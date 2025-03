Nezabudnite si prejsť staré skrine a povaly: tento socialistický poklad môže mať prekvapivo vysokú cenu

Možno by vám ani nenapadlo, že by ste dokázali naraz získať desiatky, dokonca stovky či tisíce eur vďaka veciam, ktoré máte roky odložené a považujete ich za bezcenné. Takéto príbehy poznáme z filmov či kníh, no aj na Slovensku a v Česku existujú ľudia, ktorí si vďaka zberateľským kúskom slušne privyrobia. Stačí len, aby sme vedeli, čo hľadať.

Prečo je zberateľstvo taký fenomén?

Zberatelia investujú do predmetov, o ktorých mnohí netušia, že raz môžu mať veľkú cenu. Obrovský dopyt sa často týka telefónnych kariet, mincí, bankoviek, starých elektronických zariadení, časopisov, kníh či porcelánu. Nenápadne uložené poklady u nás doma teda nemusia byť len staré haraburdy. Ako sa to stane? Veľakrát jednoducho príde doba, keď už sa predmet prestane vyrábať či používať a zrazu stúpne jeho atraktívnosť v očiach zberateľov.

Ak patríte k ľuďom, ktorí radi vyraďujú všetko nepotrebné a stavili ste na minimalistický životný štýl, možno ste už narazili na situáciu, keď ste vyhodili niečo, za čo by vám neskôr mohli iní dobre zaplatiť. Jedným z takýchto „prekvapení“ môžu byť napríklad aj staré socialistické „bony“.

Socialistické bony a ich nezvyčajná hodnota

Zbieranie socialistických poukážok, ľudovo nazývaných bonov, je o niečo menej známy segment, no ukazuje sa, že aj tie môžu mať vysokú zberateľskú hodnotu. Svoje o tom vie pán Jozef, ktorý raz pri upratovaní na povale natrafil na krabicu plnú bonov. Najprv ich zamýšľal vyhodiť, no zvedavosť ho priviedla na internet. Prekvapilo ho, keď zistil, že existujú ľudia, ktorí by ich od neho veľmi radi odkúpili.

A tak sa pustil do dražby na známej aukčnej platforme a nestačil sa čudovať, aké sumy sa mu podarilo získať. V niektorých prípadoch môžu totiž bony v top stave stáť poriadny balík. Nie je to rarita – zberateľov totiž láka najmä nostalgická hodnota a jedinečnosť. Dopyt po týchto kúskoch nevykazuje známky útlmu, a tak sa môže stať, že ceny budú postupne ešte stúpať.

Čo sú vlastne tuzexové poukážky?

V časoch socializmu nebolo také jednoduché dostať sa k západnému tovaru. Určité výrobky sa nachádzali v špeciálnych predajniach (tzv. tuzexoch), kde sa platilo práve týmito bonmi. Pre bežného človeka to bola často frustrujúca situácia – bony boli obmedzené a získať ich nebolo jednoduché. Napriek tomu sa v rodinách našlo dosť takých, ktoré si ich predsa len uchovávali a dúfali, že raz ešte na niečo prídu.

Dnes, s odstupom rokov, sú tieto poukážky len spomienkou na minulosť a predstavujú zaujímavý zberateľský artikel. Príkladom je bon v hodnote 50 halierov, ktorý sa podľa dostupných informácií vydražil až za 1300 eur – išlo však o mimoriadne zachovalý exemplár, a takýchto kúskov sa dodnes veľa nezachovalo. Samozrejme, nie každý bon tohto typu dosiahne takúto horibilnú sumu, no nemusia byť bezcenné ani tie bežnejšie.

Môžu mať vašu zbierku?

V mnohých prípadoch platí, že ak ste počas minulých desaťročí naraz dostali do rúk bony, nemali ste ich len pár kusov, ale hneď viac. Pokiaľ ste ich náhodou nevyhodili alebo nevenovali, môžete mať doma celý balíček, o ktorý by mohli mať zberatelia záujem. V inzerciách a aukciách (napríklad na Bazoši či Aukre) sa stále objavujú ponuky a dopyt je nepretržitý.

Otázka, či sa oplatí predať tieto poukážky okamžite alebo radšej počkať, je otvorená. Niektorí znalci sú presvedčení, že ich cena ešte môže stúpať, iní odporúčajú využiť momentálny záujem na trhu. V konečnom dôsledku je len na vás, či vám stačí rýchly zisk, alebo radšej budete vyčkávať na potenciálne vyššie zárobky.

Prečo sa oplatí mať oči na stopkách

Odložené „poklady“ z obdobia socializmu nemusia predstavovať iba bony. Skúsenosti mnohých ľudí dokazujú, že staré bankovky, knihy, odznaky, etikety alebo rôzne obaly zo spotrebného tovaru môžu mať pre zberateľov neskutočnú hodnotu. Veci, ktoré sú pre nás nostalgickou spomienkou, alebo sme ich roky považovali za haraburdy, sa môžu premeniť na peniaze. Je preto dobré mať prehľad o tom, čo vlastne doma skladujeme.

Ak vás myšlienka hľadania zabudnutých vzácností zaujala, neváhajte prekutrať všetky kúty svojho bytu či domu. Stačí pár fotografií, krátka inzercia a môžete sa sami presvedčiť, či váš nález osloví zberateľov – a hlavne, koľko sú ochotní zaň zaplatiť. V každom prípade, aj keď sa vec napokon nepredá za horibilnú sumu, nikdy neviete, či si práve neukladáte vzácny kus histórie, ktorý sa v budúcnosti ešte zhodnotí.