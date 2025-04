Nová štúdia. Toto je skrytá reč psov, ktorú sme doteraz nepoznali

Ak patríte medzi ľudí, ktorí majú doma psieho kamaráta, nastražte uši: vedci nedávno prišli s prevratným objavom týkajúcim sa reči psov, o ktorej sa doposiaľ nevedelo. Navyše ide o neverbálny prejav, ktorý často využívajú aj ľudia, hoci si to ani neuvedomujeme.

Prečo je táto nová štúdia taká dôležitá?

Výskumy, ktoré sa zaoberajú komunikáciou medzi človekom a psom, sú v poslednom období na vzostupe. Štvornohí miláčikovia sú obľúbenými spoločníkmi vo viacerých kútoch sveta, a preto je zaujímavé sledovať, akými spôsobmi s nami komunikujú alebo ako navzájom komunikujú medzi sebou. Najnovšie zistenia poukazujú na to, že psy môžu vysielať jasné signály, ktoré nám doteraz unikali – a to predovšetkým prostredníctvom nepatrných zmien v oblasti očí a mrkania.

Mrknutie psov – nepoznaná forma komunikácie

Možno ste si všimli, že keď sa s niekým rozprávate, táto osoba na vás občas mrkne. Je to celkom bežný ľudský prejav, ktorý niekedy značí priateľskosť, spolupatričnosť či dokonca záujem. Nová štúdia odhalila, že podobne to môže fungovať aj u psov: vedkyňa z talianskej univerzity v Pise zistila, že psy často mrknú na iného psa (alebo dokonca na človeka) ako signál priateľského či mierumilovného správania.

V praxi to vyzerá tak, že keď sa dvaja psy stretnú, krátky moment priateľského mrknutia môže pomôcť uvoľniť prípadné napätie, ktoré by medzi nimi vzniklo. Rovnaká neverbálna komunikácia sa môže preniesť aj do vzťahu pes – človek: ak sa pes obáva, že je jeho pán nahnevaný alebo v stresovej situácii, jemne mrkne, aby naznačil, že je priateľský a nemá dôvod byť v strehu.

„Oči sú oknom do duše“ platí aj pre psov

V ľudskom kontexte sa často hovorí, že z očí sa dá vyčítať takmer všetko – od nálady až po úprimnosť. V prípade psov je to podobné: štúdia potvrdila, že domáce psy majú vo zvyku mrkať častejšie vtedy, keď sa cítia spokojne alebo keď chcú demonštrovať priateľský postoj voči inému psovi. Spozorovať to môžeme predovšetkým vo chvíľach, keď napríklad na návštevu príde ďalší pes, alebo keď pes vycíti, že jeho majiteľ je nervózny.

Táto komunikácia prebieha väčšinou na podvedomej úrovni. Pes si vedome nepovie „idem mrknúť, aby som ukázal, že som priateľský“, ale jednoducho tak reaguje na aktuálnu sociálnu situáciu. Nám ľuďom potom stačí len trochu lepšie pozorovať prejavy nášho štvornohého priateľa.

Pozrite si video o psom mrkaní

Tajná reč plná významu

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o maličkosť, no význam tohto zistenia je väčší, než by sme čakali. Odhaľuje nám totiž, že naši psi sú vnímavejší a sociálne zručnejší, než sme si doteraz uvedomovali. Je fascinujúce, ako veľmi sa ich neverbálne prejavy podobajú tým ľudským – či už ide o napodobňovanie mimiky, gest, alebo práve o spomenuté mrkanie.

Samotné zistenie, že mrknutie u psov dokáže utíšiť napätie a vytvárať pozitívnejšie prostredie, by mohlo pomôcť majiteľom lepšie porozumieť svojim miláčikom a napríklad aj predchádzať nežiaducim konfliktom s inými psami.

Keď pes mrkne, môže to byť forma signálu, že je uvoľnený. Ak druhý pes tieto signály zachytí, dokáže to zjemniť akékoľvek potenciálne napätie.

Čo môžete vyskúšať doma?

Ak máte vlastného psa, skúste sa zamerať na jeho mimiku, najmä v okolí očí. Sledujte, či vám váš pes niekedy jemne nemrkne, keď sa s ním rozprávate alebo ho hladkáte. Možno práve vtedy sa cíti príjemne a chce vám dať najavo, že „všetko je v poriadku“. Rovnako si všímajte, ako sa správa pri stretnutiach s inými psami. Možno odhalíte nové signály, ktoré ste si predtým nevšimli.

Psy sa často správajú intuitívne a naša úloha ako majiteľov je snažiť sa ich lepšie pochopiť. Vďaka takýmto objavom môžeme prispieť k harmonickejšiemu vzťahu so svojimi miláčikmi a zároveň aj k lepšiemu porozumeniu psieho sveta všeobecne.

Mrknete na svojho psa a on mrkne naspäť? Už viete, že nemusí ísť o náhodu. V skutočnosti sa môže snažiť navodiť pokoj a priateľskú atmosféru. Na prvý pohľad ide o nenápadné gesto, no v skutočnosti je to dôkaz, že psy majú vlastný „tajný jazyk“, ktorý je možno komplexnejší, než sme si vôbec vedeli predstaviť.

Nech už je váš domáci miláčik akéhokoľvek plemena alebo veku, všímajte si jeho správanie v rôznych situáciách. Objavenie tejto novej vrstvy psieho prejavu otvára dvere k hlbšiemu porozumeniu medzi človekom a psom, ktoré dokáže posilniť vzájomné puto – a presne o to predsa vo vzťahu s najlepším priateľom človeka ide.