Nechtíková masť hojí rany, pomáha pri stareckých škvrnách a omladzuje pleť

Ak by ste si doma mali pripraviť iba jednu jedinú masť z liečivej bylinky, najlepšou voľbou je určite nechtík lekársky (Calendula officinalis). Táto rastlina s krásnymi oranžovými či žltými kvetmi patrí už stáročia medzi najobľúbenejšie bylinky v ľudovom liečiteľstve. Domáca masť z nechtíka je lacná, účinná a vhodná pre celú rodinu – od detí až po seniorov. Ženy po päťdesiatke si ju cenia obzvlášť, pretože zjemňuje pleť, pomáha so suchosťou, a dokonca znižuje viditeľnosť stareckých škvŕn.
Nechtík – ozdoba záhrad aj domácej lekárničky
Nechtík lekársky kvitne celé leto až do jesenných dní a často ho nájdeme aj v záhradách ako okrasnú rastlinu. Okrem toho je však výnimočným pomocníkom pre zdravie pokožky. Kvety obsahujú cenné látky – flavonoidy, silice a terpenoidy – ktoré majú protizápalové, regeneračné a upokojujúce účinky.
Kvety zbierajte výhradne za sucha, ideálne dopoludnia, keď už opadne rosa. Sušiť by sa mali v tieni alebo v tmavšom prostredí, pretože priame slnko ničí ich liečivé látky. Ak sa rozhodnete pre umelé sušenie, teplota by nemala presiahnuť 50 °C. Nemáte vlastnú záhradku? Nevadí – sušený nechtík dnes kúpite aj v lekárni či dokonca v niektorých supermarketoch.
Čo dokáže nechtíková masť?
Nechtíková masť sa používa výlučne zvonka, teda na pokožku. Jej účinky sú skutočne všestranné:
- urýchľuje hojenie drobných poranení aj väčších rán
- pomáha pri hojení pooperačných jaziev
- prináša úľavu pri bércových vredoch
- zmierňuje podráždenie a bolesť bradaviek pri dojčení
- pomáha pri kŕčových žilách, modrinách a plesniach na nohách
- tlmí následky spálenia pokožky od slnka
- vyživuje a premasťuje suchú či popraskanú pokožku
Pravidelná aplikácia zlepšuje pružnosť pokožky, zmierňuje jej šupinatenie a dodáva jej zdravší vzhľad.
Prečo je nechtík taký cenný pre zrelú pleť?
S pribúdajúcim vekom sa pokožka stáva suchšou a objavujú sa na nej pigmentové škvrny. Terpenoidy, ktoré sa nachádzajú v nechtíku, prirodzene pôsobia proti nadmernej pigmentácii. Preto sa nechtíková masť často používa na tvár, ruky či dekolt – teda na miesta, kde sú starecké škvrny najviditeľnejšie.
Recept na nechtíkovú masť zo sadla
Potrebujete:
- 2 až 3 hrste čerstvých alebo sušených kvetov nechtíka lekárskeho
- 250 g nesoleného bravčového sadla
Postup:
Sadlo pomaly rozpustite na slabom plameni. Pridajte nasekané kvety nechtíka a niekoľko minút nechajte jemne prebublávať. Potom odstavte a nechajte odstáť 24 hodín. Na druhý deň zmes znovu zohrejte, aby sa rozpustila, a preceďte cez gázu. Hotovú masť prelejte do tmavej sklenenej nádobky, uzavrite a po vychladnutí skladujte v chladničke.
Tip navyše: malý kúsok sadla s nechtíkom si môžete odložiť bokom. Hodí sa aj v kuchyni – napríklad na ochutenie polievok alebo nátierok. Sušené kvety nechtíka sa dajú použiť podobne ako šafran.
Recept na nechtíkovú masť z oleja
Potrebujete:
- 2 až 3 hrste kvetov nechtíka lekárskeho
- 200 ml kvalitného oleja lisovaného za studena (olivový alebo repkový)
- 50 g včelieho vosku
Postup:
Kvety zalejte olejom a nechajte lúhovať približne 2 týždne na tmavom mieste. Potom olej sceďte a jemne zohrejte. Pridajte včelí vosk a miešajte, kým sa nerozpustí. Zmes nalejte do tmavých sklenených pohárov a dobre uzavrite. Uchovávajte pri izbovej teplote.
Nechtíková masť je jednoduchá na prípravu, stojí iba pár centov a jej účinky sú nenahraditeľné. Ak si ju raz vyrobíte, určite zistíš, že patrí medzi najcennejších pomocníkov v domácnosti – pri drobných poraneniach, starostlivosti o pleť či ako prírodná prevencia pred podráždením pokožky.