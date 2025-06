Ochrancovia zvierat varujú. Denne sú v ohrození stovky vtáčat. Na vine je človek

Mnohé vtáčatá opúšťajú hniezdo ešte predtým, než sa naučia lietať. Takéto mláďatá, známe ako „skokani“, sa môžu zdať opustené, no v skutočnosti sú často pod dohľadom rodičov, ktorí ich kŕmia a učia lietať. Zásah človeka v takýchto prípadoch môže narušiť prirodzený vývoj a spôsobiť viac škody ako úžitku.

Ak nájdete vtáča na zemi, najprv posúďte situáciu:

Skúste ho opatrne vrátiť do hniezda.

V prípade neistoty sa obráťte na odborníkov, napríklad na Štátnu ochranu prírody SR alebo najbližšiu záchrannú stanicu.

Na Slovensku existuje sieť záchranných staníc, ktoré sa starajú o zranené a hendikepované živočíchy. Ich kapacity sú však obmedzené, a preto je dôležité, aby sa do nich dostávali len skutočne ohrozené jedince.

Niektoré z týchto staníc zahŕňajú:

Kontakty a ďalšie informácie nájdete na oficiálnej stránke Štátnej ochrany prírody SR:

Pomoc prírode je chvályhodná, no mala by byť založená na správnych informáciách a rešpekte k prirodzeným procesom. Pred akýmkoľvek zásahom do života voľne žijúcich vtákov sa poraďte s odborníkmi. Tým zabezpečíte, že vaša pomoc bude skutočne účinná a prospešná.