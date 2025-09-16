Neplytvajte drahými hnojivami. Tento jesenný trik urobí s vašou pôdou zázraky

zelené hnojenie
zelené hnojenie Foto: www.shutterstock.com

Ak chcete mať budúci rok bohatú úrodu, oplatí sa myslieť na pôdu už na jeseň. Jednou z najjednoduchších a zároveň veľmi účinných metód je zelené hnojenie – pestovanie rastlín, ktoré neskôr zapracujete späť do pôdy.

Táto technika nie je žiadnou novinkou – využívali ju už naši starí rodičia a dnes patrí medzi najekologickejšie spôsoby, ako dodať pôde živiny, organickú hmotu a zlepšiť jej štruktúru.

Čo je zelené hnojenie?

Ide o výsev špeciálnych rastlín, ktoré sa po narastení nezozbierajú na konzumáciu, ale posekajú a zapracujú do zeme. Rastliny pri rozklade obohacujú pôdu o živiny, najmä dusík, a zároveň podporujú mikrobiálny život.

Výhody:

  • zlepšenie štruktúry pôdy – zemina sa stáva vzdušnejšou a lepšie zadržiava vodu
  • ochrana pred burinami – rýchlo rastúce rastliny vytlačia nechcené buriny
  • prevencia pred eróziou – koreňový systém chráni pôdu pred odplavením dažďom či vetrom
  • ekologický zdroj živín – bez nutnosti kupovať priemyselné hnojivá

Ktoré rastliny sú najvhodnejšie?

  • Horčica biela – rastie veľmi rýchlo, výborne potláča buriny a zakorení sa aj v chudobnejšej pôde. Znesie slabšie mrazy. Pozor – neodporúča sa vysievať ju pred kapustovinami (kapusta, kel, karfiol), pretože patrí do rovnakej čeľade a môže podporovať šírenie ich chorôb a škodcov.
  • Ozimná repka – spoľahlivá vo väčšine pôd, dobre znáša zimu a chráni záhon pred eróziou.
  • Raž siata – odolná, rýchlo rastie a poskytuje veľa zelenej hmoty.
  • Vika – dokáže viazať dusík zo vzduchu a dodáva pôde veľmi cenné živiny.
  • Fakľa modrá – výborne saje živiny, rýchlo rastie a jej fialové kvety sú silným magnetom pre včely a ďalšie opeľovače.
  • Pohánka – rýchlo klíči a zlepšuje štruktúru pôdy, hoci je citlivejšia na mráz.

Kedy vysievať a ako postupovať?

Výsev zeleného hnojenia sa odporúča od konca augusta do polovice októbra, podľa počasia a lokality.

Postup krok za krokom:

  1. Po zbere zeleniny odstráňte zo záhona všetky zvyšky rastlín.
  2. Pôdu plytko prekyprite a vysejte semená zeleného hnojenia.
  3. Ak je sucho, pôdu zavlažte, aby semená lepšie vzchádzali.
  4. Rastliny nechajte dorásť do fázy tesne pred kvitnutím – vtedy majú najviac živín a ľahko sa rozkladajú.
  5. Posekajte ich a zapracujte do pôdy rýľom alebo motykou.

Ak to nestihnete na jeseň, môžete ich nechať na záhone cez zimu. Vtedy budú pôdu chrániť pred mrazom a eróziou. Na jar ich zapracujete do pôdy ešte pred sadením novej zeleniny.

Čo si treba strážiť

  • pH pôdy – niektoré rastliny (napríklad horčica) môžu pôdu mierne okysliť. Preto je dobré z času na čas pôdu premerať a v prípade potreby ju vápniť alebo použiť popol.
  • striedanie plodín – nikdy nesejte zelené hnojenie z tej istej čeľade ako plodinu, ktorú plánujete pestovať na jar. Pred kapustovinami sa vyhnite horčici či repke, pred strukovinami zasa vike.
  • správny čas zapracovania – ak necháte rastliny príliš dlho, zdrevnatejú a rozkladajú sa pomalšie.

Prečo sa zelené hnojenie oplatí?

Získate pôdu, ktorá je:

  • bohatšia na humus
  • vzdušnejšia a lepšie zadržiava vlahu
  • odolnejšia voči burinám a erózii
  • prirodzene vyživená dusíkom a ďalšími látkami

Okrem toho ide o rýchlejší spôsob než kompostovanie – rastliny sa rozkladajú priamo v záhone a nemusíte čakať rok, kým dozrie kompost.

Jesenné zelené hnojenie je spoľahlivý a ekologický spôsob, ako pripraviť pôdu na ďalšiu sezónu. Ak vyberiete vhodné druhy rastlín a zapracujete ich v správnom čase, záhony sa vám odvďačia bohatšou úrodou, zdravšou pôdou a menšou potrebou kupovaných hnojív.

