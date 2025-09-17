Orangutany šokovali vedcov. Vyliečili si rany bylinami a prekabátili aj šimpanzov

Keď sa povie „najinteligentnejší ľudoop“, väčšina ľudí si predstaví šimpanza. Nové vedecké pozorovania však ukazujú, že orangutany – tichí a premýšľaví obyvatelia dažďových pralesov – patria medzi najbystrejších primátov. Ich schopnosti v mnohom dokazujú, že inteligencia vo svete zvierat nie je výsadou človeka ani šimpanzov.
Trpezliví pozorovatelia
Šimpanzi sú známi rýchlymi reakciami, impulzívnym správaním a zložitými sociálnymi vzťahmi. Orangutany naopak pôsobia pokojnejšie a viac osamelo. Vedci si všimli, že keď riešia problém, nespoliehajú sa na silu, ale na stratégiu. Zvyknú si sadnúť, pozorovať a krok za krokom skúšať rôzne možnosti, až kým nájdu najlepšie riešenie.
Používanie nástrojov a prispôsobivosť
Orangutany si v prírode dokážu vyrábať jednoduché nástroje. Používajú napríklad vetvičky na vyťahovanie hmyzu alebo semien, prípadne ich upravia podľa potreby – napríklad predĺžia, ak sa potrebujú dostať hlbšie do termitiska. Vedia si z listov spraviť provizórnu ochranu pred dažďom, čo dokazuje ich schopnosť využiť materiály z prostredia.
Tieto poznatky sa neuchovávajú len u jednotlivcov – orangutany si vedomosti odovzdávajú z generácie na generáciu. Ide teda o kultúrne učenie, ktoré je veľmi vzácne u zvierat.
Myslenie dopredu
Výskumy ukázali, že orangutany majú schopnosť plánovať aspoň v krátkodobom horizonte. V experimentoch dokázali odložiť okamžitú menšiu odmenu a počkať na väčšiu, čím preukázali sebakontrolu a schopnosť uvažovať o budúcnosti. To je schopnosť, ktorú vedci dlhodobo považovali za výnimočnú.
Orangutan, ktorý sa sám vyliečil
V roku 2022 zaznamenali vedci v indonézskej provincii Aceh jedinečný prípad. Samec sumatrianskeho orangutana menom Rakus si poranil tvár. O niekoľko dní ho výskumníci pozorovali, ako žuje listy rastliny Fibraurea tinctoria, známej v tradičnej medicíne pre svoje protizápalové a antibakteriálne účinky. Potom si žuvanú hmotu cielene naniesol na otvorenú ranu.
Už po piatich dňoch sa rana začala zatvárať a približne po mesiaci bola úplne zahojená. Ide o prvý vedecky zdokumentovaný prípad, kedy divý orangutan použil rastlinu na lekárske ošetrenie rany.
Orangutany ako príklad zvieracej inteligencie
Tieto poznatky ukazujú, že orangutany patria medzi najinteligentnejšie tvory našej planéty. Vedia využívať predmety z prostredia, prispôsobovať ich, odovzdávať si skúsenosti, plánovať krátkodobo do budúcnosti a dokonca rozpoznať liečivé vlastnosti rastlín.
Ich správanie nám pripomína, že schopnosť myslieť a učiť sa nie je len doménou ľudí. Orangutany sú dôkazom toho, že príroda skrýva formy inteligencie, ktoré sú možno tichšie a menej nápadné než u šimpanzov, no o to fascinujúcejšie.