Október je mesiac, keď sa treba postarať o ovocné stromy: takto ich ochránite pred chorobami a škodcami

Jeseň je pre ovocné stromy náročným obdobím. Po lete plnom úrody prichádza čas, keď sa príroda pripravuje na odpočinok – no práve vtedy sa zvyšuje riziko napadnutia stromov rôznymi chorobami a škodcami. Ak im chcete dopriať pokojné prezimovanie a zdravý štart do novej sezóny, október je ideálnym mesiacom na preventívnu ochranu. Práve teraz môžete výrazne ovplyvniť to, ako budú vaše jablone, hrušky, broskyne či slivky vyzerať a rodiť na jar.
Jedným z najdôležitejších úkonov, ktoré by nemali chýbať v jesennej starostlivosti, je ochranný postrek ovocných stromov. Tento jednoduchý krok dokáže zabrániť množstvu chorôb, ktoré by sa inak mohli rozšíriť počas zimy a na jar spôsobiť nenapraviteľné škody.
Prečo je práve október najvhodnejší na postrek?
Október prináša ideálne podmienky na aplikáciu postrekov – stromy už zvyčajne zhodili väčšinu listov, čo umožňuje, aby sa prípravok dostal priamo na kôru a do púčikov. V tomto období sa odporúča používať meďnaté postreky, ktoré patria medzi najúčinnejšie prírodné fungicídy. Meď pôsobí ako ochranný štít – ničí spóry húb a baktérií, ktoré by sa inak počas vlhkej zimy mohli rozmnožiť.
Medzi najčastejšie choroby, proti ktorým sa v jeseni bojuje, patrí:
- múčnatka, ktorá napáda mladé výhonky,
- chrastavitosť jabĺk, spôsobujúca nevzhľadné škvrny na plodoch,
- kučeravosť listov broskýň, ktorá sa prejavuje na jar deformovanými a zhrubnutými listami.
Tieto hubové ochorenia sa veľmi dobre šíria vo vlhkom prostredí, ktoré vzniká po opadaní lístia. Preto je dôležité konať skôr, ako nastúpi mráz.
Ako vybrať ten správny prípravok
Najspoľahlivejšou voľbou sú meďnaté prípravky – napríklad tie na báze oxychloridu alebo síranu meďnatého. Meď má dlhodobý účinok, preniká do púčikov i do mikroskopických trhlín v kôre a zabraňuje rozvoju patogénov počas zimy.
Ak chcete zvýšiť účinnosť postreku, odporúča sa zároveň ošetriť aj opadané lístie a suché konáre. Práve v nich totiž často prežívajú spóry húb a larvy škodcov, ktoré by sa na jar mohli znovu rozšíriť.
V obchodoch dnes nájdete aj moderné meďnaté postreky s prídavkom minerálov, ktoré sú šetrné k pôde a zároveň zvyšujú odolnosť stromov voči mrazu.
Postup správneho postreku krok za krokom
- Príprava stromov a terénu
Pred samotným postrekom odstráňte všetky zvyšky lístia, suché plody a konáre z okolia stromov. Ide o jednoduché, no veľmi dôležité opatrenie – tieto zvyšky sú často zdrojom infekcií a útočiskom škodcov.
- Aplikácia postreku
Postrek vykonávajte dôkladne – nezabudnite na kmeň, hrubšie konáre aj miesta, kde sa kôra odlupuje. Práve tam sa najčastejšie ukrývajú spóry húb. Používajte postrekovač s jemnou hmlou, aby sa roztok rovnomerne rozptýlil po celej ploche stromu.
- Správny čas a podmienky
Ideálny deň na postrek je suchý, bezveterný a mierne teplý – teplota by mala byť medzi 5 až 10 °C. Vyhnite sa postreku tesne pred dažďom alebo počas mrazivých nocí, keď by prípravok stratil účinnosť.
Doplňujúce opatrenia pre silnejšie stromy
Ak chcete ovocným stromom dopriať ešte väčšiu podporu, môžete im po postreku pridať aj vrstvu kompostu alebo organického hnojiva ku koreňom. Takto získajú živiny, ktoré im pomôžu lepšie prezimovať.
V prípade, že máte mladé stromčeky, odporúča sa tiež obaliť kmienky jutou alebo netkanou textíliou – ochránite ich pred mrazmi a drobnými hlodavcami, ktorí počas zimy hľadajú potravu.
Prečo sa jesenná starostlivosť oplatí
Práve na jeseň môžete ovplyvniť, ako bude vaša záhrada vyzerať o pár mesiacov. Ovocné stromy, ktoré sú na zimu dobre pripravené, vstúpia do jari v plnej sile, s bohatým kvitnutím a vyššou úrodou.
Nie je to teda len o estetike – ide o dlhodobú investíciu do zdravia stromov. Jeden jesenný postrek môže znamenať, že sa na jar vyhnete problémom, ktoré by si neskôr vyžadovali omnoho zložitejšie zásahy.
Záver
Október je poslednou šancou, ako stromy pripraviť na nadchádzajúcu zimu. Meďnatý postrek, odstránenie lístia a základná údržba môžu rozhodnúť o tom, či vás na jar privítajú zdravé, silné a bohato rodiace stromy.
Venovať im pár hodín pozornosti sa určite oplatí – odmenou vám budú nielen chutné plody, ale aj krásna, životom prekypujúca záhrada.