Upratovanie domácnosti a organizácia priestorov sa v posledných rokoch stali doslova módou. Podľa mnohých platí, že ak nemáme poriadok doma, nemôžeme ho mať ani sami v sebe. V rovnakom duchu vzniklo obrovské množstvo rád, tipov a trikov od influencerov na sociálnych sieťach, ktorí sa venujú upratovaniu a organizácii. Jedným z najoriginálnejších tipov, ktoré aktuálne získavajú na popularite, je špeciálny spôsob ukladania hrnčekov či šálok v kuchyni. Nielenže šetrí priestor, ale zároveň to vyzerá naozaj vkusne.

Prečo je poriadok v kuchyni taký dôležitý?

Kuchyňa je srdcom mnohých domácností. Každý deň v nej varíme, stolujeme, a ak v nej chýba systém, veľmi ľahko sa z nej stane neprehľadné a stresujúce miesto. Ak navyše zápasíte s nedostatkom úložného priestoru, môže byť náročné udržať kuchyňu čistú a efektívne zorganizovanú. Jedným z riešení je minimalistický prístup, ktorý už niekoľko rokov úspešne propaguje japonská špecialistka na upratovanie Marie Kondo, prezývaná aj KonMari.

Jej filozofia spočíva v tom, že každá vec má mať svoje presne určené miesto a že by sme sa mali zbaviť všetkého zbytočného. Vďaka tomu nielenže získame viac priestoru, ale vyhneme sa aj chaosu, ktorý nás podvedome stresuje. V tomto duchu je užitočné aj strategické usporiadanie riadu či iných kuchynských potrieb, pričom kreatívne tipy ako „kruhové“ ukladanie hrnčekov dokážu ušetriť naozaj veľa miesta.

Na jeden šup: prečo je lepšie upratovať kuchyňu naraz

Možno už dlho túžite po poriadku v kuchyni, no neustále to odkladáte. Ak sa naozaj rozhodnete pre reorganizáciu, skúste to urobiť v priebehu jedného dňa. Vďaka tomu nestratíte prehľad o tom, čo už máte za sebou, a zároveň sa vám bude jednoduchšie rozhodovať, čo si necháte a čo chcete darovať, prípadne vyradiť.

Všetko von: Vyberte obsah skriniek, zásuviek a aj špajze. Rozložte si všetko na kuchynský stôl alebo pracovnú dosku. Budete presne vidieť, čo máte a ako často dané veci používate.

Vyberte obsah skriniek, zásuviek a aj špajze. Rozložte si všetko na kuchynský stôl alebo pracovnú dosku. Budete presne vidieť, čo máte a ako často dané veci používate. Kategorizujte: Riad, príbory, poháre, hrnčeky, dózy či formy na pečenie – každá kategória by mala mať svoje vlastné miesto.

Riad, príbory, poháre, hrnčeky, dózy či formy na pečenie – každá kategória by mala mať svoje vlastné miesto. Rozhodujte sa úprimne: Ak niečo nepoužívate alebo to máte zbytočne duplicitne, pokojne to posuňte ďalej. Nielenže uľavíte sebe, ale môžete potešiť niekoho iného.

Takto získate dokonalý prehľad, ktorý vám umožní skriňu či zásuvku v kuchyni usporiadať oveľa efektívnejšie.

Kľúčové princípy metódy KonMari v kuchyni

Marie Kondo už roky učí ľudí minimalizovať zbytočné haraburdy a nájsť radosť z toho, že majú menej vecí, ktoré však využívajú naplno. V kuchyni to môže znamenať:

Nezabúdať na výšku skriniek: Vysoko položené police či horné časti kuchynských skriniek sú vhodné na uskladnenie predmetov, ktoré nepotrebujete každý deň – napríklad rôzne formy na pečenie, vianočné formičky, sviatočné taniere a iné kusy riadu, ktoré používate iba občas. Krehké veci majú prednosť: Ak sa bojíte rozbitia drahých pohárov alebo riadu, vždy ich ukladajte do miest, kde je čo najmenej rizika, že vám pri nepozornom pohybe spadnú. Systém v kategóriách: Rozdeľte si riad (taniere, poháre, hrnčeky, rôzne náradie a pomôcky) do konkrétnych zón. Vyhnete sa tak zbytočnému miešaniu vecí a neskoršiemu chaosu.

Keď majú hrnčeky viacero podôb

Pri zariaďovaní a usporadúvaní kuchyne často narazíme na obmedzený priestor. Hrnčeky a šálky mávame väčšinou poukladané vedľa seba, prípadne naukladané jeden na druhý. Obe metódy môžu byť praktické – predovšetkým stohovanie šetrí priestor, no vyberanie zo spodného hrnčeka nie je vždy pohodlné.

Mnoho ľudí preto siaha aj po závesných systémoch, ktoré sa dajú kúpiť ako hotové riešenie, alebo si ich môžete vyrobiť napríklad z drevených paliet. Existuje však ďalšia metóda, ktorá na sociálnych sieťach získala obrovský ohlas a z niektorých používateľov spravila doslova nadšencov kruhového ukladania hrnčekov.

Trik s kruhovým ukladaním šálok: čím je výnimočný?

Najprv naskladajte podšálky do malého kompaktného stohu (napríklad štyri podšálky). Okolo nich v kruhu poukladajte hrnčeky tak, aby sa opierali jeden o druhý. V ideálnom prípade použite taký počet hrnčekov, aký zodpovedá počtu podšálok (napr. štyri hrnčeky). Výsledkom je estetický tvar, ktorý vyzerá pekne a zároveň šetrí miesto.

Tento spôsob zabraňuje nadmernému stohovaniu a vyhnete sa aj riziku, že pri rýchlom vyberaní spodného hrnčeka všetko popadá. Výsledkom je organizované usporiadanie, ktoré pôsobí zaujímavo a originálne.

Jedným z obľúbených videí, ktoré sa často označuje ako príklad českej Marie Kondo, demonštruje, ako sa dá zbaviť nepotrebných predmetov a udržať si domov v poriadku. Môžete si vypočuť jej názory na to, prečo je dôležité triediť veci a nedržať sa prehnaného množstva harabúrd.

Čím viac vecí, tým väčší chaos

Jednoduchá rovnica, ktorú Marie Kondo opakuje vo všetkých svojich knihách a reláciách, znie: „Čím viac vecí vlastníme, tým väčší chaos a stres si do života vnášame.“ Práve preto odporúča začať s nekompromisným triedením šatníka – tam často držíme obrovské množstvo oblečenia, ktoré nenosíme. No rovnako dôležité je potom pustiť sa do kuchyne.

V mnohých domácnostiach je problém práve s nedostatkom priestoru a s tým, že riadu je viac, než reálne potrebujeme. Preto táto metóda funguje najlepšie, keď už máte dôkladne pretriedené, čo skutočne používate, a potom máte miesto na nové a kreatívne spôsoby ukladania.

Spôsob, ako predísť rozbitiu riadu

Okrem prehľadného ukladania existuje aj ďalšia výhoda používania kruhového systému na šálky a hrnčeky. Každý kúsok riadu má istý stupeň ochrany proti neúmyselnému narazeniu, pretože hrnčeky navzájom držia tvar a nenarážajú do seba tak ako pri stohovaní. Ak máte v skrinke tesno a zakladáte hrnček za hrnčekom, ľahko sa môže stať, že jeden z nich praskne alebo sa odštiepi.

Pri kruhovom uložení je každý hrnček zachytený v pomyselnej rovine a nedochádza k nadmernému tlaku na ucho či okraje. Ak ste doteraz váhali s preorganizovaním kuchynských skriniek, je to ďalší dôvod, prečo by ste to mali skúsiť.

Keď minimalizmus narazí na realitu

Samozrejme, nie každý z nás má priestor na dokonalé minimalistické riešenia a úložné systémy. Sme zvyknutí kupovať riad do rezervy, aby sme boli pripravení na návštevy či sviatky. Ak sa však aj tak rozhodnete aplikovať princípy KonMari a spomínanú kruhovú metódu, skúste aspoň rozdeliť hrnčeky na tie, ktoré bežne používate, a tie, ktoré čakajú na špeciálne príležitosti.

Vysoko do skriniek môžete uložiť tie, ktoré vytiahnete iba párkrát do roka (napríklad šálky k vianočnému servisu) a dolu si nechajte tie, ktoré vám slúžia každý deň. To isté platí pre rôzne poháre a misky.

Dôležité je predovšetkým pohodlie

Aj keď kruhové ukladanie vyzerá na videách dokonale, pred konečným rozhodnutím o novom usporiadaní zvážte, ako často nájdete využitie pre každú šálku či hrnček. Pokiaľ ich máte veľa a denne používate len dva alebo tri, môžete zvyšné uložiť do vyšších políc a tie základné nechať v kruhovom formáte.

Dôležité je, aby vám systém skladovania vyhovoval aj v bežnom zhone. Ráno pred odchodom do práce by vám malo stačiť jednoducho siahnuť po najobľúbenejšom hrnčeku bez zdĺhavého prekladania iných vecí.

Pozor na zámenu predčasného dôchodku s preddôchodkom

V pôvodnom texte sa spomínalo, že veľa Čechov si pletie predčasný dôchodok s preddôchodkom. Hoci je to téma na prvý pohľad odlišná od organizácie kuchyne, súvisí s tým, ako sa ľudia často nevyznajú v detailoch, ktoré môžu mať veľký vplyv na ich život. V prípade dôchodku to platí dvojnásobne – nedostatočná informovanosť môže viesť k finančným ťažkostiam.

Podobné je to aj s organizáciou domácnosti: ak presne nevieme, ako s jednotlivými pomôckami a priestorom naložiť, často si situáciu skomplikujeme ešte viac. Aj v kuchyni je dôležité získať správne informácie, aby sme predišli chaosu.

Zhrnutie: Malý trik, veľká zmena

Minimalizmus ako základ: Zbavte sa zbytočností a nechajte si len to, čo skutočne používate.

Zbavte sa zbytočností a nechajte si len to, čo skutočne používate. Upratovanie naraz: V jeden deň vyberte všetko zo skriniek a roztrieďte, čo je užitočné a čo nepotrebné.

V jeden deň vyberte všetko zo skriniek a roztrieďte, čo je užitočné a čo nepotrebné. Kruhové ukladanie hrnčekov: Vyskúšajte novú metódu, ktorá vám pomôže šetriť miesto a zároveň ochrániť riad pred rozbitím.

Vyskúšajte novú metódu, ktorá vám pomôže šetriť miesto a zároveň ochrániť riad pred rozbitím. Vyššie poličky pre menej používané veci: Do horných častí skriniek patrí sezónny riad alebo veci na slávnostné príležitosti.

Do horných častí skriniek patrí sezónny riad alebo veci na slávnostné príležitosti. Pohodlie je prvoradé: Nezabúdajte, že cieľom je, aby ste si uľahčili každodenný život.

Keď sa do toho raz pustíte, zistíte, že mať v kuchyni prehľad a funkčný systém je na nezaplatenie – a príjemný pocit, že konečne viete, kde máte obľúbenú šálku na kávu, stojí za to.