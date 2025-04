Nepremeškajte registráciu hospodárskych zvierat: posledné hodiny na splnenie zákonnej povinnosti

Dnes, 9. apríla 2025, je posledná možnosť, ako splniť zásadnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona pre každého, kto doma chová hospodárske zvieratá – od kráv, oviec, kôz až po sliepky či inú hydinu. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) Slovenskej republiky upozorňuje, že ak ste svoj chov doteraz neregistrovali, práve dnes vyprší ultimátum na podanie žiadosti do Centrálneho registra hospodárskych zvierat (CRHZ) v Žiline.

Tým, ktorí registráciu nestihnú, hrozia možné sankcie, ale riziko je oveľa vážnejšie – neregistrovaný chov môže v prípade prepuknutia slintačky a krívačky (SLAK) prispieť k rýchlejšiemu šíreniu nákazy, ohroziť ďalšie farmy a viesť k úplnej strate zvierat.

Posledné hodiny na splnenie povinnosti

Od rána sa regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) na celom Slovensku pripravujú na to, že práve dnes môžu očakávať zvýšený nápor chovateľov. Nejde však iba o snahu vyhnúť sa pokute – najpodstatnejšou úlohou registra je zabrániť škodám, ktoré by nastali pri potenciálnom výskyte nebezpečných nákaz.

Slintačka a krívačka je mimoriadne nákazlivé ochorenie. Za uplynulých niekoľko týždňov už bolo zaznamenaných šesť ohnísk tohto vírusu a veterenárni odborníci sa obávajú, že pri neoficiálnych chovoch by mohli vzniknúť ďalšie. ŠVPS dôrazne pripomína, že ak sa infekcia objaví čo i len v trojkilometrovom okruhu od vášho chovu, môžete zo dňa na deň prísť o všetky zvieratá. Príkaz na ich usmrtenie je totiž pri takomto druhu choroby preventívnym štandardom.

Generálny pardon a možné sankcie

Štát, vedomý si zložitosti situácie, doprial všetkým chovateľom – aj tým, ktorí doteraz žiadny údaj o svojich zvieratách neoznámili – takzvaný generálny pardon. Znamená to, že ak do dnešného dňa (9. apríla 2025) podáte žiadosť o registráciu, vyhnete sa penále za predchádzajúce zamlčanie chovu. Po tomto termíne však môžu nasledovať sankcie, ktoré by mohli výrazne zaťažiť váš rozpočet. Pokuta nie je len symbolická, ale môže dosiahnuť nemalé sumy, najmä ak ide o väčší chov.

Registrovať by sa mali všetci – od roľníkov s niekoľkými hektármi pôdy až po drobných chovateľov, ktorí na vidieku či v prímestských oblastiach majú len pár sliepok, kozu alebo jednu kravu. Všetci spadajú pod rovnaké nariadenie, pretože akékoľvek hospodárske zviera môže v prípade nákazy značne skomplikovať epidemiologickú situáciu v regióne.

Ako postupovať pri registrácii ešte dnes

Stiahnite si potrebné tlačivá

Na webe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (prípadne na stránke Centrálneho registra hospodárskych zvierat) nájdete žiadosť o registráciu chovu (príloha č. 1). K nej priložte doklad, ktorý preukáže, že máte oprávnenie užívať pozemok alebo stavbu, kde chov prevádzkujete. Vyplňte registračné tlačivo (príloha č. 2)

V druhom formulári uvediete informácie o presnom počte a druhovom zložení zvierat (kravy, kozy, ovce, hydina, prípadne iné). Zabezpečte správny poplatok

Za samotnú registráciu chovu zaplatíte ako fyzická osoba 33 eur, ak ste právnická osoba, suma je 100 eur. Je dôležité, aby ste úhradu mali potvrdenú (napríklad výpisom z banky). Navštívte regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS)

S kompletne vyplnenými tlačivami sa dnes čo najskôr obráťte na príslušnú RVPS, pod ktorú spadáte podľa miesta chovu. Zamestnanci veterinárnej správy skontrolujú, či spĺňate všetky podmienky, a potvrdia vám žiadosť. Odošlite tlačivo do Žiliny

Potvrdenú žiadosť potom ešte stačí zaslať na adresu:

Centrálny register hospodárskych zvierat, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina.

Po kompletnej evidencii vašich údajov CRHZ pridelí vášmu chovu registračné číslo. Toto číslo budete odteraz používať pri každom hlásení, týkajúcom sa premiestnenia zvierat, úhynu, predaja alebo iných zmien.

Prečo netreba registráciu podceňovať

Mnohým ľuďom, najmä drobným chovateľom, sa zdá, že ide o zbytočnú byrokraciu. V praxi však registračné číslo urýchľuje a uľahčuje akékoľvek riešenie krízových situácií. Ak by sa totiž v regióne vyskytla ďalšia ohnisková nákaza (či už slintačka a krívačka, alebo niečo podobné), štát a veterinári dokážu promptne zistiť, kde presne sa hospodárske zvieratá nachádzajú, a zaviesť rýchle preventívne opatrenia.

Bez fungujúcej evidencie by mohla epidémiou trpieť nielen jedna farma, ale celý okruh chovateľov. Zásahy by boli pomalšie, štát by nedokázal presne určiť riziká, a tak by sa mohlo stať, že by ohrozené neboli len samotné zvieratá, ale nakoniec aj fungovanie trhu s mliekom, mäsom a inými živočíšnymi produktmi.

Čo hrozí pri nedodržaní dnešnej lehoty

Ak sa vám napriek upozorneniam ŠVPS nepodarí zaregistrovať chov do konca dnešného dňa, musíte rátať s možnými sankciami. Najväčšie nebezpečenstvo však spočíva v tom, že neregistrované zvieratá nemusia byť správne začlenené do kontrolných programov a vakcinácií, čo rapídne zvyšuje riziko šírenia nákazy. V prípade, že sa vo vašom okrese objaví ohnisko slintačky a krívačky, môže štát nariadiť hromadné usmrtenie všetkých hospodárskych zvierat v ohrozenej oblasti, a to bez rozdielu, či sú choré alebo zdravé.

Takýto krok pre chovateľov znamená veľké ekonomické aj emocionálne škody. Na farmách, kde chovajú zvieratá celé roky, môže byť utratenie stoviek kusov dobytka doslova katastrofou. Navyše, odškodnenie zo strany štátu sa často rieši zdĺhavo a nemusí pokryť všetky reálne straty. Je preto vo vašom vlastnom záujme, aby ste sa ešte počas dnešného dňa postarali o odoslanie všetkých potrebných dokumentov.

Kde hľadať viac informácií

Pokiaľ potrebujete detailnejšie údaje o tom, aké tlačivá vyplniť, kde ich nájsť alebo ako prebieha samotný proces registrácie, užitočné informácie nájdete priamo na oficiálnej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky:

svps.sk – Výzva na registráciu chovu v Centrálnom registri hospodárskych zvierat

Okrem toho sú dôležité pokyny zverejnené aj na stránke Plemennárskych služieb, š.p., v sekcii „Prístup farmára“, kde môžete následne sledovať stav svojho chovu v oficiálnom registri a aktualizovať údaje o zvieratách.

Chráňte svoje zvieratá a zabráňte šíreniu nákazy

Dnešná uzávierka registrácie chovu hospodárskych zvierat je zásadným krokom, ktorý môže pomôcť ochrániť vaše stádo aj celé okolie. Nielenže tým splníte zákonnú povinnosť a vyhnete sa možným sankciám, ale zároveň prispejete k lepšej pripravenosti Slovenska na boj s infekčnými ochoreniami zvierat.

Ak ste registračné tlačivá ešte nevyplnili, urobte to hneď, skôr než sa skončí pracovný deň. Práve dostupnosť údajov o všetkých hospodárskych zvieratách je kľúčová pri minimalizovaní rizík spojených so šírením slintačky a krívačky, ktorá už v ostatnom období narobila obrovské škody. Vďaka dôslednej evidencii môžete nielen ušetriť finančné prostriedky a vyhnúť sa pokutám, ale aj zabrániť najhoršiemu scenáru – plošnému utrácaniu zdravých zvierat v ohrozených lokalitách.

Majte na pamäti, že 9. apríl 2025 je posledný deň, kedy môžete svoj chov prihlásiť bez hrozby sankcií. Využite preto zostávajúce hodiny rozumne a postarajte sa o ochranu svojich zvierat i celého poľnohospodárskeho sektora na Slovensku.

Leták s presným postupom:

https://www.svps.sk/zdroje/data/15/46/postup_pri_registracii_chovu_do_CRHZ.pdf

Zdroj: svps.sk