Neviditeľný jablkový koláč. Francúzsky dezert, ktorý pobláznil internet

Možno ste už narazili na recept s názvom „neviditeľný jablkový koláč“ alebo gâteau invisible aux pommes. Napriek poetickému menu nejde o žiadny trik – koláč je celkom reálny a na jeho prípravu nepotrebujete nič zložité. Názov vznikol preto, že v ňom je tak málo cesta, až to na prvý pohľad pôsobí, akoby zmizlo. Celý koláč je vlastne tvorené najmä z tenkých vrstiev jabĺk, ktoré sa počas pečenia prepoja a držia pohromade.
Video postup
Ako vznikol tento dezert?
Na rozdiel od slávnych francúzskych klasík, ako je crème brûlée, tarte tatin či mille-feuille, ktoré majú dlhú tradíciu, tento koláč patrí medzi modernejšie recepty. Objavil sa až v posledných desaťročiach – stal sa populárnym najmä vďaka blogerom a sociálnym sieťam. Ľudí zaujal jeho efektne vrstvený vzhľad, jednoduchý postup a fakt, že je plný ovocia a pritom nie je presladený.
Hoci pôvodne nešlo o masovo známy dezert, internet mu priniesol obrovský úspech a dnes ho pripravujú nielen Francúzi, ale aj milovníci pečenia po celom svete.
Prečo sa volá „neviditeľný“?
Keď koláč rozkrojíte, neuvidíte klasické vrstvy cesta a náplne, ako napríklad pri jablkovom pité. Namiesto toho sú v ňom uložené desiatky tenkých plátkov jabĺk, ktoré sa v rúre prepoja s ľahkým cestom. To je takmer nenápadné a pôsobí, akoby tam ani nebolo. Jeho úloha je predovšetkým praktická – udržať jablká pohromade – no zároveň dodáva jemnú chuť a správnu konzistenciu.
Recept na neviditeľný jablkový koláč
Ingrediencie
- 6 stredne veľkých sladších jabĺk
- 2 väčšie vajcia
- 50 g kryštálového cukru
- šťava a kôra z 1 citróna
- 100 ml plnotučného mlieka
- 75 g hladkej múky
- 1 lyžička prášku do pečiva
Postup krok za krokom
- Príprava jabĺk
Ošúpte ich, rozrežte na polovice a odstráňte jadrovníky. Každé jablko nakrájajte na čo najtenšie plátky – čím tenšie, tým lepší výsledok. Plátky vložte do misky a premiešajte so šťavou z citróna, aby nezhnedli.
- Cesto
V druhej miske vyšľahajte vajcia s cukrom do peny. Potom pridajte citrónovú kôru, mlieko, preosiatu múku a prášok do pečiva. Dobre premiešajte, aby vzniklo hladké cesto.
- Spojenie
Nalejte cesto k jablkám a premiešajte tak, aby sa každý plátok obalil. To zabezpečí, že sa koláč pri pečení pekne spojí.
- Pečenie
Zmes preložte do formy vystlanej papierom na pečenie. Pečte v rúre vyhriatej na 190 °C približne 60 – 65 minút, kým nebude povrch zlatistý.
- Servírovanie
Po upečení nechajte koláč vychladnúť. Podávať ho môžete samotný, posypaný práškovým cukrom alebo so šľahačkou.
Prečo si získal popularitu?
- Jednoduchosť – nepotrebujete žiadne zložité techniky, recept zvládne aj začiatočník.
- Efektný vzhľad – vrstvy jabĺk po rozkrojení vyzerajú veľmi pôsobivo.
- Ľahký dezert – vďaka vysokému podielu jabĺk nepôsobí ťažko ani presladene.
- Variabilita – môžete pridať škoricu, vanilku, hrušky či orechy a vždy dostanete inú verziu.
Záver
Neviditeľný jablkový koláč je dôkazom, že aj moderný recept sa môže zaradiť medzi obľúbené stálice v kuchyni. Nie je to starodávna francúzska klasika, no právom si získal popularitu po celom svete – najmä preto, že spája jednoduchosť s pôsobivým výsledkom.
Ak máte radi jablká a chcete skúsiť niečo iné než klasický štrúdľ alebo pité, tento dezert je skvelou voľbou.