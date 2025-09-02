Nebezpečenstvo na prechádzke. Kliešte útočia skôr a borelióza hrozí viac než kedykoľvek predtým

Kliešte patria medzi najväčšie zdravotné riziká, ktoré na nás v prírode číhajú. Hoci ide o drobné tvory, dokážu preniesť závažné ochorenia, predovšetkým lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu. Rok 2025 priniesol teplú zimu a skorú jar, čo spôsobilo, že kliešte sú aktívne nezvyčajne skoro – už od marca hlásia odborníci zvýšený výskyt.
Prečo sú kliešte nebezpečné
Kliešť sa dokáže nenápadne prichytiť na kožu a vylučuje látky, ktoré miesto prisatia znecitlivujú. Preto necítite bolesť ani svrbenie. Kým komár saje krv len krátko, kliešť ostáva prisatý celé hodiny až dni. To mu dáva dostatok času na prenos baktérie Borrelia burgdorferi, ktorá spôsobuje lymskú boreliózu.
Nebezpečenstvo spočíva aj v tom, že nie každý infikovaný človek má hneď typické príznaky. Niekedy sa choroba prejaví až po mesiacoch či rokoch.
Ako dochádza k nákaze
Podľa odborníkov je riziko prenosu boreliózy najvyššie, keď kliešť zostane prisatý viac než 24 hodín, výrazne stúpa po 36–48 hodinách. Niektoré štúdie však ukazujú, že nákaza je možná už skôr, aj keď zriedkavo. Preto je kľúčové kliešťa odstrániť čo najrýchlejšie.
Príznaky lymskej boreliózy
Na boreliózu treba myslieť pri týchto prejavoch:
- červený kruhový fľak (erythema migrans) so svetlejším stredom – objaví sa asi u polovice pacientov,
- únava, horúčka, bolesti hlavy,
- bolesti svalov a kĺbov,
- v neskorších štádiách neurologické problémy (zápaly nervov, poruchy citlivosti) alebo chronické zápaly kĺbov.
Treba si uvedomiť, že nie každý pacient má vyrážku, preto netreba podceňovať ani celkové príznaky.
Prevencia – ako sa chrániť v roku 2025
Odborníci odporúčajú kombinovať viacero opatrení:
- použite repelent s obsahom DEET, icaridinu alebo IR3535,
- noste dlhé nohavice a tričká s dlhým rukávom, ideálne svetlých farieb,
- po návrate z prírody sa dôkladne prezrite – vrátane pokožky hlavy, podpazušia a slabín,
- pri nájdení kliešťa ho odstráňte jemnou pinzetou, uchopte čo najbližšie ku koži a ťahajte pomaly a kolmo – bez krútenia či mačkania.
Najčastejšie mýty o kliešťoch
- Kliešte padajú zo stromov.
V skutočnosti čakajú v tráve a na kríkoch do výšky zhruba 1 metra.
- Malé kliešte nie sú nebezpečné.
Larvy aj nymfy môžu preniesť boreliózu rovnako ako dospelé kliešte.
- Kliešťa treba potrieť olejom alebo krémom.
Takto len zvýšite riziko, že do vás vypustí infekčný obsah.
- Boreliózu spozná každý podľa červenej škvrny.
Škvrna sa objavuje iba asi u polovice pacientov.
Liečba a prognóza
Ak sa borelióza zachytí včas, antibiotická liečba trvajúca niekoľko týždňov väčšinou vedie k úplnému uzdraveniu. Pacienti, ktorí vyhľadajú lekára pri prvých príznakoch, majú veľmi dobrú prognózu.
Problém nastáva, ak sa choroba odhalí neskoro – vtedy môže dôjsť k chronickým bolestiam kĺbov alebo neurologickým komplikáciám, ktoré znižujú kvalitu života. Preto je rýchla reakcia najlepšou ochranou.
Zaujímavosti o kliešťoch
- Aktivujú sa už pri teplotách 5–7 °C, preto sú nebezpečné už skoro na jar.
- Nájdete ich nielen v lese, ale aj v mestských parkoch, na lúkach či v záhradách.
- Kliešte vás dokážu „vycítiť“ podľa tepla, pohybu a vydychovaného oxidu uhličitého.
- Okrem boreliózy môžu prenášať aj kliešťovú encefalitídu či ďalšie infekcie.
Rok 2025 ukazuje, že kliešte sú aktívne skôr a vo väčších počtoch než po minulé roky. Preto by sa mal každý, kto trávi čas v prírode, chrániť. Správna prevencia, rýchle odstránenie kliešťa a včasné vyhľadanie lekára pri podozrivých príznakoch sú najúčinnejšou zbraňou proti lymskej borelióze.