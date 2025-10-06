Odborníci majú v tom jasno. Prečo sú ryšavé mačky divokejšie než ostatné?

Ryšavé mačky si získali špeciálnu povesť – mnohí ľudia ich opisujú ako živšie, drzejšie či temperamentnejšie než iné. Hovorí sa, že majú „iskru“ a sú tak trochu nezbedné. Niektorí majitelia to potvrdzujú, iní tvrdia presný opak. Kde je teda pravda? Podľa odborníkov nejde o žiadne kúzlo ryšavej farby, ale o genetiku a rozdiely medzi pohlaviami.
Ryšavá farba a genetika: všetko sa začína v chromozómoch
Farbu srsti mačiek určuje viacero génov, no za ryšavé sfarbenie je zodpovedný tzv. O gén (z anglického Orange). Tento gén sa nachádza na chromozóme X – a práve to vysvetľuje, prečo je medzi ryšavými mačkami toľko samcov.
Samice mačiek majú dva chromozómy X (XX), zatiaľ čo samce majú kombináciu X a Y (XY). Aby bola mačka samičieho pohlavia ryšavá, musí mať O gén na oboch chromozómoch X – teda ho musí zdediť od oboch rodičov. To sa deje zriedkavo, a preto sú ryšavé mačky – samice pomerne vzácne.
Naopak, kocúrom stačí jediná kópia génu O, ktorú získajú od svojej matky. Preto sa medzi ryšavými mačkami výrazne častejšie vyskytujú samce – odhady hovoria o približne 75 až 80 percentách.
Farba správanie neurčuje
Časté presvedčenie, že ryšavé mačky sú energickejšie alebo neposlušnejšie, nie je spôsobené samotnou farbou srsti. V skutočnosti žiadna štúdia nepotvrdila priamu súvislosť medzi farbou a povahou mačiek.
Tento mýtus vznikol práve preto, že väčšina ryšavých mačiek sú samce, ktorí sa od samíc správaním skutočne mierne odlišujú. Samce bývajú viac teritoriálni, aktívnejší a dominantnejší – ide o biologické správanie, ktoré súvisí s ich hormonálnym nastavením, najmä s testosterónom.
Niektorí výskumníci však upozorňujú, že individuálne rozdiely medzi mačkami sú väčšie než rozdiely medzi pohlaviami či farbami. Povaha mačky teda závisí od jej temperamentu, prostredia, výchovy a skúseností – nie od pigmentu srsti.
Prečo sa zdá, že ryšavé mačky sú iné
Ľudia majú tendenciu všímať si správanie, ktoré potvrdzuje ich očakávania – jav známy ako potvrdzovacie skreslenie.
Ak niekto verí, že ryšavé mačky sú „divoké“, bude si viac pamätať situácie, keď sa jeho mačka správala hlučne či energicky, a menej tie pokojné.
Takto sa mýtus nevedomky udržiava ďalej, aj keď nejde o reálny biologický rozdiel.
Každá mačka je osobnosť
Nech už má vaša mačka akúkoľvek farbu, každý jedinec je originál. Ryšavé, čierne, biele či tigrované – každá mačka má svoju jedinečnú povahu, kombináciu zvedavosti, nezávislosti, hravosti a občasnej tvrdohlavosti.
Ak teda máte doma ryšavého kocúra, jeho temperament nesúvisí s farbou srsti, ale s tým, že je jednoducho… mačka. A tie sa riadia svojimi vlastnými pravidlami.
Čo si zapamätať:
- Ryšavú farbu spôsobuje gén O (Orange) na chromozóme X.
- Väčšina ryšavých mačiek sú samce.
- Samce bývajú od prírody o niečo aktívnejšie a teritoriálnejšie.
- Farba srsti neovplyvňuje povahu – rozhoduje genetika, výchova a prostredie.
Takže áno – ryšavé mačky pôsobia divoko, ale nie preto, že sú ryšavé. Skôr preto, že príroda im jednoducho nadelila viac odvahy a energie typickej pre kocúrov.