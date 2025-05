Nastavte si chladničku na správnu teplotu. Zachránite potraviny aj svoju peňaženku

Väčšina z nás žije v presvedčení, že chladničku máme nastavenú správne. Pravdou však je, že realita vyzerá často úplne inak. Nesprávne nastavená teplota spôsobuje oveľa väčšie problémy, než by ste možno čakali – od plytvania potravinami cez zvýšené výdavky až po zdravotné riziká. Je teda najvyšší čas si overiť, či aj vaša chladnička skutočne funguje optimálne.

Prečo je správna teplota dôležitá?

Chladnička je nevyhnutným pomocníkom každej domácnosti. Bez nej by bolo takmer nemožné udržať potraviny čerstvé dlhšie ako deň či dva. Nesprávna teplota však spôsobuje, že sa potraviny veľmi rýchlo kazia. Určite poznáte ten nepríjemný pocit, keď zistíte, že šunka vám opäť oslizla skôr, než ste ju stihli zjesť, syr pokryl zelenkastý povlak, alebo že zelenina stratila sviežosť ešte predtým, než ste ju vôbec začali spracovávať.

To všetko nielenže vedie k plytvaniu jedlom a peniazmi, ale navyše ohrozuje aj vaše zdravie. V teplejšej chladničke sa totiž potraviny oveľa rýchlejšie kazia, pričom vznikajú ideálne podmienky na množenie baktérií. Naopak, príliš nízka teplota spôsobí, že potraviny zmrznú a stratia svoju kvalitu či chuť. Tým, že chladnička pracuje viac, než je potrebné, navyše zbytočne zvyšujete aj náklady na elektrinu.

Ako jednoducho zistíte správnu teplotu?

Dobrá správa je, že nemusíte volať žiadneho servisného technika ani študovať komplikované manuály. Nastavenie správnej teploty je skutočne jednoduché a zvládnete to aj sami. Všeobecne platí, že optimálna teplota v bežnej domácnosti by sa mala pohybovať v rozmedzí od 2 do 5 °C. Treba však vedieť, že v jednotlivých častiach chladničky sú rôzne teplotné zóny.

Mnohé domácnosti však robia chybu v tom, že teplotu nastavujú len podľa displeja na chladničke. Tento údaj však nemusí zodpovedať skutočnosti. Najlepším riešením je preto jednoduchý teplomer do chladničky, ktorý zoženiete v každej domácnosti či železiarstve za pár eur. Ak ho však nemáte po ruke, sledujte tieto príznaky:

Potraviny sa vám začnú kaziť rýchlejšie, než ste zvyknutí.

V chladničke sa tvorí námraza alebo cítite, že potraviny sú veľmi studené.

Chladnička je hlučnejšia a kompresor často spína.

Jedlo vám niekedy dokonca zamrzne.

A čo mraznička?

Nezabúdajte ani na mrazničku. Tá by mala byť ideálne nastavená na teplotu -18 °C. Pri tejto teplote zostanú potraviny dlhodobo bezpečne zamrazené bez straty kvality, chuti a výživovej hodnoty.

Správne rozmiestnenie potravín

Nielen samotná teplota, ale aj to, ako máte potraviny v chladničke uložené, hrá veľkú rolu. Správne usporiadanie pomáha predĺžiť ich čerstvosť a kvalitu.

Horné police sú najteplejšie. Sú vhodné na potraviny, ktoré skonzumujete rýchlo, ako napríklad zvyšky jedál či potraviny pripravené na okamžitú spotrebu. Určite sem neukladajte čerstvé mäso alebo ryby, pretože tu sa skazia veľmi rýchlo.

sú najteplejšie. Sú vhodné na potraviny, ktoré skonzumujete rýchlo, ako napríklad zvyšky jedál či potraviny pripravené na okamžitú spotrebu. Určite sem neukladajte čerstvé mäso alebo ryby, pretože tu sa skazia veľmi rýchlo. Stredné police sú ideálne na mliečne výrobky, jogurty, maslo či syry. Tieto produkty tu vydržia najdlhšie v optimálnych podmienkach.

sú ideálne na mliečne výrobky, jogurty, maslo či syry. Tieto produkty tu vydržia najdlhšie v optimálnych podmienkach. Dolné zásuvky sú určené pre ovocie a zeleninu. V týchto priestoroch totiž prúdi čerstvý vzduch cez špeciálne vetracie otvory, čo udržiava čerstvosť plodov dlhšie. Zároveň zabraňuje strate vlhkosti, vďaka čomu si ovocie a zelenina zachovajú svoju chrumkavosť a chuť.

Čo získate, ak chladničku správne nastavíte?

Správne nastavená chladnička znamená:

menej vyhodeného jedla

nižšie účty za elektrinu

zdravšie skladované potraviny

dlhšiu životnosť samotného spotrebiča

Urobte si preto čas a investujte pár minút do kontroly svojej chladničky. Tento jednoduchý krok vám ušetrí peniaze, zlepší kvalitu vašej stravy a v neposlednom rade ochráni vaše zdravie.

Skontrolovať nastavenie chladničky je drobnosť, ktorú zvládnete rýchlo a výsledky vás príjemne prekvapia!