Nikdy nestrihajte na jar kvitnúce kry počas zimy! Existujú však situácie, keď je porušenie tohto pravidla nevyhnutné

Bežné odporúčanie pre väčšinu jarných krov je jednoduché: rezať až po odkvitnutí. Dôvod je jasný – tieto rastliny kvitnú na tzv. starom dreve, takže puky pre nasledujúcu sezónu vytvárajú už počas leta a v dreve prezimujú. Ak by ste ich skrátili v zime, odstránite aj puky a rastlina v tejto sezóne zakvitne len minimálne alebo vôbec.
Toto pravidlo je botanicky správne a platí pre druhy ako orgován, zlatý dážď, kaliny, zemolezy či mnohé azalky. Napriek tomu existujú situácie, kedy je zimný rez nielen možný, ale priamo odporúčaný.
Prečo sa jarné kry bežne nestrihajú počas zimy?
Tieto kry kvitnú na výhonkoch, ktoré vznikli v predchádzajúcom roku. Postup tvorby pukov prebieha takto:
- v lete vzniknú kvetné puky
- počas jesene a zimy v dreve prezimujú
- na jar sa otvoria
Zimný rez preto vždy znamená odstránenie aspoň časti pukov. To však rastline neškodí – len znižuje množstvo kvetov v danom roku.
Situácie, keď je zimný rez nielen povolený, ale aj správny
1. Odstraňovanie suchých, chorých alebo poškodených vetiev
Toto je najdôležitejšia výnimka a neexistujú pri nej žiadne pochybnosti.
Odborníci sa zhodujú:
- suché a zlomené drevo sa neobnoví
- choré drevo môže byť zdrojom infekcie
- poškodené konáre môžu byť vstupnou bránou pre škodcov
Takéto drevo sa odstraňuje okamžite, bez ohľadu na ročné obdobie.
Rez treba viesť 10–15 cm do zdravého tkaniva. Zdravé pletivo má pod kôrou zelenú farbu, hnedá znamená odumreté miesto.
2. Bezpečnostné dôvody alebo ochrana majetku
Ak vetvy zasahujú do chodníka, skracujú výhľad z príjazdovej cesty, šúchajú auto alebo sa opierajú o fasádu, zimný rez je vhodný.
Rastlina je v pokoji a zásah dobre znáša.
Dôležité:
Nestrihajú sa len konce vetvičiek. Takýto „kozmetický“ rez spôsobuje ešte hustejší rast. Pri bezpečnostnom reze sa odstraňuje celá vetva pri jej napojení na silnejší konár alebo priamo pri báze.
3. Omladzovanie starých prehustených krov
Staré kry, ktoré sa roky nestrihali, mávajú slabé výhony, kvety len na koncoch a hustú spleť suchých konárov v strede.
Odborne odporúčaný postup je tzv. pravidlo tretín:
- každý rok odstrániť tretinu najstarších konárov pri zemi
- ker sa postupne zmladí bez šoku
- rastlina vyženie silné nové výhony
Tento postup je preukázateľne účinný pri orgováne, zlatom daždi, kalinách aj vajgéliách.
4. Rez na kvitnutie vo váze
Botanicky overený jav:
Niektoré jarné kry zakvitnú vo váze výrazne skôr ako v prírode, ak ich koncom zimy prenesiete do teplého interiéru.
Funguje to najmä pri:
- zlatom daždi
- vilínoch
- okrasných čerešniach
Púčiky sa otvoria do 2–3 týždňov.
Kedy zimný rez odborníci neodporúčajú
Toto sú presne definované situácie:
✔ 1. Mladé kry (2–3 roky po výsadbe)
Potrebujú najmä rozvoj koreňov. Rez by ich spomalil.
✔ 2. Pred silnými mrazmi
Čerstvé rany sú citlivé a nízke teploty môžu poškodiť tkanivo.
✔ 3. Výrazne oslabené rastliny
Či už suchom alebo škodcami. Najprv musia obnoviť vitalitu.
Najčastejšie otázky
Prídem zimným rezom o všetky kvety?
Nie. Prídete len o tie puky, ktoré sa nachádzali na odstránených výhonoch.
Kedy je najlepší čas zimného rezu?
V neskorej zime, keď:
- teploty sú mierne nad nulou
- nie sú predpovedané silné mrazy
- rastlina ešte nezačala pučať
Je správne skracovať iba konce vetiev?
Nie. Je to odborná chyba. Podporuje to hustý, neestetický rast. Pri reze treba odstrániť celú vetvu, nie len špičku.
Platí pravidlo „rezať po odkvitnutí“ pre všetky jarné kry?
Pre všetky druhy, ktoré kvitnú na starom dreve – áno.
Niektoré kry kvitnú na mladom dreve (napr. niektoré tavoľníky) a tie sa režú inak.