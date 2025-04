Nečakaný strážca domácnosti. Nie je to pes, ale zviera, ktoré vás vo svojej úlohe zaručene prekvapí

Mnohí z nás si pri slove „strážca“ automaticky predstavia psa, no existuje aj iná voľba, ktorá často zostáva v úzadí. Na prvý pohľad by nám totiž možno ani nenapadlo, že práve husi môžu byť spoľahlivými ochrancami našich obydlí a pozemkov. Hejno husí na statku je zväčša vnímané ako zdroj mäsa, vajec a peria. Avšak okrem kulinárskych a praktických výhod sú husi veľmi užitočné aj pri strážení majetku pred nevítanými hosťami, a to tak ľudskými, ako aj zvieracími predátormi.