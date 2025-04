Neprehliadnuteľný zápach, ktorý krysy neznášajú

Keď sa povie cibuľa, väčšina z nás si predstaví kuchyňu a dobré jedlo. Málokto však tuší, že práve táto bežne dostupná zelenina môže poslúžiť ako účinný odpudzovač pre nevítaných hlodavcov a hmyz. Krysy totiž disponujú mimoriadne vycibreným čuchom, ktorý im pomáha pri hľadaní potravy aj pri úniku pred nebezpečenstvom. No tá istá citlivosť na pachy ich dokáže dokonale odradiť od miest, kde by mohli predstavovať hrozbu pre ľudí. Pár plátkov cibule na dvore alebo v pivnici dokáže narobiť s krysami poriadnu galibu – a to v našom prospech.