Orechové medvedie labky. Ako ich pripraviť tak, aby chutili presne ako od starej mamy?

Orechové medvedie labky patria k najznámejším druhom vianočných koláčikov v Česku aj na Slovensku. Sú obľúbené pre svoju aromatickú chuť, jemné orechové cesto a nenáročnú prípravu, pri ktorej nie je potrebné pripravovať krémy ani polevy. Príprava spočíva najmä v práci s cestom a vo vypĺňaní malých kovových formičiek, čo je typické pre viaceré druhy tradičného sviatočného pečiva.
Hoci sa presný pôvod medvedích labiek nedá jednoznačne určiť, ide o dlho zaužívaný typ formičkového pečiva, ktoré sa pečie najmenej od 19. storočia. Kuchárske knihy z tohto obdobia obsahujú viacero receptov na sladké pečivo do formičiek s orechmi, kakaom alebo korením, aj keď jednotlivé názvy a tvary sa mohli líšiť. Isté však je, že tento druh pečiva sa v domácnostiach udomácnil najmä pre svoju jednoduchosť a dlhú trvanlivosť.
Recept na orechové medvedie labky
Suroviny:
- 120 g masla
- 90 g hladkej múky
- 80 g mletých vlašských orechov
- 110 g práškového cukru
- 10 g holandského kakaa
- 1 lyžička škoricového cukru
- maslo a polohrubá múka na vysypanie formičiek
Postup:
- Príprava cesta
V mise spojte všetky suroviny a vypracujte kompaktné hladké cesto. Zabaľte ho do fólie a uložte do chladničky. Niekoľkohodinové odležanie zlepší tvarovateľnosť cesta aj výslednú chuť.
- Formičky a pečenie
Rúru predhrejte na 180 °C (horný/dolný ohrev).
Kovové formičky vymažte maslom a vysypte múkou.
Z odležaného cesta odoberajte menšie kúsky a vtlačte ich do formičiek v tenkej vrstve, keďže cesto pri pečení mierne zväčší objem.
Pečte približne 10 minút, podľa veľkosti formičiek.
- Vyklopenie a skladovanie
Po upečení nechajte formičky najskôr vychladnúť a až potom labky opatrne vyklopte.
Skladujte ich v uzavretej nádobe na chladnom mieste. Po niekoľkých dňoch zmäknú a chute sa prepoja. Bežne sa odporúča nechať ich odstáť aspoň 1–2 týždne.