Neprekonateľný odpudzovač kliešťov a komárov. Očarujúca monarda, ktorá vás spoľahlivo ochráni a kvitne celé leto

Monarda je pôvabná a intenzívne voňavá trvalka, ktorá dokáže rozžiariť záhradu od začiatku leta až do neskorej jesene. Hoci sa u nás ešte nestihla stať „záhradným evergreenom“, jej obľuba neustále rastie. Dôvodom je nielen dlhé kvitnutie a nezvyčajne tvarované kvety s farbami od červenej cez ružovú a fialovú až po snehobielu, ale aj jej skvelé vlastnosti – dokáže totiž odpudzovať nežiadaný hmyz, konkrétne komáre a kliešte.

Prečo si vysadiť monardu?

Monarda pochádza zo Severnej Ameriky, kde je už stáročia využívaná nielen ako okrasná rastlina, ale aj ako liečivka a prírodný repelent. Voňavé listy a kvety ukrývajú esenciálne oleje, ktorých príjemnú arómu vnímajú ľudia často ako ľahko citrusovú s medovkovým nádychom. Práve táto vôňa je však pre kliešte a komáre výrazne nepríjemná, a preto sa oblastiam, kde monarda rastie, radšej vyhýbajú.

Tip: Ak chcete jej repelentný účinok využiť ešte intenzívnejšie, skúste si listy monardy jemne roztierať medzi prstami a potrieť si nimi predlaktia alebo členky. Získate nielen príjemný bylinkový parfum, ale aj prirodzenú ochranu pred bodavým hmyzom.

Dlhé a pôvabné kvitnutie

Jedným z hlavných lákadiel monardy sú práve jej netypické kvety, ktoré mnohým pripomínajú „strapaté“ margarétky či exotické chocholčeky. Rastlina kvitne prakticky celé leto – od konca júna až do konca augusta, v teplejších oblastiach dokonca až do septembra. Počas tohto obdobia sa zároveň stáva magnetom pre opeľovače, najmä pre včely, čmeliaky a motýle.

Pre zaujímavosť, niektorí pestovatelia sa môžu stretnúť aj so starším pomenovaním „čaj Oswego“ či „včelí balzam“, čo sú anglické názvy tejto rastliny. V našich končinách ju však väčšina ľudí pozná skôr ako monardu.

Nenáročná starostlivosť

Pri pestovaní monardy si môžete vybrať z rôznych veľkostí. Najbežnejšie odrody dorastajú do 50–100 cm, no existujú aj trpasličie druhy, ktoré majú len 25 cm. Tie sú ideálne na pestovanie v nádobách alebo na vytvorenie zaujímavého okraja záhona.

Pôda a výsadba: Monarda má rada priepustnú, humóznu a mierne vlhkú pôdu. Ak v záhrade nemáte dostatočne kvalitnú pôdu, vylepšite ju kompostom a nezabudnite na drenážnu vrstvu (napríklad štrk) na dne jamy, aby korene nestáli vo vode.

Stanovište: Hoci obľubuje dostatok slnka, znesie aj polotieň. Najlepšie však kvitne na slnečnom stanovisku.

Polievanie a hnojenie: Monarda síce krátkodobo znesie sucho, ale dlhšie obdobie bez vlahy jej neprospieva. Počas horúcich letných dní vyžaduje pravidelnú zálievku, aby sa substrát nevysušil úplne. Pri výžive môžete použiť organické hnojivá s postupným uvoľňovaním alebo ju prihnojovať napríklad zákvasom z žihľavy či slepačincov.

Poznámka: V texte sa spomína aj perovskia, ďalšia obľúbená trvalka, ktorá je známa mimoriadnou odolnosťou voči suchu a minimálnou potrebou starostlivosti. Oceníte ju predovšetkým, ak máte menej času na zalievanie či hnojenie, pričom kvitne celé mesiace.

Liečivé a kulinárske využitie

Okrem estetického prínosu a schopnosti odpudzovať nepríjemný hmyz sa monarda teší uznaniu aj ako liečivá bylinka. Vo svojej domovine sa využívala pri boji s bolesťou hrdla, na upokojenie žalúdka či pri všeobecnom pocite nepohody. Pripraviť si z nej môžete voňavý čaj s jemnými relaxačnými účinkami. Sušené listy niektorých odrôd dokonca pripomínajú chuť oregana, vďaka čomu nájdu uplatnenie aj v kuchyni. Ak radi experimentujete, pridajte ich do omáčok, polievok alebo na grilovanú zeleninu.

Ochrana a krása na jednom mieste

Monarda je tak ideálnym riešením pre každého, kto hľadá krásnu a zároveň praktickú rastlinu do záhrady či na balkón. Jej kvety spoľahlivo prilákajú opeľujúci hmyz, no zároveň odplašia kliešte a komáre. Navyše ju viete využiť aj v kuchyni a v bylinkových receptoch. Ak teda chcete staviť na niečo originálne, nenáročné a zároveň funkčné, monarda by rozhodne nemala vo vašom záhradnom sortimente chýbať.