Nepokazte si úrodu. Ako správne usušiť bylinky aj počas vlhkého leta?

Bylinková záhradka, hoci aj len na malom kúsku pôdy alebo v pár kvetináčoch na balkóne, je skutočným darom prírody. Rastlinky, ktoré si v nej pestujeme, nám dokážu obohatiť jedlá o jedinečnú chuť a arómu, no zároveň majú aj liečivé účinky, ktoré podporujú naše zdravie. Aby sme si ich mohli vychutnávať nielen počas leta, ale aj v zime, je dôležité naučiť sa ich správne uchovať.
Najlepšie je, samozrejme, používať bylinky čerstvé. Realita je však taká, že to nie je vždy možné. V letných horúčavách sa sušia rýchlo a jednoducho, no počas vlhkých a daždivých dní sa situácia komplikuje. Čo teda robiť, ak nám počasie nepraje?
Kedy je čas zbierať bylinky
Správny okamih zberu hrá kľúčovú úlohu. Možno ste už počuli, že bylinky je najlepšie zbierať skoro ráno, keď ešte nezačalo prudko svietiť slnko. Vtedy majú najvyšší obsah silíc a ich aróma je najsilnejšia. Práve tieto látky dodávajú rastlinkám nielen chuť a vôňu, ale aj liečivú silu. Ak ich zozbierame príliš neskoro, časť cenných látok sa môže stratiť.
Umytie a prvé sušenie
Po zbere bylinky vždy opláchnite pod tečúcou vodou, aby ste ich zbavili prachu, prípadne aj blata, ak pršalo. Potom ich jemne osušte – ideálne čistou kuchynskou utierkou alebo vložením do odstredivky na šalát. Môže to znieť zvláštne, no na úspešné sušenie musia byť bylinky už vopred suché. Vlhké by sa totiž rýchlo znehodnotili.
Správne prostredie na sušenie
Tradične sa bylinky sušia na vzduchu, zavesené v tieni a v suchu. Ak je však leto daždivé, musíme nájsť náhradné riešenie. Vhodná je miestnosť, ktorá je vzdušná, tmavšia a kde sa dá dobre vetrať – napríklad povala, chodba alebo pokojný roh izby. Pohyb vzduchu je dôležitý, pretože odvádza vlhkosť a bráni tvorbe plesní.
Malé viazaničky alebo sito
Bylinky môžete rozložiť na sito či papier, alebo ich zviazať do malých kytičiek a zavesiť na šnúru. Dôležité je, aby zväzky neboli príliš husté – v takom prípade by vnútorné stonky nespravili nič iné, len by začali plesnivieť. Počítať treba aj s tým, že celý proces trvá dlhšie, pokojne aj niekoľko týždňov. Sušenie je dokončené vtedy, keď rastlinky začnú šušťať a pri dotyku sa drobia.
Sušenie v rúre alebo sušičke
Ak nechcete čakať, existuje aj rýchlejšia možnosť. Bylinky sa dajú usušiť v elektrickej sušičke potravín alebo priamo v rúre. Tu však platí jedno zásadné pravidlo – teplota nesmie presiahnuť 50 °C. Pri vyšších hodnotách by sa z byliniek stratili esenciálne oleje a s nimi aj ich chuť, vôňa a liečivé účinky.
Pri sušení v rúre je dobré nechať dvierka pootvorené, aby mohla odchádzať vlhkosť – stačí medzi ne vložiť drevenú varešku. Bylinky je počas procesu vhodné občas premiešať alebo obrátiť, aby sa sušili rovnomerne.
Prečo sa oplatí dbať na správny postup
Ak sa ponáhľame alebo spravíme chybu, bylinky ľahko zatuchnú, stratia farbu aj silu. Správnym sušením si však uchovajú nielen svoj pôvab, ale aj všetky prospešné látky. V zime sa vám potom stačí natiahnuť po pohárik s domácim sušeným tymiánom či mätou a do čaju alebo polievky pridáte kúsok leta.
Sušenie byliniek je možno zdĺhavý proces, no stojí za to. Vďaka správnemu postupu si zabezpečíte zásoby, ktoré vám budú voňať a pomáhať počas celého roka.