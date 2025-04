Nechtiac môže zničiť drahý spotrebič. Toto spravte, aby ste ochránili práčku aj svojho domáceho miláčika

Milujeme svojich štvornohých spoločníkov, no niekedy vedia poriadne potrápiť našu trpezlivosť aj peňaženku. Keď zviera pĺzne, srsti je často plný celý byt – od podlahy až po strop. Väčšinou sa to prejaví „len“ tak, že sú povysávané miestnosti už o pár hodín opäť zavalene chlpkami. Niekedy nám však domáci miláčik dokáže spôsobiť oveľa väčšie škody, a to priamo na drahom spotrebiči, akým je napríklad práčka. Stačí totiž, že sa dostatočne nevenujeme odstraňovaniu srsti z oblečenia a textílií pred praním, a môžeme si narobiť problémy, o ktoré rozhodne nestojíme.

Chlpy sú všade a môžu spôsobiť poriadne škody

Občas sa stane, že psík alebo mačka rozhrýzajú nabíjačku na telefón či zničia topánky. Aj keď je to nepríjemné, dokážeme to zväčša vyriešiť s minimálnymi nákladmi. Čo ak sa však vďaka zvieracím chlpom pokazí práčka, ktorá stála vyše pätnásťtisíc? To by nás asi nahnevalo podstatne viac. Iste, zviera spravidla nejde priamo okusovať spotrebič a mačka si len zriedka vyberie práve práčku ako náhradu za škrabadlo. Problém spočíva v tom, že pri praní sa chlpy zvierat zhromaždia, upchajú filter a bránia správnemu odvodňovaniu. K poškodeniu môže dôjsť veľmi rýchlo – a ľudia si to často ani nevšimnú, pokiaľ pravidelne nekontrolujú filter alebo bubon práčky.

Ak si nie ste istí, ako efektívne odstrániť chlpy z oblečenia a textílií, možno vám pomôže inšpirácia z rôznych videí, napríklad na platforme YouTube. V mnohých návodoch sa zdôrazňuje potreba predpripraviť veci ešte pred samotným praním – to znamená odstrániť aspoň tú najväčšiu vrstvu srsti, aby sme predišli jej neskoršiemu hromadeniu v spotrebiči.

Predpranie s pomocou valčeka alebo kefy

Najjednoduchšia metóda, ako sa zbaviť zvieracích chlpov pred praním, je použitie lepiaceho valčeka. Môže to síce pôsobiť zdĺhavo, ak treba „vyčistiť“ napríklad deky, ktoré sú pokryté hustou srsťou, no určite sa to vyplatí viac než riskovať poruchu drahého spotrebiča. Z času na čas pomáha aj jednoduché „vyklepanie“ textílií vonku na dvore alebo na balkóne, pokiaľ je to u vás možné. Takéto klepanie síce neodstráni všetky chlpy, no dokáže zredukovať ich množstvo.

Ak vám valček nestačí a chcete do starostlivosti o práčku investovať, existujú rôzne pomôcky, ktoré sľubujú zachytenie chlpov počas prania. Príkladom je produkt FurZapper, ktorý sa vloží priamo do bubna. Teoreticky by mal zachytiť srst, aby nekončila vo filtri či na stenách práčky. Má to však svoj háčik, najmä keď si ho chcete zaobstarať zo zahraničia – poštovné, daň a ďalšie poplatky môžu výslednú cenu značne navýšiť.

Špeciálna „zvieracia“ práčka ako luxusné riešenie

Pre niektorých milovníkov zvierat môže byť ideálnym riešením špeciálna práčka priamo určená na boj s chlpmi. Zaujímavým príkladom je Maytag Pet Pro Top Load Washer, ktorá pracuje s unikátnym filtrom na zachytávanie srsti. Výrobca tvrdí, že filter odstráni až päťnásobne viac chlpov než bežné modely. Táto práčka síce stojí okolo 800 dolárov (čo je zhruba dvadsaťtisícová investícia v prepočte), no môže byť vhodnou voľbou, ak bojujete s obrovským množstvom srsti, prípadne ak máte v rodine viacerých chlpatých miláčikov. Treba však podotknúť, že recenzie na tento model sú zmiešané a je otázne, či sa taká kúpa oplatí. Každopádne, niektorí ľudia, ktorí majú problém s extrémnym množstvom srsti (napríklad pri perzských mačkách či veľkých plemenách psov), o takýchto možnostiach reálne uvažujú.

Zbavte sa otravných zvieracích chlpov z oblečenia

Čistenie filtra: Kľúč k dlhej životnosti

Nech už sa rozhodnete pre valček, investujete do pomôcok ako FurZapper alebo si doprajete špeciálnu práčku, je nutné mať na pamäti, že chlpy sa do filtra predsa len môžu dostať. Postupom času sa tam nahromadia v dostatočne veľkom množstve a môžu spôsobiť poškodenie práčky, prípadne spôsobiť neodtekanie vody. Preto je dôležité aspoň raz za čas filter otvoriť, pozrieť sa dovnútra a vybrať všetky nečistoty. Okrem srsti sa v ňom často zachytia aj drobné predmety, gombíky, papieriky či mince.

Pri čistení filtra počítajte s vytekajúcou vodou, preto je vhodné mať po ruke handru alebo menšiu nádobu na zachytenie prebytočnej tekutiny. Filter aj priľahlé časti je dobré poriadne umyť, ideálne mäkkou kefou a malým množstvom saponátu. Hoci sa to môže zdať ako drobnosť, pravidelné čistenie filtra dokáže predĺžiť životnosť vašej práčky o celé roky a ušetriť vám peniaze, ktoré by ste inak minuli za nákladné opravy.

Tip na záver

Ak máte pocit, že s údržbou spotrebičov v domácnosti bojujete príliš často, nezabúdajte ani na pravidelné vysávanie a kefovanie srsti vášho miláčika. Napríklad dlhosrsté plemená psov či mačiek potrebujú častejšie vyčesávanie. Každá minúta, ktorú investujete do starostlivosti o srsť, je dobrou prevenciou. Zvieratá budú mať kvalitnejšiu a zdravšiu srsť, vy budete mať doma menej neporiadku a vaša práčka či sušička vám poďakujú za to, že nie sú neustále zanášané chlpmi.

Ak to zhrnieme, základom je pred praním poctivo odstrániť čo najviac srsti z textílií, následne pravidelne kontrolovať a čistiť filter práčky a v prípade potreby zvážiť aj pomocníkov ako špeciálne práčky alebo vložky do bubna. Zverenci sú síce „chlpatým šťastím“ v našich životoch, no určite ich nechceme nechať, aby nám premenili práčku na nefunkčný kus šrotu. Základná starostlivosť a údržba je preto kľúčom k spokojnosti vášho zvieraťa, vašej domácnosti i peňaženky.