Odborníci radia. Prečo by ste mali kolu naliať do WC ešte pred spaním?

čistenie toalety
čistenie toalety Foto: František Stacho

Coca-Cola patrí medzi najznámejšie nápoje sveta. Denne ju pijú milióny ľudí, hoci obsahuje veľa cukru a o jej zdravotných benefitoch sa veľa hovoriť nedá. Menej známy je však fakt, že tento sladký nápoj sa dá využiť aj inak – napríklad pri upratovaní domácnosti.

Kyselina fosforečná – tajomstvo účinku

Hlavným dôvodom, prečo môže cola pomôcť pri čistení toalety, je kyselina fosforečná, ktorú nápoj obsahuje v malom množstve. Táto kyselina má schopnosť narušiť usadeniny vodného kameňa a močového kameňa, ktoré sa v záchodovej mise často tvoria. Okrem toho pôsobí aj proti jemnej hrdzi, ktorá môže vznikať na kovových častiach.

Treba si však uvedomiť, že koncentrácia kyseliny v Coca-Cole je relatívne nízka. Preto nie je jej účinok taký silný ako pri špecializovaných čistiacich prostriedkoch. Cola je skôr zaujímavou alternatívou – môže pomôcť, ak chcete použiť niečo menej agresívne a čo máte bežne doma.

Ako ju správne použiť

Ak sa rozhodnete vyskúšať tento trik, postup je jednoduchý:

  1. Do toalety nalejte približne pol litra klasickej Coca-Coly (najlepšie originálnej verzie s cukrom).
  2. Nechajte nápoj pôsobiť aspoň hodinu, aby sa kyselina dostala k usadeninám.
  3. Pre lepší efekt je vhodné nechať kolu pôsobiť cez noc.
  4. Následne misa vyčistite toaletnou kefou a spláchnite.

Po tomto postupe by mali byť viditeľne menšie nánosy vodného kameňa a toaleta bude pôsobiť čistejšie.

Čo od coly čakať a čo nie

  •  Môže pomôcť zmäkčiť a uvoľniť vodný kameň a močové usadeniny.
  •  Vie odstrániť menšie škvrny a povrchovú hrdzu.
  •  Je dostupná, lacná a na rozdiel od agresívnych chemikálií nepoškodí povrch toalety.
  •  Nedokáže nahradiť silné čističe, ak je toaleta veľmi zanesená. V takých prípadoch je potrebné použiť špecializované prostriedky alebo mechanické čistenie.
  •  Nepôsobí okamžite – potrebný je dostatočný čas na pôsobenie.

Bezpečná a jednoduchá alternatíva

Použiť Coca-Colu na čistenie WC nie je žiadny zázračný trik, ale funguje to do určitej miery. Ide o jednoduchý a bezpečný spôsob, ako sa zbaviť menších usadenín. Navyše je to zaujímavý príklad toho, že veci určené na konzumáciu môžu mať aj praktické využitie v domácnosti.

Ak však potrebujete toaletu vyčistiť dôkladne alebo odstrániť hrubé vrstvy vodného kameňa, Coca-Cola nebude stačiť a budete musieť siahnuť po silnejších čističoch.

