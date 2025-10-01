Obľúbená polievka môže skrývať smrteľné riziko. Vedci bijú na poplach

Keď prídu chladné a sychravé dni, väčšina z nás siaha po teplých polievkach. Dodajú energiu, zasýtia a zároveň nás zahrejú. Medzi obľúbené patrí aj japonská polievka ramen, ktorá si získala priaznivcov po celom svete. Hoci ide o chutný a výživný pokrm, odborníci upozorňujú, že jeho častá konzumácia môže negatívne vplývať na zdravie – a to najmä kvôli obsahu soli.
Čo zistila štúdia v Japonsku
Vedci z Univerzity Jamagata a Univerzity výživy Jonezawa sledovali počas rokov 2009 – 2023 6 725 ľudí starších ako 40 rokov. Účastníkov sa pýtali na stravovacie návyky a zamerali sa aj na konzumáciu ramenu.
Výsledky ukázali, že u ľudí, ktorí jedli ramen 3 a viackrát týždenne, bolo riziko úmrtia približne 1,5-krát vyššie ako u tých, ktorí si ho dávali len zriedkavo. Tento rozdiel sa ukázal najmä u mužov, osôb mladších ako 70 rokov a u tých, ktorí pri jedle vypili celý vývar.
Vedci zároveň zdôraznili, že nejde o dôkaz priamej príčinnej súvislosti. Riziko zvyšuje nielen samotná polievka, ale aj ďalšie faktory, ako sú fajčenie, pitie alkoholu či celkový životný štýl.
Prečo je ramen rizikový
Hlavným problémom je soľ.
Jedna porcia ramenu môže obsahovať 6 až 8 gramov soli, čo je viac, než je odporúčaná denná dávka. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča prijať maximálne 5 gramov soli denne.
Nadmerný príjem soli je známy rizikový faktor, ktorý môže:
- zvyšovať krvný tlak
- zhoršovať stav obličiek, ktoré musia soľ odbúravať
- prispievať k riziku mŕtvice a srdcového infarktu
- podporovať stratu kostnej hmoty (osteoporózu)
- spôsobovať zadržiavanie vody a vznik opuchov
Ako znížiť riziko
Nemusíte sa ramenu vzdať úplne – problémom je jeho príliš častá konzumácia a vysoký obsah soli. Odborníci odporúčajú:
- jesť ramen skôr príležitostne, nie niekoľkokrát týždenne
- pri domácej príprave znížiť množstvo soli a sójovej omáčky
- pri dochucovaní uprednostniť bylinky a koreniny (cesnak, chilli, zázvor, čierne korenie)
- nevypiť celý vývar, ktorý obsahuje najviac soli
- sledovať aj celkový príjem soli z iných potravín – údeniny, instantné jedlá, nakladaná zelenina či hotové omáčky
Polievka ramen je lahodný pokrm, ktorý patrí medzi skvosty japonskej kuchyne. No ak sa stane pravidelnou súčasťou jedálnička, môže prispieť k zvýšenému príjmu soli a tým aj k zdravotným problémom. Najlepšou cestou je dopriať si ju s mierou a pripravovať ju tak, aby bola nielen chutná, ale aj šetrná k nášmu zdraviu.