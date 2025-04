Neuveriteľne jednoduchý tip na dokonalé čistenie drezu. Gazdinka žala nad výsledkom

Čistenie kuchynského drezu môže byť poriadna výzva, hlavne keď nás trápia zaschnuté zvyšky jedla, mastnota či vodný kameň. Napriek tomu, že moderné čistiace prostriedky dokážu doslova zázraky, málokto tuší, že jednou z najpraktickejších a najúčinnejších pomôcok môže byť úplne obyčajná tableta do umývačky riadu. Jej hlavnou úlohou je síce postarať sa o dokonale čisté poháre či taniere, no ak ju vložíte do drezu s horúcou vodou, zvládne aj ďalší „zázrak“.