Nezabudnite naplniť kŕmidlo. Sýkorky sa vám budú každý deň vracať do záhrady

Jeseň a zima sú pre drobné spevavce obdobím, keď každý deň doslova bojujú o prežitie. V lete majú sýkorky aj iné vtáčiky dostatok hmyzu, semien a ovocia, no s príchodom chladného počasia sa prírodné zdroje rýchlo míňajú. Ak im človek nepomôže, často zostávajú hladné a vyčerpané. Práve kŕmidlo môže byť pre ne v tomto čase doslova záchranou.
Ak si nájdete chvíľku a zavesíte kŕmidlo do záhrady, na balkón alebo len na parapet pri okne, odmenou vám bude každodenná návšteva veselých operencov. Stačí im pripraviť správne „menu“ a oni sa k vám budú verne vracať. Sýkorky patria medzi najkrajších a najmilších hostí zimného kŕmidla a ak im doprajete vhodnú potravu, stanú sa pravidelnou ozdobou vášho domova.
Nestačí len zasýtiť hlad
Mnohí ľudia si myslia, že do kŕmidla môžu nasypať čokoľvek – omrvinky zo stola, starý chlieb či zvyšky z kuchyne. Pravda je však iná. To, čo sýkorka zje, má priamy vplyv na jej zdravie a šancu prežiť dlhú zimu. Aj keď vtáky zhltnú takmer všetko, nie každá potrava im poskytne dostatok energie.
Sýkorky spotrebujú obrovské množstvo kalórií už len na to, aby si udržali telesnú teplotu. Preto potrebujú jedlo, ktoré je energeticky bohaté a ľahko stráviteľné.
Slnečnica – základ zimného jedálnička
Úplným základom zimného kŕmenia sú čierne slnečnicové semienka. Oproti pruhovaným alebo bielym obsahujú oveľa viac oleja, teda aj viac energie. Sú pre sýkorky akousi „palivovou bombou“, ktorá im pomáha zvládnuť aj tie najchladnejšie dni. Ak budete mať v kŕmidle pravidelne slnečnicu, môžete si byť istí, že sýkorky budú vašimi stálymi hosťami.
Arašidy, semienka a orechy
Veľmi vhodným doplnkom sú nepražené a nesolené arašidy. Sú plné tukov a bielkovín, ktoré vtáčiky počas zimy nutne potrebujú. Aby sa im ľahšie konzumovali, je dobré ich rozdrviť alebo posekať na menšie kúsky.
Okrem arašidov sýkorky ocenia aj tekvicové semienka či kúsky vlašských orechov. Tieto potraviny sú výborným zdrojom živín a dodajú im silu v čase, keď je hmyz nedostupný.
Lojové gule – áno, ale bezpečne
Tradičnou zimnou pochúťkou pre sýkorky sú lojové gule. Dávajú vtákom nielen tuk, ale aj semienka, ktoré sú v loji zaliate. Treba si však dať pozor na ich balenie. Bežne sa predávajú v plastových sieťkach, do ktorých sa môže vtáčik zachytiť a vážne si poraniť nožičku. Preto lojové gule vždy vyberte zo sieťky a vložte ich do špeciálneho zásobníka alebo aspoň do misky.
Môžete si vyrobiť aj vlastné lojové krmivo
Ak chcete sýkorkám dopriať úplne bezpečné a kvalitné krmivo, môžete si ho pripraviť sami. Stačí obyčajný kvetináč, cez ktorého spodný otvor prevlečiete povrázok a zvnútra ho upevníte uzlom. Potom kvetináč naplníte zmesou roztopeného loja so semienkami a zavesíte ho hore dnom na strom či záhradný stojan. Výhodou je, že sami viete, čo ste do lojovej zmesi dali.
Čistota je základ
Kŕmenie vtákov nie je len o potrave, ale aj o hygiene. Kŕmidlo by malo byť pravidelne čistené od zvyškov starého jedla, ktoré by mohlo začať plesnivieť. Takáto potrava je pre sýkorky nebezpečná a môže im uškodiť.
Určite sa vyhnite aj podávaniu pečiva – starý chlieb či rožky vtákom neposkytnú výživu, len im naplnia žalúdok a znížia chuť hľadať skutočne hodnotnú potravu.
Odmena za vašu starostlivosť
Ak stavíte na kvalitné semienka, orechy a loj, sýkorky vás odmenia svojou prítomnosťou. Budete môcť každý deň pozorovať ich veselý tanec a spievanie priamo z pohodlia domova. Prikrmovanie vtáčikov je nielen pomocou prírode, ale aj krásnym spôsobom, ako si spríjemniť zimné dni a mať pocit, že ste urobili niečo dobré.
Nezabúdajte teda – pravidelnosť, kvalitné krmivo a čistota kŕmidla sú kľúčom k tomu, aby sa sýkorky vracali k vám do záhrady či na balkón znova a znova.