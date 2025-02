Objavte nový spôsob, ako ukladať hrnčeky a poháre, aby ste v kuchynskej linke získali nečakane viac miesta

Upratovanie kuchyne môže byť občas poriadne náročná výzva, hlavne ak máte skrinky a zásuvky preplnené na prasknutie. Kým ste predtým mohli stavať hrnčeky jeden na druhý a poháre zoradiť do jedinej police, dnes existuje jednoduchý trik, ktorý vám pomôže získať cenné centimetre navyše. Tento zlepšovák si rýchlo získal obľubu na internete a vy teraz môžete vďaka nemu nielen ušetriť miesto, ale predísť aj nechceným nehodám s rozbitým riadom. Navyše vám prinášame niekoľko ďalších nápadov, ako spratnejšie uložiť rôzne druhy kuchynského vybavenia, od tanierov až po varné hrnce a podnosy.

Viac vecí = viac neporiadku? Pomôže dôsledné triedenie

Čím viac riadu a pomôcok v kuchyni máte, tým náročnejšie je udržať si prehľad. Po čase skončíte s preplnenými poličkami a šuplíkmi, kde už vlastne ani neviete, čo kde máte. Prvým krokom je preto dôkladné vypratanie a vytriedenie všetkého, čo ste v kuchyni nahromadili. Vyberte obsah skriniek a položte si otázku, či daný kúsok naozaj používate. Ak nie, zbytočne vám zaberá priestor. Veci, bez ktorých sa nezaobídete, potom vracajte späť do skriniek, no robte to systematicky.

Vďaka tomuto malému triku – triedeniu – získate úplne nový pohľad na to, koľko toho doma reálne máte. Možno zistíte, že vlastníte viacero skoro identických hrnčekov či tanierov, ku ktorým máte citový vzťah, no v skutočnosti ich ani nepoužívate.

Základné pravidlá, ktoré platia pri organizácii kuchyne

Ukladajte veci do výšky: V prípade, že to priestor dovolí, využívajte poličky a organizéry tak, aby ste riad či dózy stavali do výšky. Šetrí to horizontálnu plochu. Najpoužívanejšie riady do popredia: Ak niečo beriete z linky takmer denne, nech je to uložené vpredu. Napríklad poháre na vodu, hrnček na rannú kávu či misku na raňajkové cereálie. Riady ukladajte blízko miesta, kde ich najviac využijete: Tanier patrí tam, kde ho zvyknete plniť jedlom, čiže pri časti linky, kde servírujete.

Hrnčeky a poháre majte pri dreze, aby boli vždy po ruke, či už potrebujete rýchlo zapiť tabletku vodou alebo opláchnuť špinavý hrnček. Priebežné upratovanie: Hoci to neznie práve lákavo, aspoň raz za štvrťrok skontrolujte a preorganizujte obsah kuchynských skriniek. Pomôže vám to vyhnúť sa opätovnému chaosu.

Tajomstvo kruhového uloženia hrnčekov

Najväčším hitom je v súčasnosti tip, ako ukladať hrnčeky a šálky. Tradične sa totiž stohujú priamo na seba, aby šetrili miesto. Lenže keď ich potrebujete vytiahnuť, najmä ak sú navrchu krehké a tenučké, môže sa stať, že ich nechtiac buchnete o poličku alebo o iný hrnček.

Japonský kruhový trik spočíva v tom, že si najskôr poukladáte podšálky pekne na seba a na ne položíte do kruhu štyri hrnčeky či šálky. Ich ušká smerujú von, takže sa k nim dostanete bez rizika rozbitia. Takto uložené riady pôsobia navyše veľmi esteticky, ako keby ste na policu naaranžovali malú špirálu. Môžete si predstaviť, že v kruhu vytvoríte stabilnú základňu, ktorá zaberie prekvapivo málo miesta.

Túto metódu preslávila aj známa japonská expertka na upratovanie Marie Kondo. Napriek tomu, že je v našich končinách populárna skôr v spojitosti s minimalistickým životným štýlom a metódou „spark joy“, jej rady fungujú aj pri takom bežnom organizačnom probléme, akým je uloženie hrnčekov.

Čo s krehkými pohármi na stopke?

V takmer každej domácnosti sa nájdu aspoň nejaké tie elegantné poháre na stopke, či už na víno, pivo alebo sladené nápoje. Ich slabinou je krehkosť. Občas aj jemné ťuknutie o poličku môže spôsobiť prasklinu. Kto by chcel mať rozbité sklo v kuchyni?

Jednoduchým a rokmi overeným riešením je závesný držiak pohárov, ktorý sa pripevní na „strop“ vnútra skrinky alebo priamo pod ňu. Poháre uložíte dole hlavou, no v skutočnosti ich zavesíte za stopku. Týmto spôsobom ich nielen chránite pred náhodnými nárazmi, ale zároveň šetríte miesto a máte ich kedykoľvek po ruke – stačí vytiahnuť za stopku. Tento systém často vídať v baroch, reštauráciách a kaviarňach, no skvele zapadne aj do bežnej domácnosti.

Organizéry na misy, podnosy a tanierové stojany

Nie všetko krehké v kuchyni sú iba hrnčeky a poháre. Patrí sem aj množstvo ďalšieho riadu – sklenené misy, slávnostné tácky či podnosy po babičke. Mnohé rodiny ich ukladajú na seba vodorovne, čo môže spôsobiť poškriabanie povrchu či nebodaj uvoľnenie jednej misy, ktorá sa zošmykne a spadne.

Vertikálne organizéry sú preto na nezaplatenie. Či už si ich kúpite ako hotový výrobok, alebo si svojpomocne vyrobíte priečky v skrinke, docielite jediné: každá miska či podnos bude stáť pekne vedľa seba, ľahko dostupný a predovšetkým v bezpečí. Rovnako fungujú aj tanierové stojany, kde si tanier jednoducho vysuniete v momente, keď ho potrebujete, a opäť ho vložíte späť. Je to spoľahlivé riešenie pre menšie kuchyne alebo pre rodiny, ktoré často hostia návštevy a vtedy potrebujú rýchlo vyťahovať viac tanierov naraz.

Ako na hrnce, panvice a plechy

Kuchyňu si väčšina z nás bez rôznych hrncov, kastrólov a panvíc nevie predstaviť. Ukladajú sa ľahko – človek by povedal, že ich stačí naukladať na seba a hotovo. Pravdou však je, že pri nešetrnom vkladaní jedného kusu do druhého sa môže poškodiť vnútorná vrstva riadu. To platí najmä pri panviciach s nepriľnavým povrchom.

Ako tomu predísť?

Textilné rozdeľovače medzi jednotlivé hrnce či panvice absorbujú drobné nárazy a zabránia škrabancom. Môžu to byť látkové výrezy, staršie kuchynské utierky alebo priamo kúpené penové vložky.

Stojany na panvice: Existujú aj špeciálne úzke vertikálne stojany, kam sa panvice vsunú podobne ako knihy do poličky. Panvicu alebo hrniec potom vyberiete jediným pohybom bez toho, aby ste museli odkladať celý stoh.

Ako vybrať dózy na potraviny?

Zhrnutie: Využite priestor do posledného centimetra

Kruhové uloženie hrnčekov so stredovou vežou z podšálok vám ušetrí miesto a zníži riziko rozbitia.

Závesné držiaky na krehké poháre so stopkou ochránia sklo pred nárazmi a vytvoria elegantný barový efekt.

Vertikálne organizéry pomáhajú prehľadnejšie uložiť misy, podnosy a dokonca aj taniere.

Chráňte hrnce a panvice textilnými vložkami, aby ste zabránili škrabancom a predĺžili ich životnosť.

Udržať poriadok v kuchyni je teda jednoduchšie, než sa na prvý pohľad zdá. Najväčšia výzva spočíva v tom, aby ste si po počiatočnom nadšení a reorganizácii udržali nový systém v praxi – teda pravidelne vracali všetko na vyhradené miesto a raz za čas prebehli kuchyňu, či sa v nej náhodou opäť nenakopili veci, ktoré tam nemajú čo hľadať. Vďaka spomínaným trikom získate viac miesta a zároveň vytvoríte bezpečné prostredie pre svoj krehký riad, takže sa vyhnete nielen nepríjemným nehodám, ale aj chaosu pri každodennom varení či stolovaní.