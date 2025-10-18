Nikdy to nerobte! Zhnité ovocie na zemi môže zničiť celú vašu záhradu

Ovocné stromy prinášajú radosť i úžitok – od jari plnej kvetov až po bohatú jesennú úrodu. Mnohí ľudia však robia jednu častú chybu: keď plody začnú padať na zem, nechávajú ich tam ležať s tým, že sa rozložia a pôdu prirodzene obohatia. Hoci sa to môže zdať logické, v skutočnosti ide o omyl, ktorý môže záhrade viac uškodiť než pomôcť.
Zhnité ovocie nie je hnojivo, ale zdroj problémov. Tu sú štyri hlavné dôvody, prečo by sa pokazené plody mali zo zeme pravidelne odstraňovať.
1. Zdroj plesní a chorôb
Zhnité ovocie je ideálnym prostredím pre šírenie rôznych infekcií. Medzi najznámejšie patrí moníliová hniloba, ktorá postihuje jablká, hrušky aj iné druhy ovocia. Typickým znakom sú hnedé mäkké škvrny pokryté bielymi výtrusmi.
Tieto spóry sa šíria vetrom, dažďom alebo dotykom a môžu nakaziť ďalšie stromy v okolí. Ak sa choroba rozšíri, dokáže zničiť značnú časť úrody a oslabiť aj samotný strom. Z tohto dôvodu je dôležité zhnité ovocie zbierať a likvidovať, nie ponechávať na pôde.
2. Magnet pre hmyz a škodcov
Rozkladajúce sa ovocie pôsobí ako návnada pre hmyz. Priláka vosy, ovocné mušky, muchy aj rôzne larvy, ktoré si v ňom nájdu ideálne miesto na vývoj.
Niektoré druhy škodcov, napríklad obaleče, kladú vajíčka do dužiny a následne prenášajú plesne a choroby aj na zdravé plody. Ak sa v záhrade premnožia, môžu ohroziť nielen aktuálnu úrodu, ale aj budúce sezóny.
3. Nevhodné do kompostu vo veľkom množstve
Je síce pravda, že zhnité ovocie je biologicky rozložiteľné, no do kompostu ho treba pridávať s mierou.
Ak sa do kompostéra dostane priveľa vlhkých, rozložených plodov naraz, zmes sa zmení na mazľavú hmotu, ktorá začne hniť a vydávať nepríjemný zápach.
Pre správne kompostovanie je dôležité udržiavať rovnováhu medzi mokrým a suchým materiálom – teda ovocie prekladať napríklad slamou, pilinami alebo suchým lístím. Takto sa zabráni hnilobe a kompost bude kvalitnejší.
4. Nepríjemný zápach a neporiadok v záhrade
Ovocie ponechané na zemi sa po pár dňoch začne rozkladať a šíriť intenzívny kyslastý zápach, ktorý kazí atmosféru celej záhrady. Navyše, hnilobné zvyšky môžu lákať aj väčšie zvieratá – ježkov, kuny či potkany.
Ak sa chce človek vyhnúť neporiadku, je lepšie pravidelne zbierať spadnuté ovocie a udržiavať priestor pod stromami čistý.
Nechať spadnuté ovocie na zemi sa môže zdať ako prirodzený spôsob, ako ho „vrátiť“ pôde, no v skutočnosti tým vzniká prostredie pre plesne, hmyz, zápach a choroby stromov.
Najlepším riešením je ovocie priebežne odstraňovať, napadnuté plody vyhadzovať a do kompostu pridávať len menšie množstvá.
Zdravá záhrada si vyžaduje nielen prácu počas sezóny, ale aj zodpovednú starostlivosť po zbere úrody – vďaka tomu sa stromy odvďačia bohatou a kvalitnou úrodou v nasledujúcom roku.