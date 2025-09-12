Odborníci radia. Prečo by ste mali kolu naliať do WC ešte pred spaním?

Coca-Cola patrí medzi najznámejšie nápoje sveta. Denne ju pijú milióny ľudí, hoci obsahuje veľa cukru a o jej zdravotných benefitoch sa veľa hovoriť nedá. Menej známy je však fakt, že tento sladký nápoj sa dá využiť aj inak – napríklad pri upratovaní domácnosti.
Kyselina fosforečná – tajomstvo účinku
Hlavným dôvodom, prečo môže cola pomôcť pri čistení toalety, je kyselina fosforečná, ktorú nápoj obsahuje v malom množstve. Táto kyselina má schopnosť narušiť usadeniny vodného kameňa a močového kameňa, ktoré sa v záchodovej mise často tvoria. Okrem toho pôsobí aj proti jemnej hrdzi, ktorá môže vznikať na kovových častiach.
Treba si však uvedomiť, že koncentrácia kyseliny v Coca-Cole je relatívne nízka. Preto nie je jej účinok taký silný ako pri špecializovaných čistiacich prostriedkoch. Cola je skôr zaujímavou alternatívou – môže pomôcť, ak chcete použiť niečo menej agresívne a čo máte bežne doma.
Ako ju správne použiť
Ak sa rozhodnete vyskúšať tento trik, postup je jednoduchý:
- Do toalety nalejte približne pol litra klasickej Coca-Coly (najlepšie originálnej verzie s cukrom).
- Nechajte nápoj pôsobiť aspoň hodinu, aby sa kyselina dostala k usadeninám.
- Pre lepší efekt je vhodné nechať kolu pôsobiť cez noc.
- Následne misa vyčistite toaletnou kefou a spláchnite.
Po tomto postupe by mali byť viditeľne menšie nánosy vodného kameňa a toaleta bude pôsobiť čistejšie.
Čo od coly čakať a čo nie
- Môže pomôcť zmäkčiť a uvoľniť vodný kameň a močové usadeniny.
- Vie odstrániť menšie škvrny a povrchovú hrdzu.
- Je dostupná, lacná a na rozdiel od agresívnych chemikálií nepoškodí povrch toalety.
- Nedokáže nahradiť silné čističe, ak je toaleta veľmi zanesená. V takých prípadoch je potrebné použiť špecializované prostriedky alebo mechanické čistenie.
- Nepôsobí okamžite – potrebný je dostatočný čas na pôsobenie.
Bezpečná a jednoduchá alternatíva
Použiť Coca-Colu na čistenie WC nie je žiadny zázračný trik, ale funguje to do určitej miery. Ide o jednoduchý a bezpečný spôsob, ako sa zbaviť menších usadenín. Navyše je to zaujímavý príklad toho, že veci určené na konzumáciu môžu mať aj praktické využitie v domácnosti.
Ak však potrebujete toaletu vyčistiť dôkladne alebo odstrániť hrubé vrstvy vodného kameňa, Coca-Cola nebude stačiť a budete musieť siahnuť po silnejších čističoch.