Narazili ste na podozrivé škvrny na banáne? Ihneď ho zlikvidujte a kontaktujte predajcu

Banány patria medzi najvyhľadávanejšie druhy ovocia na celom svete, najmä vďaka svojej lahodnej chuti, výraznej žltej farbe a širokým možnostiam využitia v kuchyni. Vedia uspokojiť chuť na sladké, rýchlo zasýtiť a dodajú telu vítanú dávku energie. Napriek týmto výhodám však môžu ukrývať aj nepríjemné prekvapenia. V niektorých mimoriadne zriedkavých prípadoch sa totiž stalo, že sa na banánoch objavili nevšedné škvrny, ktoré vôbec neboli neškodné. Ak niekedy narazíte na takýto podozrivý nález, je dôležité ihneď konať a dať si pozor na to, čo sa v skutočnosti v banáne skrýva.

Keď podozrivá biela škvrna nie je plesňou

Možno ste už počuli o prípadoch, keď ľudia uvideli na banáne biele bodky či škvrny a prvotný dojem bol, že ide o nejakú obyčajnú plesňovú infekciu. Raz sa napríklad vo Veľkej Británii stalo, že si žena priniesla z obchodu trs banánov a na jednom z nich zazrela presne takúto belavú, neprirodzene vyzerajúcu škvrnu. Najskôr dúfala, že ide iba o bežnú pleseň, ktorú by mohla jednoducho zoškrabať. Keď to však skúsila, zistila, že problém je oveľa závažnejší. Vo vnútri sa nachádzal pavúčí kokon plný vajíčok.

Keď sa tento kokon narušil, z vajíčok sa začali vyhrabávať malé pavúky, a neboli to len tak hocijakí „obyčajní“ pavúci. Patrili k druhu brazílskych potulných pavúkov, ktorí sú známi svojím silným jedom. V dôsledku toho musela rodina okamžite opustiť svoj dom a na miesto boli povolané profesionálne služby na likvidáciu škodcov. Našťastie sa nestalo nič horšie a nikto nebol uhryznutý, no celý dom musel byť dôkladne vyčistený a dezinfikovaný. Pre rodinu to bol taký silný zážitok, že banánom sa odvtedy radšej úplne vyhýbajú.

Prečo môže pavúk cestovať s banánmi?

Banánovníky sa v tropických krajinách pestujú vo veľkom a často musia prejsť dlhú cestu, kým sa dostanú do európskych obchodov. Pri zbere a balení banánov sa môže stať, že sa do prepravných kontajnerov dostanú aj drobné pavúky či iný hmyz. Väčšinou však kamióny a lode prechádzajú kontrolou a dezinfikujú sa, aby sa zabránilo podobným prípadom. Napriek tomu z času na čas vznikne výnimka, ktorá môže viesť k podobne dramatickým príhodám, ako v spomínanom prípade vo Veľkej Británii.

Ojedinelé prípady

Hoci takáto udalosť je nesmierne ojedinelá, niekoľko ľudí v Česku už údajne takisto objavilo pavúky ukryté v banánoch. V niektorých prípadoch mohlo ísť o druhy, ktoré nie sú až také nebezpečné, v iných však aj o exotických pavúkov, ktoré by pri uhryznutí vedeli spôsobiť vážne zdravotné problémy. Netreba preto zbytočne riskovať a je lepšie banán, ktorý javí známky poškodenia či nevysvetliteľných škvŕn, jednoducho vyhodiť. Samozrejme, väčšina banánov, ktoré si ľudia kupujú, je celkom v poriadku, no opatrnosť nikdy nie je na škodu.

Ako rozpoznať rizikové znaky a čo robiť?

Biele bodky alebo škvrny – ak na banáne zbadáte belavé, vatovité alebo pavučinkovité miesta, existuje možnosť, že ide o pavúčí kokon. Niekedy to môže byť ozaj len neškodná pleseň, no risk je v tomto prípade príliš veľký. Neobvyklé povlaky – akákoľvek zvláštna vrstva, ktorá vyzerá ako jemné vlákna či hustá biela pena, je podozrivá. Pavúčí kokon sa môže javiť presne takto. Viditeľný pohyb – je zriedkavé zazrieť malé pavúky priamo na povrchu banánu, ale ak náhodou spozorujete drobný hmyz či pohyb, okamžite ovocie zabaľte a vyhoďte.

Pokiaľ narazíte na tieto príznaky už v obchode, najlepšie, čo môžete urobiť, je zavolať niekoho z personálu a upozorniť ho. Tovar by mal byť stiahnutý z predaja, aby sa zabránilo potenciálnemu ohrozeniu ďalších zákazníkov. Ak to zistíte až doma, banán zabaľte do uzatvárateľného mikroténového vrecka alebo pevnejšej nádoby a vyhoďte ho. Následne skontrolujte aj ostatné banány, prípadne iné ovocie, ktoré ste kúpili spolu s ním.

Čo robiť, ak ste otvorili kokon?

Ak ste si nestihli všimnúť podozrivú škvrnu a náhodne ste kokon otvorili, prípadne sa z neho niečo vysypalo, v prvom rade treba zachovať pokoj. Dôležité je, aby ste miesto, kde sa to stalo, urýchlene uzavreli alebo aspoň obmedzili jeho dostupnosť – napríklad zatvorením dverí či zaslepením škár, kadiaľ by drobné pavúky mohli uniknúť. Hneď potom zavolajte odborníkov na dezinsekciu, ktorí majú potrebné vybavenie a vedomosti na bezpečné odstránenie hmyzu. Neodporúča sa snažiť sa hubiť takéto pavúky svojpomocne, najmä ak ide o druh s nebezpečným jedom.

Prečo sú takéto prípady zriedkavé?

Import a export ovocia sú prísne kontrolované a firmy, ktoré ho prepravujú, musia spĺňať viaceré bezpečnostné a hygienické normy. Dodávatelia banánov vykonávajú pravidelné kontroly, aby zabránili výskytu škodcov, a väčšina takto „navštívených“ banánov sa odhalí ešte predtým, ako sa vôbec dostane do obchodov. Preto je pravdepodobnosť, že sa s týmto javom bežný spotrebiteľ skutočne stretne, mimoriadne nízka.

Zhrnutie: Buďte ostražití, no nenechajte sa vystrašiť

Nemusíte sa však kvôli jednému raritnému prípadu banánov úplne vzdať. Stačí dbať na jednoduché pravidlo – dôkladne si prezrieť ovocie ešte predtým, ako ho vložíte do nákupného košíka. Ak budete k banánom pristupovať s rozumom a zdravou mierou opatrnosti, môžete si na nich pochutnávať naďalej bez toho, aby ste sa museli obávať neželaných hostí.