Nestrácajte nádej, keď vám mobil skončí v mori či inej vode. Drahá oprava nie je nutná, zvládnete to aj sami

Aj keď dovolenková sezóna už dávno pominula, nehody s elektronickými zariadeniami sa vedia odohrať kedykoľvek počas roka. Či už si vychutnávate zimné radovánky, teplý nápoj v pohodlí domova alebo ste sa vybrali na predĺžený víkend do hôr, nemilé situácie, keď sa telefón „okúpe“ vo vode alebo dostane zásah od snehu či mokrého oblečenia, dokážu pokaziť celý deň. Dobrou správou je, že v mnohých prípadoch sa dá smartfón alebo aj starší tlačidlový mobil oživiť bez toho, aby ste museli hneď bežať do drahého servisu. Ako na to?

Staršie telefóny s vyberateľnou batériou: Jednoduché riešenie

Ak máte klasický tlačidlový telefón so snímateľným krytom a vyberateľnou batériou, vaša záchranná akcia je väčšinou jednoduchšia. Hneď ako si všimnete, že zariadenie bolo vystavené vode (či už sa to stalo pri zimnej guľovačke alebo vám spadol do umývadla počas umývania riadu), začnite rýchlym rozobratím:

Vypnite telefón (ak to situácia dovoľuje).

(ak to situácia dovoľuje). Vyberte batériu – toto je najdôležitejší krok, aby ste zabránili ďalšiemu skratu.

– toto je najdôležitejší krok, aby ste zabránili ďalšiemu skratu. Vysušte kryt aj batériu čo najdôkladnejšie.

Nepoužívajte na sušenie fén ani iné horúce zdroje tepla. Uložte jednotlivé časti na suché miesto, najlepšie s dobrým prúdením vzduchu. Nechajte ich tam aspoň 24 hodín. Až potom telefón zložte a vyskúšajte zapnúť. Tento postup síce nezaručuje stopercentný úspech, no v praxi ho mnohí ľudia vyskúšali s pozitívnym výsledkom.

Moderné smartfóny: Vodoodolnosť nie je vždy zárukou bezpečia

Dnešné trhové novinky v oblasti smartfónov často sľubujú rôzne stupne vodoodolnosti. Možno sa spoliehate na označenie IP67 či IP68, avšak ani vyšší stupeň krytia nemusí znamenať, že ste voči vode a vlhkosti úplne v bezpečí.

Zostávajte v pokoji : Ak vám smartfón napriek deklarovanej vodeodolnosti padne do vody, nevešajte hlavu.

: Ak vám smartfón napriek deklarovanej vodeodolnosti padne do vody, nevešajte hlavu. Minimalizujte pohyb : S telefónom sa príliš nehýbte, aby ste zabránili presunu vody do citlivejších častí.

: S telefónom sa príliš nehýbte, aby ste zabránili presunu vody do citlivejších častí. Poctivo osušte: Opatrne odstráňte zvyšky tekutiny jemnou handričkou či papierovou utierkou.

Keď máte pocit, že je zariadenie suché, pokúste sa ho zapnúť. Ak funguje bez viditeľných ťažkostí, pravdepodobne ste mali šťastie. S vodoodolnosťou sa však netreba spoliehať na zázraky – každý pád do vody je potenciálnym rizikom a nie vždy sa skončí len vydýchnutím si.

Keď smartfón nie je vôbec vodeodolný

Najväčšie komplikácie vznikajú, ak telefón nedisponuje žiadnou vodoodolnou ochranou. To býva častý prípad zariadení strednej či nižšej triedy alebo starších modelov, ktoré majú len minimálne tesnenie.

Okamžite vypnite zariadenie: Zabránite tak skratu a poškodeniu dôležitých obvodov. Odstráňte obal alebo puzdro: Ak ste mali na telefóne kryt, zložte ho, aby mohol prístroj voľne uschnúť. Rozoberte, čo sa dá: Niektoré smartfóny síce nie sú navrhnuté na jednoduché rozoberanie, no aspoň vyberte SIM kartu a pamäťovú kartu, ak to ide. Sušenie: Na sušenie používajte len izbovú teplotu, ideálne suché, teplé miesto.

Ak si trúfate a viete si zabezpečiť vhodné náradie, môžete opatrne odmontovať zadný kryt. Pomôcť môže aj špeciálna podtlaková pumpa na displeje (tie sa bežne používajú v servisoch). Nezabúdajte však, že takýmto zásahom môžete prísť o záruku a v horšom prípade aj o samotný telefón, ak by došlo k poškodeniu vnútorných komponentov.

Pozor na sušenie horúcim vzduchom

Mnohým príde na um okamžite siahnuť po fénovaní, kúrení či dokonca po mikrovlnke. To je absolútne nevhodný postup, pretože:

Vysoká teplota môže roztaviť či deformovať dôležité plastové a gumené časti.

môže roztaviť či deformovať dôležité plastové a gumené časti. Elektronické súčiastky sú mimoriadne citlivé na teplo a ľahko sa poškodia.

sú mimoriadne citlivé na teplo a ľahko sa poškodia. Mikrovlnka? Okrem nebezpečenstva požiaru a zničenia elektroniky hrozí i riziko úrazu.

Najideálnejším spôsobom je nechať telefón jednoducho odležať na suchom mieste, prípadne mu dopriať mierne zvýšenú teplotu (napríklad v izbe, kde mierne kúrite), no vždy bez priameho kontaktu s horúcim zdrojom.

Ako na reproduktory? Aplikácie, ktoré pomôžu

Ak do reproduktorov vnikla vlhkosť, môže vás prekvapiť tlmený alebo deformovaný zvuk. Niektoré nové smartfóny obsahujú aj špeciálne režimy na odstránenie vody z reproduktorov, ktoré spustia špecifické zvukové frekvencie. Takto pomáhajú „vytlačiť“ tekutinu z mikrootvorov.

Ak takúto funkciu váš mobil nemá, existujú bezplatné aplikácie , ktoré si môžete stiahnuť (podľa operačného systému). Po ich spustení sa generujú rôzne tóny, ktoré môžu pomôcť urýchliť vyschnutie.

, ktoré si môžete stiahnuť (podľa operačného systému). Po ich spustení sa generujú rôzne tóny, ktoré môžu pomôcť urýchliť vyschnutie. Samozrejme, ak zvuk ostane trvalo skreslený, môže byť problém hlbší a je vhodné zvážiť návštevu servisu.

Prevencia ako najlepšia ochrana

Aj keď nikto neplánuje zničiť si telefón nešťastnou náhodou, občas sa podobné situácie stávajú. Aby ste sa vyhli vážnym problémom, oplatí sa myslieť na tieto kroky:

Investujte do krytu s vodoodolnou ochranou alebo aspoň s čiastočným tesnením okolo fotoaparátu a nabíjacieho portu.

s vodoodolnou ochranou alebo aspoň s čiastočným tesnením okolo fotoaparátu a nabíjacieho portu. Vyhýbajte sa prostrediu s vysokou vlhkosťou, ak to nie je nevyhnutné.

prostrediu s vysokou vlhkosťou, ak to nie je nevyhnutné. Ukladajte si dôležité dáta do cloudu alebo na externé úložisko, aby ste pri prípadnom poškodení nestratili cenné súbory či fotografie.

Ak to nakoniec dôjde až do bodu, že telefón už nejde zapnúť alebo sa správa čudne aj po dôkladnom sušení, je načase nechať ho skontrolovať odborníkmi. Profesionálny servis totiž disponuje nástrojmi na ultrazvukové čistenie alebo môže vymeniť poškodené komponenty.

Zhrnutie

Neplánovaný „vodný kúpeľ“ telefónu vás dokáže zaskočiť, no nie vždy musí znamenať koniec zariadenia. V prípade starších tlačidlových telefónov so snímateľnou batériou je postup pomerne ľahký – rozobrať a vysušiť. Moderné smartfóny, najmä tie s deklarovanou vodoodolnosťou, majú v sebe zabudované aspoň základné tesnenie, čo vaše šance na záchranu zvyšuje. Bez ohľadu na konkrétny model a značku je kľúčové konať rýchlo a vyhýbať sa horúcim sušičom. A ak náhodou bežné metódy zlyhajú, profesionálny servis môže byť poslednou záchranou, ako vdýchnuť vášmu zariadeniu nový život.

Dnešné počasie a ročné obdobie síce priamo nevybízajú k vode, no aj v zimnom či jesennom počasí alebo počas sychravej jari si telefón môže nájsť cestu do mláky, snehu či slaného morského prostredia na exotickej dovolenke. Preto sa oplatí mať tieto rady v zálohe – nikdy neviete, kedy sa môžu hodiť.