Nemáte hovädzie? Nahraďte ho šošovicou! Tieto lasagne valcujú internet. Sú rýchle, zdravé a neskutočne chutné

Máte chuť na lasagne, ale v chladničke práve nemáte mleté mäso? Alebo patríte medzi tých, ktorí radi skúšajú nové, ľahšie a vegetariánske recepty? Potom musíte vyskúšať šošovicové lasagne – jedlo, ktoré si získalo srdcia miliónov používateľov TikToku aj Instagramu. Sú prekvapivo jednoduché, rýchle na prípravu a chuťovo také výborné, že možno úplne zatienia klasickú verziu s mäsom.
Klasika po taliansky, ale inak
Tradičné lasagne patria medzi najznámejšie symboly talianskej kuchyne. Ich pôvod siaha do regiónu Emilia-Romagna, kde sa dedili recepty z generácie na generáciu. Typické sú vrstvy cestovín, bešamelovej omáčky, rajčín a voňavého mäsového ragú. Každá talianska rodina má svoj spôsob, no princíp ostáva rovnaký – ide o dokonalú harmóniu chutí a textúr.
Lenže časy sa menia a spolu s nimi aj kuchyňa. Mnohí dnes hľadajú ľahšie, výživnejšie a rastlinné alternatívy, ktoré nezaťažia trávenie a zároveň ponúknu dostatok bielkovín. A práve preto sa do popredia dostali šošovicové lasagne, ktoré spájajú klasickú taliansku chuť s moderným, zdravším prístupom k strave.
Fenomén sociálnych sietí: lasagne bez mäsa
Keď sa na sociálnych sieťach začali objavovať videá s názvom „Lentil Lasagne“, spustila sa doslova lavína. Food blogeri, vegetariáni, ale aj zaneprázdnené mamy ich začali pripravovať doma – a nadšene zdieľať výsledky. Dôvod? Jednoduchosť, rýchlosť a dostupné suroviny.
Nie je potrebné špiniť celý drez ani vrstviť ingrediencie do zapekacej misy. Všetko sa dá pripraviť v jednej hlbšej panvici, a do pol hodiny máte na stole teplé, sýte jedlo.
Čo budete potrebovať (na 4 porcie)
- 2 lyžice olivového oleja
- 1 menšia cibuľa, nasekaná nadrobno
- 2–3 strúčiky cesnaku, prelisované
- 150 g čerstvých šampiňónov alebo hnedých húb, nakrájaných na plátky
- 2 konzervy zelenej alebo červenej šošovice (scedenej)
- 2 lyžice paradajkového pretlaku
- 1 pohár paradajkovej passaty (asi 700 g)
- ½ lyžičky sušenej bazalky
- ½ lyžičky oregana
- 1 lyžica sójovej alebo tamari omáčky
- 6 plátov lasagní (môžu byť aj bezlepkové), polámaných na kúsky
- 100 g nastrúhaného syra – klasického alebo rastlinného
- soľ a čierne korenie podľa chuti
Postup krok za krokom
1. Základná omáčka
Na panvici rozohrejte olivový olej, pridajte cibuľu, cesnak a huby. Restujte približne 5 minút, kým cibuľa zmäkne a huby pustia šťavu. Dochucujte sušenými bylinkami, soľou a korením.
2. Pridajte šošovicu a rajčiny
Vmiešajte paradajkový pretlak, scedenú šošovicu, passatu a tamari omáčku. Ak je omáčka príliš hustá, prilejte trochu vody. Všetko premiešajte a nechajte 10 až 15 minút pomaly prebublávať, aby sa chute spojili.
3. Lasagne priamo do panvice
Pláty lasagní nalámte na menšie kúsky a pridajte ich do omáčky. Dobre premiešajte, prikryte pokrievkou a nechajte asi 8 minút dusiť, kým cestoviny nezmäknú.
4. Dokončenie jedla
Zasypte nastrúhaným syrom a nechajte prikryté, aby sa sýr roztopil. Ak máte rúru s grilom, môžete panvicu na pár minút vložiť pod gril, aby sa sýr krásne zapiekol dozlatista.
Podávajte s čerstvým zeleninovým šalátom a posypte trochou parmezánu (alebo jeho vegánskou alternatívou). Chuť vás prekvapí – tieto lasagne sú nielen rýchle, ale aj neuveriteľne lahodné.
Zdravšia alternatíva klasiky
Dá sa povedať, že šošovicové lasagne sú nutrične veľmi vyvážené. Šošovica je bohatým zdrojom rastlinných bielkovín, vlákniny, železa a ďalších minerálov, ktoré telo potrebuje. Zasýti na dlhý čas, podporuje trávenie a nezaťažuje organizmus tukmi, ako to býva pri mäsových jedlách.
Ak chcete jedlo ešte odľahčiť, môžete použiť rastlinné mlieko alebo syr, čím sa pokrm stane úplne vegánskym. A tí, ktorí si strážia kalórie, môžu nahradiť smotanu napríklad ovseným alebo mandľovým mliekom.
Tip na vylepšenie
Do šošovicového ragú môžete pridať aj jemne nastrúhanú mrkvu, stopkový zeler či cuketu. Dodajú jedlu sviežosť, farbu aj ďalšiu porciu zeleniny. A ak máte radi pikantnejšie chute, skúste pridať štipku čili alebo údenú papriku – dodajú lasagniam ešte hlbšiu arómu.
Aj keď sa šošovicové lasagne možno zdajú ako experiment, po prvom súste pochopíte, prečo si ich internet tak zamiloval. Sú rýchle, výživné, lacné a nevyžadujú žiadne špeciálne suroviny. A hlavne – chutia ako jedlo z kvalitnej talianskej reštaurácie.