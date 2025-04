Nikdy viac nebudem prať na 40 °C: Toto inštalatéri veľmi dobre vedia, no výrobcovia práčok sa tým nechvália

Možné zrazenie oblečenia Na prvý pohľad sa môže zdať, že 40 °C nie je taká vysoká teplota, aby oblečenie poškodila. Mnoho ľudí však už zažilo nepríjemnú skúsenosť, keď sa obľúbený sveter či tričko nevratne zrazili. A neplatí to iba pre menej kvalitné kúsky z lacných obchodov – aj drahé a jemné tkaniny môžu prísť o svoju pôvodnú veľkosť či tvar.

Zrýchlené opotrebovanie a vyblednutie farieb Každý, kto si potrpí na sýtosť farieb a zachovanie vzhľadu obľúbenej bielizne, by mal zbystriť pozornosť. Pranie pri vyššej teplote môže spôsobiť, že farby blednú rýchlejšie a materiál sa opotrebováva. Či už ide o jemnú hodvábnu blúzku, tričko s obľúbenou potlačou alebo obľúbené farebné obliečky, pravdepodobne nechcete riskovať ich predčasné znehodnotenie.

Vyššia spotreba energie

Každé zvýšenie teploty pri praní prirodzene znamená aj vyšší odber elektriny. Ak periete veľa a často, môže sa to negatívne odzrkadliť na vašom účte za elektrinu. Navyše to nie je práve najekologickejší prístup – pri šetrnejšej voľbe prania by ste mohli ušetriť nielen financie, ale aj planétu.