Nečakali by ste, čo všetko zvládne obyčajné droždie. Skúste tieto triky

Droždie poznáme najmä z kuchyne, kde ho používame na pečenie chleba, koláčov či buchiet. Málokto však vie, že jeho využitie siaha ďalej než len do gastronómie. Vďaka obsahu vitamínov skupiny B, minerálov a bielkovín sa droždie uplatňuje aj v starostlivosti o pleť a ako prírodné hnojivo pre rastliny.
Na internete sa síce objavujú rady, že droždie dokáže vyčistiť toaletu alebo odpady, no tieto tvrdenia nie sú vedecky potvrdené a účinok je prinajlepšom zanedbateľný. Čo však naozaj funguje, sú jeho benefity pre pokožku a rastliny.
Droždie ako hnojivo pre rastliny
Droždie obsahuje látky, ktoré podporujú činnosť pôdnych mikroorganizmov a môžu stimulovať rast rastlín. Jeho použitie je jednoduché a ekologické:
- Rozdrobte kocku droždia do litra vlažnej vody.
- Nechajte odležať do nasledujúceho dňa.
- Potom roztok zrieďte (jeden diel kvasnicovej vody na tri až štyri diely obyčajnej vody).
- Používajte na polievanie izbových rastlín, balkónových kvetov alebo zeleniny, napríklad paradajok.
Takéto hnojenie je lacné, prírodné a rastlinám dodá živiny, ktoré im pomáhajú lepšie rásť a prosperovať.
Pleťová maska z droždia
Droždie je bohaté na vitamíny skupiny B, ktoré podporujú regeneráciu pokožky, a zároveň obsahuje bielkoviny a minerály prospešné pre zdravie pleti.
Základný recept:
- Rozdrobte kocku droždia do misky.
- Zmiešajte s 2–3 lyžicami vlažnej vody na hladkú kašu.
- Naneste na tvár a nechajte pôsobiť 15–20 minút.
- Potom opláchnite čistou vodou.
Obmeny podľa typu pleti:
- Suchá pleť: pridajte pár kvapiek olivového oleja.
- Mastná pleť: zmiešajte droždie s troškou citrónovej šťavy.
- Normálna pleť: namiesto vody môžete použiť mlieko.
Výsledkom je svieža, vyživená pokožka bez zbytočnej chémie.
Čo droždie nedokáže
- Nečistí WC ani odpady účinne. Aj keď proces kvasenia vytvára oxid uhličitý, ktorý môže mierne uvoľniť organické nánosy, nejde o spoľahlivú metódu čistenia. Na vodný kameň, mastnotu alebo baktérie nemá droždie významný účinok.
- Nie je dezinfekcia. Ak potrebujete hygienicky čistú toaletu, siahnite po overených prostriedkoch.
Droždie je lacný a viacúčelový pomocník, ale je dôležité vedieť, na čo sa skutočne hodí. Výborne poslúži ako domáce hnojivo a ako kozmetická ingrediencia pre zdravú pleť. Naopak, pri upratovaní kúpeľne sa naň radšej nespoliehajte – tam majú svoje miesto iné, účinnejšie prostriedky.