Nenechajte sa zlákať predraženými jarnými ozdobami. Čerstvo pôsobiaci veniec si zvládnete vytvoriť doma takmer bez nákladov

Kto by netúžil priniesť si kus jari priamo do svojej domácnosti? Obchody a trhy síce ponúkajú pestrú paletu krásnych jarných dekorácií od farebných mašličiek až po rôzne veľkonočné ozdoby, no môže vás zamrzieť, koľko peňazí za ne miniete. Pritom stačí trochu kreativity, zopár vetvičiek z prírody a dokážete vytvoriť pôsobivý jarný veniec takmer bez nákladov. A čo je skvelé – výroba je jednoduchá a vhodná aj pre začiatočníkov.