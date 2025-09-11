Neuveríte, ako vám tieto izbové rastliny pomôžu k lepšiemu spánku. Vyskúšajte ich ešte dnes

Kvalitný spánok je základom fyzického aj duševného zdravia. Nedostatok spánku zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení, oslabuje imunitu a negatívne vplýva na psychickú pohodu. Popri úprave spánkových návykov a prostredia môžu pomôcť aj izbové rastliny, ktoré majú preukázané účinky na kvalitu vzduchu a celkovú atmosféru v miestnosti. Samy osebe však nespavosť neliečia – môžu len podporiť zdravšie prostredie na oddych.
Levanduľa – upokojujúca vôňa
Levanduľa (Lavandula angustifolia) je známa svojimi aromatickými silicami. Výskumy ukazujú, že jej vôňa môže pomôcť znížiť úzkosť a stres, čo uľahčuje zaspávanie. Niektoré štúdie potvrdili, že inhalácia levanduľového oleja zlepšuje subjektívnu kvalitu spánku a zvyšuje podiel hlbokého spánku.
Starostlivosť o levanduľu:
- potrebuje veľa svetla a tepla
- zalievajte ju len mierne, citlivo reaguje na premokrenie
- zastrihávanie podporuje kvitnutie
Sansevieria – kyslík aj počas noci
Sansevieria (Sansevieria trifasciata), známa ako „tchynin jazyk“, je odolná rastlina, ktorá dokáže fotosyntetizovať aj v noci (proces CAM fotosyntézy). To znamená, že v noci uvoľňuje malé množstvo kyslíka. Okrem toho je schopná znižovať koncentráciu niektorých škodlivých látok (napr. formaldehydu či benzénu) vo vzduchu.
Starostlivosť o sansevieriu:
- znesie aj slabšie svetlo, ideálne je nepriame
- vyhovuje jej striedma zálievka
- prosperuje pri bežnej izbovej teplote
Lopatkovec – prirodzené zvlhčenie vzduchu
Lopatkovec (Spathiphyllum) dokáže zvyšovať vlhkosť vzduchu v interiéri. To je prospešné pre ľudí, ktorých trápi suchý vzduch – môže znížiť podráždenie slizníc a suchosť v krku počas noci. Okrem toho je schopný absorbovať niektoré znečisťujúce látky zo vzduchu.
Starostlivosť o lopatkovec:
- má rád stredne svetlé miesta, no zvládne aj polotieň
- pôdu udržiavajte mierne vlhkú
- listy je vhodné pravidelne utierať od prachu
Aloe vera – viac než len liečivý gél
Aloe vera je známa najmä pre svoj gél využívaný v kozmetike a medicíne. Menej známe je, že podobne ako sansevieria využíva CAM fotosyntézu a počas noci uvoľňuje kyslík. To môže prispieť k čerstvejšiemu vzduchu v spálni.
Starostlivosť o aloe vera:
- potrebuje dostatok svetla, najlepšie pri okne
- zalievajte až vtedy, keď pôda úplne vyschne
- rastlina dobre znáša teplo, no neznesie mráz
Ďalšie vhodné rastliny
- Pavúčia rastlina (Chlorophytum comosum) – je známa schopnosťou absorbovať niektoré nečistoty zo vzduchu a je bezpečná pre domácich miláčikov.
- Areková palma (Dypsis lutescens) – zvyšuje vlhkosť vzduchu, čím pomáha pri suchom prostredí.
- Břečťan popínavý (Hedera helix) – môže znižovať výskyt plesňových spór vo vzduchu, čo je výhodné najmä pre alergikov.
Izbové rastliny samy osebe nie sú liekom na nespavosť, no môžu podporiť zdravšie prostredie na spánok. Niektoré druhy produkujú kyslík aj počas noci, iné zvyšujú vlhkosť alebo pohlcujú časť znečisťujúcich látok zo vzduchu. V kombinácii s pravidelným spánkovým režimom, obmedzením kofeínu a dostatočným vetraním môžu rastliny v spálni prispieť k tomu, aby sa vám spalo pohodlnejšie a pokojnejšie.