Obyvatelia domácností súperia so „zapáchajúcim chrobákom“. Zistite, či sa usídlil aj u vás

Smradľavé chrobáky, nazývané aj ploštice, sú nepríjemným spestrením mnohých domácností a záhrad. Charakteristické sú svojím štítovitým tvarom a najčastejšie majú hnedé alebo zelené sfarbenie. Už pri minimálnom dotyku dokážu vydávať silný, odpudzujúci zápach, ktorý sa ešte znásobuje, keď ich náhodou zašliapnete. Ak sa chcete ochrániť pred ich prítomnosťou a vedieť, ako účinne zabrániť ich rozmnožovaniu, prečítajte si nasledujúce tipy, ktoré vám pomôžu udržať domácnosť a záhradu v bezpečí.

Prečo sa ploštice zdržiavajú v domácnostiach a záhradách?

Plošticiam vo všeobecnosti vyhovuje miesto, kde nájdu teplo, pokoj a dostatok organického materiálu. Môže ísť o miesta v blízkosti kompostu, kopy tlejúcich zvyškov dreva alebo o nevykurované časti domu a chatky, kam sa dokážu skryť. Najčastejšie si ich človek všimne na stenách, pri oknách alebo na záclonách, kde sa vyhrievajú na slnku. Hoci nepatria medzi hmyz, ktorý by bol priamo nebezpečný pre človeka, môžu byť veľmi nepríjemné vďaka svojmu charakteristickému zápachu a schopnosti prenikať do obytných priestorov.

Dostaňte ploštice preč zo záhradky

Aby ste zabránili masívnemu výskytu ploštíc na svojom pozemku, je dôležité vedieť, čo ich priťahuje:

Teplo kompostu a tlejúcich zvyškov dreva : Udržiavajte preto kompostované miesta a zákutia v záhrade čisté. Zbavujte sa nahnitého dreva a pravidelne kontrolujte, či niekde neležia nepotrebné odumreté časti stromov.

: Udržiavajte preto kompostované miesta a zákutia v záhrade čisté. Zbavujte sa nahnitého dreva a pravidelne kontrolujte, či niekde neležia nepotrebné odumreté časti stromov. Nahromadené lístie a konáre : Hrabte opadané lístie, nenechávajte konáre a vetvičky na zemi príliš dlho, aby ste plošticiam neponúkali ľahký úkryt.

: Hrabte opadané lístie, nenechávajte konáre a vetvičky na zemi príliš dlho, aby ste plošticiam neponúkali ľahký úkryt. Burina medzi rastlinami: Pravidelne plejte záhon a okolie kvetov či zeleniny. Ploštice sa na zarastenej ploche cítia chránené a ľahšie sa tam rozmnožujú.

Ak budete vašu záhradku udržiavať vzorne, ploštice stratí dôvod dlhodobo sa zdržiavať vo vašom okolí. Znížite tým tiež riziko, že sa vám nasťahujú priamo do domu či bytu.

Vysaďte rastliny, ktoré plošticiam nevonia

Jednou z účinných stratégií, ako odradiť ploštice, je vysadiť rastliny, ktorých aróma im prekáža. Bojovať môžete rovnakou zbraňou – silným zápachom, ktorý bude pre ploštice nepríjemný. Vyskúšajte napríklad:

Cesnak

Levanduľu

Tymián

Chryzantému

Reďkovky (pri zelenine)

Okrem toho existujú aj rastliny, ktoré pôsobia ako tzv. „trojský kôň“. Patria medzi ne napríklad francúzsky nechtík, pohánka či ľubovník bodkovaný. Tieto druhy lákajú parazitické osičky, ktoré kladú svoje vajíčka do vajíčok ploštíc. Takto sa počet ploštíc v prírode zníži prirodzeným spôsobom, a vy budete mať o starosť menej. Navyše, parazitické osičky sú drobné a človeku nespôsobujú nepríjemnosti podobné klasickým osám.

Postrek na ochranu rastlín

Ak chcete posilniť ochranu svojich rastlín, môžete siahnuť po domácich postrekoch. Sú lacné, jednoduché a napriek tomu dosť efektívne:

Cesnakový sprej

Vezmite päť až šesť strúčikov cesnaku a dôkladne ich prelisujte.

Vložte ich do štyroch litrov vody, nechajte zmes prevrieť a potom ju nechajte vychladnúť.

Následne roztok sceďte a pomocou rozprašovača aplikujte priamo na listy rastlín.

Silná vôňa cesnaku ploštice odpudzuje.

Mydlový roztok

Rozpustite približne päť lyžíc tekutého mydla v štyroch litroch vody.

Premiešajte a použite ako sprej.

Mydlový roztok rastlinám neublíži, no plošticiam vadí a odrádza ich.

Tieto domáce roztoky sú jednoduché na prípravu a predstavujú ekologický spôsob, ako ochrániť záhradu bez použitia agresívnych chemikálií.

Lapač hmyzu v predsieni alebo na terase

Ak sa vám ploštice predsa len dostanú bližšie k domu alebo priamo doň, môžete skúsiť využiť lapač hmyzu s veľmi jednoduchým princípom:

Pripravte si plytkú nádobu s mydlovou vodou a umiestnite ju do predsiene či na terasu.

Nad nádobu zaveste alebo postavte zdroj svetla – napríklad malú lampu.

Hmyz, ktorý letí za svetlom, spadne do mydlovej vody, z ktorej sa už nedokáže dostať.

Týmto spôsobom znížite počet ploštíc vo vnútri príbytku a vyhnete sa nepríjemnému zápachu, ktorý by mohol vzniknúť pri ich neplánovanom zašliapnutí.

Zhrnutie

Ploštice síce neohrozujú človeka priamo, no dokážu spôsobiť nemalé nepríjemnosti v záhrade aj v domácnosti. Ich zápach je silný a nepríjemný, najmä keď prídu do kontaktu s ľudskou pokožkou alebo ich nechtiac zašliapnete. Základom prevencie je pravidelná údržba záhrady, odstraňovanie všetkého tlejúceho materiálu, pestovanie rastlín, ktoré plošticiam nevoňajú, a využívanie jednoduchých domácich postrekov. Ak už ploštice preniknú dovnútra, mydlová pasca so svetlom dokáže účinne zredukovať ich počet. Keď budete dodržiavať tieto kroky, váš domov ostane čistý a bez nepríjemných votrelcov.