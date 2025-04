Nenechali ste ho zabudnutý v starej zásuvke? Tento nemecký 2-fenig dnes môže mať hodnotu až 5000 eur

V starých krabiciach, zabudnutých zásuvkách či na povale sa občas skrývajú nečakané poklady. Niekedy môže ísť o raritné platidlá, ktorých hodnota rokmi vzrástla natoľko, že majiteľ si ani neuvedomuje, aký unikát vlastní. Takto to môže byť aj s drobnými mincami niekdajšej nemeckej marky – konkrétne 2-fenigmi, ktoré vám, ak máte to správne ročníkové a mincové označenie, môžu zarobiť až 5000 eur.

Krátky exkurz do minulosti: Nemecká marka a jej miesto v dejinách

Nemecká marka (Deutsche Mark) bola oficiálnou menou v západnom Nemecku (následne v zjednotenom Nemecku) pred zavedením eura. Vznikla v roku 1948, keď vystriedala pôvodnú ríšsku marku, a v obehu zotrvala až do roku 2002. Hoci bolo euro zavedené formálne už v roku 1999, Nemecko ponechalo marku ako bežné platidlo ešte nasledujúce tri roky. To znamená, že ľudia mali dostatok času zameniť svoje peniaze za novú menu, no mnohí to neurobili. Výsledkom je, že podľa odhadov Nemeckej spolkovej banky (Bundesbank) zostalo v obehu ešte mnoho nemeckých mariek – či už v podobe bankoviek alebo mincí.

Prečo môžu byť staré mince hodnotné?

Zberateľské mince, či už ide o historické platidlá alebo moderné emisie s výrobnými vadami či limitovanými nákladmi, môžu mať pre numizmatikov vyššiu cenu, než je ich pôvodná nominálna hodnota. Na výslednú sumu vplýva:

Rok razenia – Často platí, že staršie a vzácnejšie ročníky môžu byť žiadanejšie. Materiál – U nemeckých mincí je dôležité rozlíšiť, či je minca z čistej medi alebo zo zliatiny (napr. pomedeného železa). Označenie mincovne – Písmeno na minci (napríklad A, D, F, G, J) prezrádza, v ktorom meste bola vyrazená. Niektoré mincovne a ročníky sú omnoho vzácnejšie než iné. Zachovalosť – Stupeň opotrebovania (či je minca poškriabaná, ohnutá, má zvyšky patiny a pod.) zohráva dôležitú úlohu pri určovaní finálnej ceny.

Drobné fenigy: Ako rozoznať tú najcennejšiu verziu

Jedným z najlepších príkladov sú 2-fenigové mince vyrobené pred rokom 1969. V tých časoch sa razili z čistej medi, neskôr už iba z magnetického (pomedeného) železa. Na prvý pohľad však rozdiel nezbadáte. Ak chcete zistiť, či máte vzácnu medenú mincu, priložte k nej magnet – ak sa k nemu neprichytí, je vyrobená z medi. A práve toto sú 2 fenigy, ktoré môžu mať v očiach zberateľov hodnotu až 5000 eur za zachovalý kúsok.

Prečo práve 1969?

Zberateľský svet miluje „posledné ročníky“ a rôzne prelomové momenty v razení. Rok 1969 je špecifický tým, že po ňom sa materiál mincí zmenil. Niektoré exempláre navyše nesú aj vzácne písmeno mincovne, ktoré ešte viac zvyšuje ich cenu.

Kľúčový faktor: Značka mincovne

Každá nemecká minca nesie písmeno označujúce mincovňu, v ktorej bola vyrazená. Tieto písmená sú:

A – Berlín

– Berlín D – Mníchov

– Mníchov F – Stuttgart

– Stuttgart G – Karlsruhe

– Karlsruhe J – Hamburg

Najžiadanejšie medzi zberateľmi bývajú často tie, ktoré pochádzajú z Hamburgu (písmeno J), avšak zaujímavé môžu byť aj ďalšie kombinácie ročníkov a miest razby. Dôležité je preveriť, či je minca naozaj pôvodná, v akom je stave a ktoré písmeno mincovne nesie.

Odhadované sumy: Z marky na eurá

V minulosti sa hodnota niektorých nemeckých mincí uvádzala často v českých korunách, no pre jednoduchšiu orientáciu uvádzame prepočty priamo do eur. Konkrétny príklad: 2-fenigová minca vyrazená v roku 1969 s označením „J“ mohla mať v roku 2007 cenu od 2000 do 5000 eur (v závislosti od zachovalosti). Odvtedy prešlo takmer 20 rokov a dopyt zo strany zberateľov spolu s infláciou spôsobili, že dnešné ceny môžu byť ešte vyššie.

Ak budete mať šťastie a nájdete v starej zbierke práve túto raritnú medenú mincu vo vynikajúcom stave, môžete ju ponúknuť zberateľom či aukčným sieňam, ktoré často disponujú informáciami o aktuálnej trhovej hodnote.

Nielen 2 fenigy: Aj iné nemecké mince môžu zarobiť

Nejde len o drobné fenigy. Napríklad 1-nemecká marka z roku 1954 sa dnes na aukčných portáloch môže predávať za 1000 eur alebo viac, a to už je príjemná suma, ktorá sa v porovnaní s pôvodnou nominálnou hodnotou zdá takmer neuveriteľná. Rozhoduje tu, podobne ako pri fenigoch, ročník, značka mincovne a stav mince.

Praktické tipy: Ako overiť hodnotu vašich nálezov

Numizmatické fóra a kluby – Mnoho nadšencov a skúsených zberateľov rada poradí, ako identifikovať mincu či určiť približnú cenu. Aukčné siene – Profesionálne aukčné spoločnosti vedia zabezpečiť dôkladnú expertízu. Ak narazíte na výnimočne vzácny kus, môžu vám ho pomôcť výhodne predať alebo poradia, ako ho ďalej ošetrovať. Online databázy a katalógy – Na internete nájdete rôzne katalógy mincí, pomocou ktorých si môžete overiť ročník, značku mincovne i priemernú zberateľskú hodnotu. Magnetický test – Ako sme už spomínali, najmä pri 2-fenigových minciach spoľahlivo zistíte, či ide o medený originál alebo neskorší „pomedený“ variant.

Prečo sa oplatí robiť „jarné upratovanie“ aj mimo jari

Mnohí ľudia odkladajú staré mince do plechoviek, krabičiek či šuflíkov bez toho, aby tušili, čo vlastne uchovávajú. Raz za čas si preto nájdite chvíľku a prezrite si zabudnuté kôpky mincí, ktoré ste kedysi odložili „nabok“. Možno objavíte práve tie ročníky, ktoré sa dnes medzi zberateľmi tešia nevídanému záujmu.

Nájsť doma vzácny kúsok je priam romantická predstava. Okrem príjemného finančného bonusu totiž spoznáte aj časť histórie – mince sú neraz výpoveďou o dobe, v ktorej kolovali, a na ich návrhoch možno badať politické či kultúrne vplyvy danej éry.

Zhrnutie

Nemecká marka bola oficiálnou menou Nemecka do roku 2002, pričom vznikla v roku 1948.

bola oficiálnou menou Nemecka do roku 2002, pričom vznikla v roku 1948. Dvojfenigové mince spred roku 1969 sa razili z čistej medi – dnes môžu mať hodnotu až 5000 eur (a s pribúdajúcimi rokmi môže cena ešte stúpať).

spred roku 1969 sa razili z čistej medi – dnes môžu mať hodnotu až 5000 eur (a s pribúdajúcimi rokmi môže cena ešte stúpať). Najjednoduchšie odlíšenie spočíva v použití magnetu – ak sa minca neprichytí, pravdepodobne máte vzácnu medenú verziu.

spočíva v použití magnetu – ak sa minca neprichytí, pravdepodobne máte vzácnu medenú verziu. Označenie mincovní (A, D, F, G, J) môže ďalej zvýšiť alebo znížiť cenu. Zberatelia obľubujú najmä mince s písmenom J (Hamburg) a konkrétnymi ročníkmi.

(A, D, F, G, J) môže ďalej zvýšiť alebo znížiť cenu. Zberatelia obľubujú najmä mince s písmenom J (Hamburg) a konkrétnymi ročníkmi. Ďalšie hodnotné mince – napríklad 1-nemecká marka z roku 1954 sa môže predávať aj za 1000 eur.

– napríklad 1-nemecká marka z roku 1954 sa môže predávať aj za 1000 eur. Overenie mince – ak nájdete staré nemecké platidlo, vyhľadajte rady zberateľov, aukčných siení alebo si pomôžte numizmatickými katalógmi.

Keď nabudúce budete mať chvíľku voľného času, oplatí sa prejsť váš starý rodinný „archív“. Kto vie, možno práve natrafíte na skrytý poklad, ktorý bol doteraz pre vás len neznámym kúskom kovu. A hoci nie je vždy isté, že práve vaša minca dosiahne astronomickú hodnotu, už samotná možnosť objaviť raritu s takou vysokou cenou je vzrušujúcou výzvou. V numizmatike je predsa najdôležitejšia vášeň pre históriu, príbehy mincí a ich jedinečnú estetiku. No a ak sa s ňou navyše spája aj zaujímavý finančný prínos, je to už len príjemný bonus.