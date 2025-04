Nepodceňujte prezreté banány. Šéfkuchár radí, ako nimi nahradiť drahé suroviny v kuchyni

Občas sa každému z nás stane, že krásne žlté a pevné banány v ovocnej miske za pár dní zmenia farbu na hnedastú a konzistenciu na mäkkú kašu. Mnohých ľudí v takejto fáze banány príliš nelákajú, no bola by škoda ich vyhadzovať. Práve vtedy sú príjemne sladké a ponúkajú nespočetné možnosti ďalšieho využitia – či už pri pečení, príprave dezertov alebo dokonca ako lacná náhrada rôznych iných surovín.

Skvelé je aj to, že ak práve nemáte čas použiť prezreté banány hneď, môžete ich jednoducho vložiť do mrazničky a nechať tam až do chvíle, kým sa vám nebude hodiť ich opäť vytiahnuť. Už len taká banánová zmrzlina či smoothie vás môžu presvedčiť, že prezreté banány patria do vášho jedálnička, nie do odpadkového koša.

Pozrite sa, ako ich môžete efektívne zužitkovať:

Vegánsky banánový chlieb

Ingrediencie:

3 prezreté banány

75 ml oleja

100 g hnedého cukru

225 g hladkej múky

3 lyžičky prášku do pečiva

3 lyžičky škorice

50 g sušeného ovocia alebo orechov (napríklad nasekané vlašské orechy)

Postup:

Predhrejte rúru na 180 °C. Banány popučte vidličkou a zmiešajte s olejom, cukrom a zvyšnými surovinami. Pripravené cesto nalejte do formy na biskupský chlebík, vystlanej papierom na pečenie. Pečte približne 30 minút – pomocou špajle si overte, či je cesto hotové. Ak sa ešte lepí, nechajte piecť o niekoľko minút dlhšie. Hotový banánový chlieb nechajte pred krájaním vychladnúť.

Výsledkom je nadýchaný a voňavý koláč, ktorý je nielen vegánsky, ale aj plný prirodzenej sladkosti.

Pečené banány s čokoládou

Ingrediencie:

4 prezreté banány

2 vrecká čokoládových „knoflíkov“ alebo približne 100 g nasekanej čokolády

Postup:

Rúru zohrejte na 180 °C. Banán na jednej strane pozdĺžne narežte (vrátane šupky), ale nie úplne do konca. Vytvoríte malú kapsu, do ktorej vložte čokoládové kúsky. Každý banán dôkladne zabaľte do alobalu, poukladajte na plech a pečte, kým sa čokoláda neroztopí. Podávajte napríklad s kopčekom vanilkovej zmrzliny.

Takto si pripravíte jednoduchý dezert, ktorý je sladký, teplý, jemne krémový a poteší malých aj veľkých maškrtníkov.

Banánové muffiny

Ingrediencie:

250 g polohrubej múky

1 lyžička prášku do pečiva

1/2 lyžičky jedlej sódy

110 g hnedého cukru

75 g rozpusteného masla

1 lyžička vanilkového extraktu (môžete nahradiť vanilkovým cukrom)

2 vajcia

2 veľké popučené banány

125 ml cmaru (alebo 1 lyžička citrónovej šťavy zmiešaná s mliekom, ktoré necháte 20 minút odstáť)

50 g nasekaných orechov (lieskové, vlašské alebo podľa chuti)

Postup:

Rúru si predhrejte na 170 °C. V jednej miske dobre premiešajte všetky suché suroviny: múku, prášok do pečiva, jedlú sódu a cukor. V druhej miske vyšľahajte rozpustené maslo s vajciami, popučenými banánmi a cmarom. Spojte suché a mokré ingrediencie, pridajte nasekané orechy a premiešajte. Cesto rozdeľte do formičiek na muffiny a pečte 20 – 25 minút, pokým nebudú mať zlatohnedú kôrku.

Tieto muffiny sú ideálne na raňajky ku káve alebo ako rýchle občerstvenie pre návštevy.

Rýchla banánová zmrzlina

Ingrediencie:

4 prezreté banány

3 – 4 lyžice mlieka

2 lyžice opražených, nasekaných mandlí (príp. iné oriešky)

Postup:

Banány nakrájajte na plátky, uložte ich do uzatvárateľnej nádoby a dajte zmraziť. Keď stuhnú, vyberte ich a rozmixujte s mliekom, kým nezískate krémovú konzistenciu. Podávajte do misiek a posypte opraženými mandľami.

Táto zmrzlina je skvelá počas teplých dní, kedy hľadáte rýchle, osviežujúce a zdravšie maškrtenie.

Banánové smoothie

Ingrediencie:

500 ml nesladeného mandľového mlieka

2 lyžice mandľového masla

6 sušených sliviek (alebo iných sušených plodov podľa chuti)

1 lyžička škorice

1 zrelý banán

Postup:

Všetky suroviny dajte do mixéra. Mixujte, kým nedosiahnete hladkú konzistenciu. Nalejte do vychladených pohárov či fliaš a vychutnajte si zdravý nápoj, ktorý dodá energiu na celé dopoludnie.

Banánové lievance

Ingrediencie:

240 g hladkej múky

štipka soli

40 g cukru

1 a 1/2 lyžice rozpusteného masla

2 vajcia

1 a 1/2 šálky mlieka

2 popučené banány

Postup:

V miske preosejte múku so soľou. V druhej nádobe vyšľahajte cukor, rozpustené maslo, vajcia a mlieko dohladka. Pridajte rozpučené banány a zmes zmiešajte s múkou. Dôkladne premiešajte, aby nezostali hrudky. Na panvici alebo lievanečníku rozohrejte trochu masla alebo oleja a pečte lievance, kým nebudú z oboch strán zlatisté.

Banánové lievance sú vláčne, voňavé a vďaka prezretým banánom nádherne sladké. Podávajte ich napríklad s medom, javorovým sirupom alebo čerstvým ovocím.

Ochuťte ovsenú kašu popučenými banánmi a škoricou

Ak si obľubujete teplú ovsenú kašu, pridajte do nej prezreté banány a trošku škorice. Kaša tak bude príjemne sladkastá, krémová a získa výraznejšiu arómu. Navyše, banány vám pomôžu zredukovať množstvo ďalšieho sladidla, ktoré by ste inak do kaše pridávali.

Bonusové tipy na záver:

Prvá užitočná rada : Nevyhadzujte ani banánové šupky. Vnútorná strana banánovej šupky vám rýchlo pomôže vyleštiť kožené či koženkové topánky alebo kabelky. Stačí ju použiť ako prírodný prostriedok, povrch utrieť mäkkou handričkou a opäť budete mať o kúsok lepšie vyzerajúce doplnky.

: Nevyhadzujte ani banánové šupky. Vnútorná strana banánovej šupky vám rýchlo pomôže vyleštiť kožené či koženkové topánky alebo kabelky. Stačí ju použiť ako prírodný prostriedok, povrch utrieť mäkkou handričkou a opäť budete mať o kúsok lepšie vyzerajúce doplnky. Druhá užitočná rada : Ak vhodíte banánovú šupku do kanvice s vodou a necháte ju tam určitý čas vylúhovať, vznikne tak prírodné hnojivo pre vaše izbové rastliny. Je to ekologická a jednoduchá cesta, ako rastlinám dodať cenné živiny.

: Ak vhodíte banánovú šupku do kanvice s vodou a necháte ju tam určitý čas vylúhovať, vznikne tak prírodné hnojivo pre vaše izbové rastliny. Je to ekologická a jednoduchá cesta, ako rastlinám dodať cenné živiny. Tretia užitočná rada: Čerstvé banány by ste nemali dlhodobo uchovávať v chladničke, pretože v nej veľmi rýchlo hnednú. Naopak, ak sú umiestnené v miske s iným ovocím, urýchľujú jeho dozrievanie. V prípade, že potrebujete, aby vám rýchlejšie dozreli paradajky alebo avokádo, skúste ich na noc vložiť do papierového vrecka spolu so zrelým banánom. Do rána by ste mali spozorovať citeľný rozdiel.

Nezabúdajte, že prezreté banány, ktoré by skončili v koši, môžu byť v skutočnosti hotovým pokladom v kuchyni. Pomôžu vám upiecť chutné dezerty, vytvoriť lahodné raňajky, pripraviť zdravú zmrzlinu a ešte ich môžete využiť aj pre svoje izbové rastliny či pri domácich čistiacich trikoch. Nabudúce sa teda neponáhľajte s ich vyhadzovaním – radšej popustite uzdu svojej fantázii a vyťažte z banánov maximum.