Nevädnúca krása na celé leto. Tieto kríky zvládne pestovať aj začiatočník

Ak túžite po záhrade, ktorá bude hýriť farbami od jari až do neskorej jesene, zamerajte sa na druhy okrasných kríkov s dlhou dobou kvitnutia. Možno budete prekvapení, aké nenáročné sú na pestovanie a ako spoľahlivo prežiaria každý kút záhrady. V nasledujúcich riadkoch nájdete niekoľko tipov na takéto dreviny, s ktorými si poradí aj začínajúci záhradkár.

Prečo vsadiť na dlho kvitnúce kríky?

Výhodou kríkov, ktoré kvitnú niekoľko mesiacov v kuse, nie je len estetika. Vďaka ich dlhodobému kvitnutiu dostávajú opeľovače – od včiel až po motýle – nepretržitý prísun nektáru. Tieto druhy kríkov sa dajú navyše využiť ako živé ploty, solitéry či v kombinácii s inými rastlinami. A ak na začiatku vysádzania zabezpečíte kríkom vhodnú pôdu, dostatok živín a ideálne miesto, výsledkom bude podstatne nižšia údržba v porovnaní s letničkami či trvalkami náročnými na pravidelnú starostlivosť.

Latnaté hortenzie (Hydrangea paniculata)

Z množstva existujúcich druhov hortenzií patria tie latnaté medzi najvďačnejšie. Sú podstatne tolerantnejšie k rôznym stanoviskám i množstvu slnečného svetla: môžete ich sadiť do polotieňa alebo dokonca aj na priame slnko (hoci v hlbokom tieni by kvitli oveľa menej). Veľkou výhodou je, že latnaté hortenzie nevyžadujú kyslú pôdu, čo zjednodušuje ich pestovanie v bežných záhradných podmienkach.

Kvitnú spravidla od júla a v priebehu kvitnutia niektoré kultivary menia farbu kvetov – z bielej môžu prechádzať až do zelenkavej, ružovej alebo červenkastej. Od konca jesene do jari často na konároch zostávajú suché, ale stále dekoratívne súkvetia, vďaka ktorým sú aj počas zimy zaujímavou ozdobou záhrady. Na jar však nezabudnite na rez, ktorý je pri hortenziách veľmi dôležitý. Odporúča sa odstrániť staré súkvetia a skrátiť výhony, čo pomôže rastline vytvoriť zdravé a silné letorasty.

Nátržníkovec krovitý (Dasiphora fruticosa)

Nenápadná, no spoľahlivá – tak by sa dala charakterizovať nátržníkovec krovitý. Tento nižší ker s výškou zväčša do jedného metra je ideálny pre tých, ktorí hľadajú kompaktnú a bohato kvitnúcu drevinu. Nízky vzrast a široký rozložitý tvar z nej robia skvelú pôdopokryvnú rastlinu.

Mochna krovitá kvitne od mája až do októbra, pričom drobné kvety s priemerom 2–3 cm môžu mať celú škálu farieb od bielej a žltej až po rôzne ružové či červené odtiene. Začiatočníci ocenia aj jej nenáročnosť na pôdne podmienky: znesie pH od kyslého po zásadité, hlavné je, aby pôda nebola neustále premáčaná. Naopak, sucho zvláda veľmi dobre. Pri umiestnení do polotieňa vám kvety vydržia dlhšie čerstvé, kým na priamom slnku môžu rýchlejšie blednúť.

Pôdopokryvné ruže

Ak milujete ruže, ale obávate sa prílišnej náročnosti na pestovanie, potom vyskúšajte práve pôdopokryvné ruže. Ide o skupinu ruží, ktoré sú nižšieho vzrastu a šíria sa viac do šírky ako do výšky. Spája ich husté olistenie, silné vetvenie a odolnosť voči chorobám či škodcom.

Najväčším lákadlom je však ich dlhé obdobie kvitnutia – začínajú už v júni a vytrvalo kvitnú až do príchodu prvých mrazov. Tieto ruže ocenia najmä slnečné stanovištia, avšak poradia si aj s miernym zatienením. Pokiaľ ide o pôdu, preferujú hlinitopiesočnatý substrát s mierne kyslým až neutrálne zásaditým pH. Pravidelné prihnojovanie a odstraňovanie odkvitnutých kvetov podporí nové kvitnutie a lepšie rozvetvenie kríka.

Abélia (Abelia)

Drobná, no o to pôvabnejšia – taká je abélia, opadavý ker, ktorý je populárny predovšetkým pre rozkošné menšie kvety. Tie sa objavujú zvyčajne od júna a kvitnú opakovane až do októbra. Vtedy dokážu nádherne skrášliť každú predzáhradku či záhon.

Abélie nie sú náročné na pestovanie, avšak odmenia sa vám, ak im doprajete priepustnú, výživnú, mierne kyslejšiu pôdu a dostatok slnka. Hoci znesú aj polotieň, v silno zatienených priestoroch sa môže kvitnutie obmedziť. Dôležité je chrániť ich pred vetrom, ktorý by mohol poškodiť krehké výhony. Populárne sú napríklad abélia veľkokvetá, abélia čínska alebo abélia Schumannova.

Budleja Davidova (Buddleja davidii)

Nazýva sa aj „motýlí ker“ a svoje meno si plne zaslúži, pretože láka motýle široko-ďaleko. Bundleja Davidova je pôvodom z Číny a jej voňavé kvety v tvare súkvetí pripomínajúcich šeřík (orgován) vykvitajú uprostred leta. Pri pravidelnom odstraňovaní odkvitnutých súkvetí však viete docieliť, aby kvitla opakovane až do jesene.

Táto drevina oceňuje dobre priepustnú, najlepšie vápenatú pôdu a dostatok slnka. Neznáša trvalé premokrenie, takže dbajte na primerané zavlažovanie. Na jar si vyžaduje pomerne výrazný rez, vďaka ktorému si udrží bohatý a pekne formovaný vzhľad. Okrem toho silný rez stimuluje rast nových výhonkov, na ktorých sa počas leta vytvoria kvety, a vy si tak užijete záplavu farieb a vôní.

Tip na záver

Ak sa rozhodnete pre niektorý z týchto kríkov, určite nepodceňte prípravu pôdy, najmä dôkladné prekyprenie a možnosť primiešania kompostu či iného organického hnojiva. Takisto nezabudnite na pravidelné zalievanie v prvých týždňoch po výsadbe, kým sa rastlina dobre nezakorení. Keď však kríky zapustia korene a zosilnejú, väčšina z nich si už vystačí s prirodzenými zrážkami (samozrejme, závisí to aj od typu pôdy a lokality).

Dlho kvitnúce kríky môžu vo vašej záhrade vytvoriť zaujímavý prvok – nielen estetický, ale aj funkčný, keďže lákajú užitočný hmyz a môžu pôsobiť ako pôdopokryvné či deliace zóny. Vďaka ich dlhému kvitnutiu bude vaša záhrada pôsobiť sviežo a útulne počas celého leta, ba dokonca až do jesenných mesiacov. A čo je najlepšie – skvelý výsledok dosiahnete aj s minimálnou starostlivosťou, ktorú zvládne aj záhradník-začiatočník.

Nezáleží na tom, či hľadáte efektný solitér alebo farebné doplnenie existujúcich záhonov, vyššie spomínané druhy sú stávkou na istotu. Stačí zohľadniť nároky na pôdu a svetelné podmienky, poskytnúť trochu vhodnej starostlivosti, a vaša záhrada sa vám za to odvďačí nepretržitým predstavením kvetov počas celého leta.