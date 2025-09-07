Odborníci potvrdzujú. Pena na holenie dokáže zázračne odstrániť škvrny z čalúneného nábytku

Drahé čistiace prostriedky alebo profesionálne služby nemusia byť vždy prvou voľbou, keď sa na sedačke objaví škvrna. Mnohí ľudia zistili, že pomoc nájdu aj v kúpeľni – v obyčajnej pene na holenie. Tento trik je lacný, jednoduchý a v niektorých prípadoch naozaj účinný. Netreba však zabúdať, že nejde o univerzálny zázrak a jeho výsledky sa môžu líšiť podľa druhu škvrny aj materiálu.
Prečo pena na holenie pomáha
Pena na holenie obsahuje látky, ktoré vedia uvoľniť mastnotu a nečistoty z vlákien textílií. Preto sa často používa ako domáci prostriedok na čistenie kobercov či čalúnenia. Na rozdiel od agresívnych chemických čističov je šetrnejšia, no stále dokáže rozložiť niektoré druhy škvŕn.
Postup je jednoduchý:
- Naneste malé množstvo bielej peny (nie gélu) na škvrnu.
- Nechajte ju pôsobiť 10 – 20 minút, pri odolnejších škvrnách aj dlhšie.
- Zotrite čistou vlhkou handričkou a nechajte miesto dobre vyschnúť.
Pri niektorých škvrnách, napríklad od kávy či mastnoty, môže byť potrebné postup zopakovať. Pena postupne vytiahne nečistotu na povrch, takže výsledok sa zlepší po viacerých aplikáciách.
Kedy si treba dať pozor
- Vždy skúšajte najprv na skrytom mieste. Niektoré látky môžu na penu reagovať zmenou farby alebo štruktúry.
- Nepoužívajte ju na kožu. Alkohol a ďalšie zložky v pene môžu vysušiť materiál a poškodiť ho.
- Nie všetky škvrny zmiznú. Podľa testov pena nepomáha napríklad na rúž, lak na nechty či atrament. Pri týchto typoch nečistôt je lepšie použiť špecializované prostriedky.
Výhody oproti iným prostriedkom
- Je lacná a bežne dostupná – väčšina domácností ju už má.
- Je šetrnejšia ako mnohé priemyselné čističe s agresívnymi chemikáliami.
- Dá sa použiť nielen na sedačky, ale aj na čalúnené stoličky či textilné časti v interiéri auta.
Realistické očakávania
Pena na holenie je dobrým pomocníkom pri bežných škvrnách na textilných povrchoch, ale nefunguje na všetko. Najlepšie výsledky prináša na čerstvých a menej odolných škvrnách. Pri starších alebo problematických znečisteniach môže pomôcť len čiastočne, alebo vôbec.
Zhrnutie: Pena na holenie je praktický, lacný a ekologickejší trik na domáce čistenie čalúnenia. Funguje však hlavne na niektoré typy škvŕn a vždy treba vopred otestovať, ako reaguje konkrétny materiál.