Odborníci varujú. Ľudia nad 70 rokov by sa nemali sprchovať každý deň. Dôvod vás prekvapí

Hygiena je neoddeliteľnou súčasťou nášho života – sprcha či kúpeľ prinášajú pocit čistoty, sviežosti a psychického uvoľnenia. No zatiaľ čo mladšia pokožka znáša každodenné umývanie bez problémov, u starších ľudí môže príliš časté sprchovanie prispievať k vysušovaniu a podráždeniu kože.
Odborníci preto odporúčajú prispôsobiť hygienické návyky veku a stavu pokožky – nie prestať sa sprchovať, ale robiť to rozumnejšie a šetrnejšie.
Ako sa mení pokožka s vekom
Po 70. roku života sa štruktúra kože prirodzene mení. Mazové žľazy produkujú menej kožného mazu, takže sa pokožka stáva suchšou, tenšou a citlivejšou. Tým sa oslabuje jej ochranná bariéra, ktorá bráni strate vlhkosti a vstupu dráždivých látok.
Dermatológovia z American Academy of Dermatology (AAD) upozorňujú, že suchá koža u starších ľudí nie je len kozmetický problém – môže spôsobiť svrbenie, drobné trhlinky, infekcie alebo dokonca zápaly.
Je každodenné sprchovanie nebezpečné?
Nie, denné sprchovanie samo o sebe nie je nebezpečné, ak sa robí správne. Problémom býva skôr horúca voda, agresívne mydlá a dlhé sprchovanie. Tie narúšajú prirodzený hydrolipidový film na pokožke, čo vedie k vysušeniu a podráždeniu.
Dermatológovia preto odporúčajú:
- obmedziť sprchovanie na niekoľkokrát týždenne, ak pokožka trpí suchosťou
- alebo sa sprchovať denne len krátko, s použitím jemných čistiacich prostriedkov a dostatočnou hydratáciou po sprche
Správna frekvencia teda závisí od typu pokožky, celkového zdravia aj osobného komfortu – neexistuje jedno univerzálne pravidlo pre všetkých.
Ako sa správne starať o pokožku po 70-tke
Podľa odborníkov je dôležitejšie správne sprchovanie, než jeho presná frekvencia.
1. Používajte jemné čistiace prostriedky
Bežné mydlá môžu byť príliš zásadité a vysušujúce. Lepšou voľbou sú hydratačné sprchové oleje alebo mydlá bez mydla (tzv. syndety), ktoré majú pH bližšie k pokožke.
2. Voda by mala byť vlažná
Horúca voda odstraňuje prirodzené tuky z pokožky. Vlažná sprcha trvajúca 5–10 minút úplne stačí a nezaťaží kožnú bariéru.
3. Po sprchovaní sa osušte jemne
Netrieť pokožku uterákom, ale len ju zľahka osušiť poklepávaním. Koža je po sprche mäkká a náchylná na podráždenie.
4. Nezabúdajte na hydratáciu
Najdôležitejším krokom je naniesť hydratačný krém alebo telové mlieko do 3 minút po sprche, kým je pokožka ešte mierne vlhká. Tak sa uzamkne vlhkosť a posilní sa ochranná bariéra.
Najvhodnejšie sú prípravky s obsahom:
- kyseliny hyalurónovej
- ceramidov
- bambuckého masla
- alebo aloe vera
Bezpečnosť v kúpeľni netreba podceňovať
Okrem samotnej starostlivosti o pokožku je dôležitá aj prevencia úrazov. Seniori by mali mať v kúpeľni:
- protišmykové podložky
- madlá pri sprche alebo vani
- dostatočné osvetlenie
- prípadne sprchovacie sedátko
Tieto opatrenia výrazne znižujú riziko pádov, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny úrazov u starších ľudí.
Záver: menej dráždenia, viac starostlivosti
Cieľom nie je vzdať sa každodennej hygieny, ale prispôsobiť ju potrebám starnúcej pokožky. Ak má senior suchú alebo citlivú pleť, môže sprchovanie znížiť na 2–3-krát týždenne, no ak mu každodenná sprcha vyhovuje, nie je dôvod ju obmedzovať – dôležité je robiť to šetrne.
Zdravá pokožka po 70-tke si vyžaduje najmä vlažnú vodu, jemné čistiace prípravky, opatrné sušenie a pravidelnú hydratáciu. Tak zostane pružná, odolná a príjemná na dotyk aj v pokročilom veku.