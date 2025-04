Okvetné lístky ruží som vložila do pohára so soľou a pevne uzavrela. Vďaka tomu som ušetrila množstvo peňazí

Vonku práve naplno kvitnú rozmanité druhy kvetov a mnohí z nás by si túto nádheru radi uchovali až do chladných zimných mesiacov, kedy prírode chýbajú pestré farby. Jedna z možností, ako zachovať kvety, je sušenie, pričom nepotrebujete žiadne zložité či drahé pomôcky. V skutočnosti si vystačíte aj so soľou, ktorú už pravdepodobne máte doma. Niektorí ľudia prisahajú na jednoduchú soľ, iní kombinujú viac surovín, aby bol výsledok čo najlepší. V každom prípade ide o pomerne lacnú a pritom účinnú metódu, ktorá môže zachovať krásu kvetov na dlhší čas, a tak vám pomôže ušetriť peniaze – nemusíte si kupovať drahé dekorácie z obchodu.