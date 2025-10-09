Nový trend môže škodiť. Ochutená voda so soľou nie je vhodná pre každého

Na sociálnych sieťach sa pravidelne objavujú nové wellness a fitness trendy, ktoré sľubujú zlepšenie zdravia či rýchle „detoxy“ tela. Niektoré majú reálny základ, iné sú skôr módnymi výstrelkami bez vedeckej opory. V poslednom období sa do popredia dostal trend pitia vody so štipkou soli – mnohí veria, že ide o spôsob, ako sa lepšie hydratovať. Odborníci však varujú: táto metóda nie je vhodná pre každého.
Čo je vlastne „soľná voda na pitie“?
Zástancovia tohto trendu odporúčajú zmiešať do pohára čistej vody malé množstvo kuchynskej soli – približne štipku. Nápoj má podľa nich lepšie hydratovať organizmus a dopĺňať elektrolyty, predovšetkým sodík.
Sodík je dôležitý minerál: pomáha udržiavať rovnováhu tekutín v tele, ovplyvňuje krvný tlak, prenos nervových impulzov aj činnosť svalov. To všetko je pravda. Problém však vzniká, keď sa sodíka prijíma viac, než telo potrebuje – čo sa deje u väčšiny ľudí automaticky prostredníctvom bežnej stravy.
Koľko soli je ešte zdravé?
Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by dospelý človek nemal denne prijať viac ako 5 gramov soli, čo zodpovedá približne jednej čajovej lyžičke.
Realita je však iná. Ľudia v Európe – vrátane Slovákov a Čechov – prijímajú denne až trojnásobok odporúčaného množstva. Soľ sa totiž skrýva nielen v polotovaroch, údeninách či pečive, ale aj v syroch, omáčkach a snackoch.
Nadbytok soli zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku, poškodzuje obličky a prispieva k zadržiavaniu vody v tele. Preto odborníci jednoznačne varujú pred ďalším dobrovoľným pridávaním soli do pitného režimu.
Kedy má voda so soľou zmysel?
Existujú však situácie, keď doplnenie sodíka dáva zmysel – napríklad po intenzívnom športe, dlhom behu, cyklistike alebo po saunovaní, keď sa človek výrazne potí.
Pot obsahuje okrem vody aj elektrolyty – predovšetkým sodík, draslík, vápnik a horčík. Ich doplnenie pomáha telu udržať správnu hydratáciu. Práve preto športovci často siahajú po izotonických nápojoch, ktoré obsahujú presne vyvážené množstvá minerálov.
Ak by ste si po náročnom tréningu dali pohár vody s naozaj malou štipkou soli, nie je to nebezpečné. Malo by však ísť o výnimočné riešenie – nie o každodenný návyk.
Odborník na výživu upozorňuje:
„Ak ste dehydrovaní a potrebujete doplniť elektrolyty, soľ by mala byť v tak malom množstve, že vodu na chuti ani necítiť.“
Pre bežného človeka zbytočné, niekedy aj rizikové
Pre väčšinu ľudí, ktorí necvičia intenzívne alebo sa nepotia nadmerne, nemá pitie slanej vody žiadny zdravotný prínos. Telo si dokáže sodík a ostatné minerály doplniť bežnou vyváženou stravou.
Naopak, dlhodobé popíjanie slanej vody môže u niektorých ľudí zvýšiť krvný tlak alebo zaťažiť obličky, najmä ak už majú problémy so srdcom, cirkuláciou či zadržiavaním vody.
Čo je najlepšie na hydratáciu?
Najlepším spôsobom, ako udržať telo hydratované, zostáva obyčajná čistá voda. Ak vám nevyhovuje samotná chuť, môžete ju jemne ochutiť citrónom, uhorkou alebo bylinkami, čo dodá sviežosť bez zbytočného sodíka.
Pri športe alebo dlhšej fyzickej záťaži siahajte po izotonických nápojoch, ktoré sú bezpečné a odborníkmi overené. Pre bežné dni však platí jednoduché pravidlo: čistá voda je stále najlepším nápojom pre telo.
Zhrnutie pravdivých faktov:
- Sodík je dôležitý elektrolyt, ale väčšina ľudí ho prijíma viac, než potrebuje.
- WHO odporúča maximálne 5 g soli denne.
- Pitná voda so soľou môže byť užitočná len po intenzívnom potení (napr. pri športe).
- Dlhodobé pitie slanej vody zvyšuje riziko vysokého tlaku a problémov s obličkami.
- Pre bežnú hydratáciu je najvhodnejšia čistá voda alebo nesladené bylinné čaje.