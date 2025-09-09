Nemôžu vás okradnúť, ak nosíte tašku a mobil takto. Nenápadný, no veľmi účinný trik

Možno sa vám to už stalo – stojíte v preplnenej električke alebo metre a zrazu sa instinktívne chytíte za tašku, aby ste sa uistili, že v nej stále máte peňaženku. Alebo ste na dovolenke nervózne kontrolovali vrecká, či vám niekto neukradol mobil. Takéto obavy nie sú vôbec prehnané. Kapsári totiž pracujú potichu, rýchlo a obete si vyberajú veľmi premyslene. Našťastie existujú jednoduché spôsoby, ako im pokaziť plány.
Európske mestá a tichí zlodeji
Hoci sa európske metropoly považujú za relatívne bezpečné, každý deň v nich pôsobia desiatky až stovky vreckárov. Nepoužívajú násilie – ich zbraňou je rýchlosť, šikovné prsty a odvádzanie pozornosti. Stačí jedna sekunda a vaša peňaženka alebo telefón zmizne bez toho, aby ste si to vôbec všimli. Najčastejšie cielia na turistov, ktorí obdivujú pamiatky a menej sledujú, čo sa deje okolo nich. Ak majú ešte k tomu batoh na chrbte alebo tašku zavesenú voľne na boku, pre kapsára je to hotové pozvanie.
„Najväčšou chybou je turista s batohom na zips,“ potvrdzuje skúsený policajt z Prahy. Podľa neho zlodeji presne vedia, že takýto typ batoha otvoria bez toho, aby si to majiteľ vôbec všimol. Stačí však malá zmena vo zvykoch a stávate sa pre kapsára tvrdým orieškom.
Taška pred telom – základná ochrana
Najjednoduchší a zároveň najúčinnejší trik je nosiť tašku vpredu. Pokiaľ ju máte na chrbte, zlodej má voľný prístup. Ak si ju však presuniete pred telo, okamžite stráca odvahu – je takmer nemožné otvoriť zips, keď naň priamo vidíte. Navyše tašku cítite pri každom kroku, takže si hneď všimnete podozrivý pohyb.
Pri sedení je dobré urobiť ešte jeden krok navyše. V električke, v kaviarni či v reštaurácii si omotajte popruh tašky okolo ruky alebo nohy. Vďaka tomu ju nikto len tak nestrhne a neutečie. Tento jednoduchý detail už ochránil majetok mnohým ľuďom. Napríklad v Paríži sa traduje, že zlodeji sa radšej presunú k inému stolu, ak vidia, že taška je pevne pripevnená.
Malý zámok, veľká istota
Ak cestujete, oplatí sa aj drobná investícia do bezpečnosti. Dva jazdce zipsu môžete spojiť obyčajnou kancelárskou sponkou alebo malým visiacim zámkom. Nie je potrebné, aby bol nepriestrelný – jeho cieľom je zlodeja spomaliť. Ten potrebuje konať rýchlo a ak narazí na prekážku, radšej si vyberie inú obeť. Podobne funguje aj obyčajný zatvárací špendlík, ktorý spojí jazdec so švom alebo dvoma jazdcami navzájom. Je to lacné a prekvapivo efektívne.
Niektorí výrobcovia už ponúkajú aj špeciálne batohy so skrytými zipsami alebo s vreckami otočenými smerom k telu. Ak pravidelne cestujete alebo jazdíte hromadnou dopravou, oplatí sa zvážiť takýto model.
Mobil nikdy do zadného vrecka
Ďalšou častou chybou je nosiť telefón v zadnom vrecku nohavíc alebo v bočnom vrecku batoha. Pre zlodeja je to priam výzva. Oveľa bezpečnejšie je uložiť mobil do vnútorného vrecka bundy alebo kabáta. Ak bundu nemáte, dá sa použiť aj textilný obal so šnúrkou okolo krku, ktorý zostane skrytý pod oblečením.
Vynaliezaví cestovatelia si pomáhajú aj jednoduchými improvizáciami – napríklad pripnú puzdro na mobil šnúrkou k pútku nohavíc. Ak by sa ho niekto pokúsil rýchlo vytrhnúť, okamžite si to všimnete.
Skryté kapsy a viac vrstiev
Veľmi účinné sú aj skryté kapsy v oblečení. Predávajú sa bundy, mikiny či opasky s nenápadnými priehradkami na doklady alebo peniaze. Ďalším trikom je vrstvenie – ak máte väčšiu kabelku a v nej ešte menšiu taštičku na zips, zlodej sa síce dostane k prvej vrstve, no k vnútornej už nie.
Peniaze nikdy spolu
Veľkou chybou je nosiť všetky peniaze a karty na jednom mieste. Oveľa bezpečnejšie je hotovosť rozdeliť – časť do peňaženky, časť do vrecka na páse alebo do malej kapsičky pod oblečením. Ak by ste sa stali obeťou, neprídete o všetko.
Pozor na rozptýlenie
Kapsári často pracujú vo dvojici. Jeden z nich sa vás snaží zaujať – napríklad sa spýta na cestu, ukáže vám mapu alebo na vás nechtiac vyleje kávu. Druhý medzitým siaha do vašej tašky alebo vrecka. Obeť sa sústreďuje na nečakanú situáciu a zlodeji majú voľné ruky. Najlepšou obranou je nenechať sa vtiahnuť do príliš blízkeho kontaktu s cudzími ľuďmi a ak sa niečo také stane, okamžite si skontrolovať svoje veci.
Taška nikdy na zem
Mnohí ľudia robia chybu, že si tašku položia pod stôl v kaviarni alebo reštaurácii. Pre zlodeja je to otvorené pozvanie. Správny postup je tašku zavesiť na háčik pri stole alebo si ju položiť na kolená. Ak háčik nie je k dispozícii, pomôže aspoň omotanie popruhu o nohu stoličky.
Mobil a slúchadlá na stole? Zlá voľba
Ďalším lákadlom je mobil nechane položený na stole. Zlodej ho dokáže nenápadne prekryť novinami alebo letákom, položí vám otázku a kým sa nazdáte, telefón je preč. Preto si na cestách alebo v kaviarni vždy ukladajte mobil späť do vrecka. Pozor aj na slúchadlá – káblik trčiaci z vrecka jasne prezrádza, že vo vnútri máte telefón.
Zhrnutie: Kapsári útočia nenápadne a rýchlo, no dá sa proti nim brániť jednoduchými trikmi. Taška pred telom, mobil vo vnútornom vrecku, rozdelené peniaze a pozornosť pri kontakte s neznámymi ľuďmi vám môžu ušetriť veľa nepríjemností.