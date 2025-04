Neplaťte zbytočne stovky eur: Dedova metóda odstráni peň takmer zadarmo a len za pár minút

Vypaľovanie pňa

Ak patríte medzi ľudí, ktorí nechcú čakať na pomalý proces rozkladu, môžete skúsiť starú metódu vypaľovania. Pňu doprajte dostatok času na preschnutie (môže to trvať niekoľko týždňov). Následne si vezmite pílku, narežte povrch pňa do tvaru lúčov (ideálne do hĺbky niekoľkých centimetrov) a polejte ho vhodným podpaľovačom. Po zapálení dohliadnite na oheň, aby sa nevymkol spod kontroly. Tento postup môže trvať aj niekoľko hodín, no zvyčajne zanechá peň kompletne zhorený alebo aspoň natoľko oslabený, že sa dá ľahko rozobrať a vyhodiť.