Nie každá káva je rovnaká. Táto je zdravá, chutná a navyše pomáha zvládať stres

Ak patríte medzi ľudí, ktorí majú radi chuť kávy, no kofeín im nerobí dobre, jačmenná káva je výbornou voľbou. Tento nápoj síce nie je pravou kávou v pravom zmysle slova – nepochádza z kávových zŕn –, ale napriek tomu si získava čoraz viac priaznivcov. Je šetrná k organizmu, má jemnú orieškovú chuť a dá sa piť aj večer bez obáv zo zhoršeného spánku.
Nápoj s dlhou tradíciou
Kávoviny, teda pražené a mleté obilniny, z ktorých sa pripravujú nápoje podobné káve, majú v Európe dlhú tradíciu. Ľudia ich pili najmä v časoch, keď bola pravá káva nedostupná – napríklad počas vojen či hospodárskych kríz. V minulosti bola veľmi obľúbená „melta“ alebo „cikorka“, ktoré sa pripravovali práve z jačmeňa, čakanky a ďalších obilnín.
Dnes sa k nim mnohí vracajú nie z núdze, ale zo záujmu o zdravší životný štýl. Jačmenná káva totiž ponúka viac, než len chuťový zážitok.
Čo jačmenná káva obsahuje?
Jačmeň je obilnina bohatá na množstvo živín. Obsahuje:
- vitamíny skupiny B (najmä B1, B2, B3, B6 a B9)
- minerály ako horčík, fosfor, draslík, zinok, železo a selén
- a tiež vlákninu vo forme beta-glukánov a inulínu
Tieto látky majú pre organizmus viacero priaznivých účinkov – podporujú zdravé trávenie, pomáhajú udržiavať normálnu hladinu cholesterolu a cukru v krvi a prispievajú k správnej činnosti čriev.
Zdravotné prínosy podložené výskumom
Jačmenná káva neobsahuje kofeín, takže nezaťažuje nervový systém a je vhodná aj pre ľudí s vysokým krvným tlakom, pre tehotné či dojčiace ženy (v primeranom množstve) a dokonca aj pre deti.
Vďaka vysokému obsahu vlákniny môže napomáhať zdravému tráveniu a funkcii čriev. Beta-glukány z jačmeňa sú známe tým, že pomáhajú znižovať hladinu LDL („zlého“) cholesterolu v krvi a môžu mať pozitívny vplyv na stabilizáciu cukru po jedle.
Pražený jačmeň navyše obsahuje melanoidíny – látky, ktoré vznikajú počas praženia a majú antioxidačné vlastnosti. Tie pomáhajú telu bojovať proti pôsobeniu voľných radikálov a môžu tak prispieť k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Ako sa jačmenná káva pripravuje?
Jačmennú kávu si môžete kúpiť v obchodoch so zdravou výživou alebo v bežných supermarketoch. Často sa predáva ako instantná zmes alebo mletá na zalievanie. Na trhu sú aj varianty s prídavkom čakanky, raže či pšenice – tieto zmesi zvyknú mať plnšiu a výraznejšiu chuť.
Na prípravu stačí použiť french press, moka kanvičku, prekvapkávač alebo jednoducho nápoj zaliať horúcou vodou. Môžete ho dochutiť mliekom, rastlinným nápojom, škoricou či medom.
Chuť jačmennej kávy je jemne oriešková a horkastá, čo ju robí zaujímavou alternatívou klasickej kávy – aj pre tých, ktorí hľadajú zdravšiu voľbu bez stimulujúcich látok.
Pre koho je vhodná – a kedy sa jej vyhnúť?
Jačmenná káva je vhodná pre väčšinu ľudí, avšak nie pre osoby s celiakiou alebo neznášanlivosťou na lepok, pretože jačmeň lepok prirodzene obsahuje.
Okrem tejto výnimky ide o bezpečný nápoj, ktorý nezaťažuje trávenie ani nervovú sústavu. Vďaka absencii kofeínu nevyvoláva búšenie srdca ani nespavosť a môže byť súčasťou pitného režimu aj vo večerných hodinách.
Zhrnutie
Jačmenná káva je výbornou alternatívou pre každého, kto chce obmedziť kofeín, no nechce sa vzdať príjemného rituálu šálky teplého nápoja.
- Neobsahuje kofeín
- Podporuje zdravé trávenie
- Obsahuje vitamíny, minerály a vlákninu
- Je šetrná k žalúdku
- Má antioxidačné účinky
Hoci jačmenná káva nie je liekom ani zázračným elixírom, jej pravidelné pitie môže byť príjemným a zdravým doplnkom vyváženej stravy.