Obojky pre psov: Každý má svoj účel. Ako zistiť, ktorý je pre vášho štvornohého kamaráta najlepší?

Obojky pre psov patria medzi základné vybavenie, na ktoré by mal myslieť každý zodpovedný majiteľ. Hoci sa môžu na prvý pohľad javiť ako drobnosť, v skutočnosti ide o kľúčový doplnok, ktorý ovplyvňuje bezpečnosť a pohodlie psa, ako aj schopnosť majiteľa viesť a ovládať svojho štvornohého spoločníka. Pri ich výbere je preto dôležité zvážiť viacero faktorov, od veľkosti a temperamentu psa až po preferencie samotného človeka. V nasledujúcom texte si rozoberieme, aké rôzne typy obojkov existujú, aké majú výhody či nevýhody a prečo si pri kúpe vybrať práve ten-ktorý druh.

Prečo záleží na správnom výbere obojku?

Obojok nie je len praktická pomôcka, ktorá drží známku či vodidlo. Je to aj nástroj, ktorý by mal umožniť bezpečnú manipuláciu so psom a zároveň mu poskytovať dostatočný komfort. Zlé rozhodnutie pri kúpe môže viesť k tomu, že obojok bude pre psa nepohodlný, môže ho odierať alebo dokonca vytvárať riziko zranenia krku. Preto sa pred samotnou kúpou oplatí zamyslieť, na aký účel budete obojok najčastejšie využívať – či pôjde predovšetkým o prechádzky v prírode, o výcvikové lekcie, alebo o bežné vychádzky v meste.

Zvoliť treba správnu veľkosť podľa plemena, veku a telesnej konštitúcie vášho psa, no rovnako dôležitý je aj jeho temperament. Ak máte napríklad veľmi akčného miláčika, ktorý na vodítku silno ťahá, vhodný obojok môže byť rozhodujúcim prvkom pre vaše pohodlie aj pre jeho bezpečnosť. Podobne, ak ide o pokojného psíka, ktorý kráča pokojným tempom, vystačíte si s iným, menej robustným typom.

Viac informácií o druhoch obojkov aj vo videu

Ak chcete získať ešte podrobnejšie informácie, môžete si pozrieť aj YouTube video na kanáli Monkoodog:

V ňom nájdete zhrnutie praktických skúseností a lepšie pochopíte, ako obojky fungujú v reálnych situáciách. Nižšie vám však prinášame najpoužívanejšie druhy obojkov spolu s ich charakteristikami, vďaka čomu sa ľahšie rozhodnete, čo je pre vášho psíka najlepšie.

1. Silný kožený obojok

Kožené obojky sú už tradične obľúbené pre svoju dlhú životnosť a klasickú eleganciu. Kvalitná koža je veľmi odolná a nepoškodí sa tak rýchlo, čo ocenia najmä majitelia silných a aktívnych psov. Výhodou je aj to, že koža sa v priebehu času prispôsobí tvaru krku psa, takže je preň maximálne pohodlná.

Výhody : Dlhá životnosť a odolnosť Esteticky príťažlivý, nadčasový vzhľad Prispôsobí sa anatomickým tvarom krku

Nevýhody : O niečo vyššia cena v porovnaní s lacnejšími alternatívami Vyžaduje občasné ošetrenie, aby koža nepopraskala



Kožené obojky s obľubou siahajú skôr k väčším plemenám, no svoj účel splnia aj pri menších psoch – dôležité je vybrať vhodnú šírku a dĺžku, aby sa psovi pohodlne nosil.

2. Výcvikový reťazový obojok

Reťazové obojky, označované aj ako sťahovacie, často slúžia na výcvik a lepšiu kontrolu najmä u psov, ktorí sa pri venčení vytrvale ťahajú vpred. V princípe fungujú tak, že sa utiahnu vo chvíli, keď pes intenzívne ťahá, čím ho učia väčšej disciplíne.

Výhody : Poskytuje rýchlu korekciu správania pri ťahaní Vyrobený z odolných kovových článkov

Nevýhody : Vhodný iba pre výcvik a len pre určité plemená alebo povahy psov Nesprávne používanie môže psovi spôsobiť nepohodlie či zranenie



Pri reťazových obojkoch je mimoriadne dôležité mať dobré znalosti v oblasti tréningu, prípadne sa poradiť s odborníkom, aby ste predišli chybám, ktoré by psa mohli vystrašiť alebo dokonca zranením ohroziť jeho zdravie.

3. Nylonový obojok pre každého

Nylonové obojky si svoju popularitu získali hlavne vďaka ľahkosti, ľahkej údržbe a pomerne priaznivej cene. Materiál je pevný, no zároveň pružný a neobmedzuje psovi pohyb. Navyše sú väčšinou vodeodolné, takže sa ľahko čistia, čo je praktické pri psíkoch, ktorí rady behajú cez potoky či kaluže.

Výhody : Ľahký a pohodlný na nosenie Vhodný do každého počasia a ľahko sa udržiava Rôzne dizajny, farby a možnosti zapínania

Nevýhody : Niektoré lacnejšie modely môžu mať kratšiu životnosť Pre extrémne silných psov môžu byť menej spoľahlivé



Nylonové obojky sú výbornou voľbou pre väčšinu psov – malé, stredné i veľké plemená. Dôležité je dbať na kvalitný úchyt (pracku alebo karabínu) a zabezpečiť, aby sedel psovi presne okolo krku.

4. Obojky s reflexnými prvkami

Pokiaľ radi venčíte v šere alebo za tmy, určite oceníte obojok s reflexnými pruhmi či zabudovanou reflexnou niťou. Tieto obojky odrážajú svetlo, takže váš pes zostáva dobre viditeľný nielen pre vás, ale aj pre ostatných chodcov či vodičov.

Výhody : Výrazne zlepšujú bezpečnosť psa pri zníženej viditeľnosti Pomôžu vám psa jednoducho nájsť aj voľným okom počas tmavších večerných hodín

Nevýhody : Reflexné prvky sa môžu časom opotrebovať Môže byť potrebné obojok časom vymeniť, ak stráca svoju odrazovú schopnosť



Reflexné obojky dávajú zmysel najmä v mestskom prostredí alebo na frekventovaných cestách, no rovnako sú užitočné aj na vidieku, keď sa pes môže zatúlať ďalej od majiteľa.

5. Ochranný obojok s postrojom

Ak máte psa, ktorému robí klasický obojok na krku ťažkosti, môže byť vhodnou alternatívou obojok spojený s postrojom. Postroj rozkladá tlak z ťahania na hrudník a ramená, vďaka čomu je pre psa šetrnejší.

Výhody : Znižuje riziko poškodenia krčnej chrbtice Vhodný pre psy s dlhším krkom alebo zdravotnými problémami Umožňuje lepšiu kontrolu pri venčení aktívnych psov

Nevýhody : Niektoré psy si musia na postroj zvykať dlhšie Nesprávne nasadený postroj môže psa obmedzovať alebo tlačiť



Postroje často obľubujú najmä majitelia menších plemien s krehkým krkom, ale aj ľudia, ktorí chcú svojho psa chrániť pred prudkým trhnutím pri nečakanom pohybe.

Doplnkové funkcie a na čo ešte nezabudnúť

V ponuke nájdete aj množstvo špeciálnych obojkov s rôznymi vylepšeniami:

Repelentné obojky – pôsobia ako ochrana proti kliešťom, blchám či iným parazitom.

GPS obojky – umožňujú sledovať polohu psa, čo je užitočné najmä pri väčších pozemkoch alebo pri psoch náchylných na úteky.

Smart obojky – inteligentné funkcie, ako napríklad sledovanie aktivity či zdravotných ukazovateľov.

Nech si však zvolíte akýkoľvek typ obojku, vždy by na ňom mala byť pripevnená známka alebo tabuľka s kontaktnými údajmi na majiteľa. Ak by sa pes stratil, nálezca vás môže ľahko vyhľadať, takže návrat domov prebieha oveľa rýchlejšie.

Zhrnutie

Silný kožený obojok sa vyznačuje odolnosťou a estetickým vzhľadom. Je ideálny pre väčšie psy, ale môže sa prispôsobiť aj menším.

Výcvikový reťazový obojok je účinný pri výcviku a korigovaní ťahania, no vyžaduje skúsenosti a opatrné používanie.

Nylonový obojok je univerzálnym riešením, ktoré je ľahké, cenovo dostupné a vhodné pre väčšinu plemien.

Reflexné obojky poskytujú vyššiu bezpečnosť v zhoršených svetelných podmienkach.

Ochranný obojok s postrojom rozkladá tlak na celé telo a je priateľskejší k psímu krku, najmä pri ťahavých alebo citlivých psoch.

Vždy sa riaďte prioritne pohodlím a zdravotným stavom svojho psa, no nezanedbávajte ani bezpečnosť a možnosť rýchlej identifikácie. Dobre zvolený obojok vám aj vášmu štvornohému kamarátovi zabezpečí príjemné spoločné chvíle pri venčení, tréningu či objavovaní nových miest.