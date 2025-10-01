Nálev z uhoriek. Nápoj, ktorý väčšina vylieva, no športovcom zachraňuje svaly

Pre väčšinu ľudí je nálev z uhoriek niečo, čo po dojedení zaváraniny bez váhania vylejú do drezu. Nájdeme však aj takých, ktorí si ho vychutnávajú pre jeho špecifickú kyslastú chuť. Zvláštnu skupinu tvoria športovci – tí naň nedajú dopustiť, pretože im pomáha vtedy, keď telo dostane zabrať. Aké sú skutočné účinky uhorkového nálevu a čo naň hovorí veda?
Prečo športovci pijú nálev z uhoriek? Pravda, ktorá vás prekvapí
Rýchla úľava pri kŕčoch
Športovci siahajú po náleve najmä preto, že dokáže rýchlo uvoľniť svalové kŕče. Štúdie preukázali, že už malé množstvo – približne 30 až 60 mililitrov – môže skrátiť trvanie bolestivého stiahnutia svalu. Zaujímavé je, že účinok neprichádza preto, že by sa okamžite doplnili minerály v krvi, ale skôr vďaka reflexu, ktorý vyvolá kyslá chuť v ústach. Tento reflex následne pôsobí na nervy a pomáha uvoľniť sval.
Treba si však uvedomiť, že nálev nie je plnohodnotný nápoj na dopĺňanie tekutín. Po výkone je základom voda alebo bežný iontový nápoj, uhorkový nálev môže poslúžiť ako rýchla prvá pomoc proti kŕčom.
Sodík ako hlavný benefit
Nálev z uhoriek je bohatý na sodík, ktorý sa z tela stráca potom. Práve tento minerál je dôležitý na udržanie rovnováhy tekutín v organizme. Ak teda športovec stratil veľa soli, môže mu pohár nálevu pomôcť. Netreba to však preháňať – vysoký príjem sodíka môže zvyšovať krvný tlak, a preto by ľudia s hypertenziou či s ochoreniami obličiek mali byť opatrní.
Ocot a jeho účinky
Zložkou uhorkového nálevu je aj ocot. Ten má viacero zaujímavých vlastností – v menších dávkach môže mierne znížiť hladinu cukru v krvi po jedle a pomôcť tak udržať stabilnejšiu energiu počas dňa. Zároveň má antibakteriálne účinky, a preto môže prispievať k lepšiemu dychu.
Na druhej strane ocot nie je vhodný pre každého. Pri pálení záhy alebo refluxe môže nálev ťažkosti skôr zhoršiť. A netreba zabúdať ani na zuby – kyslé prostredie oslabuje zubnú sklovinu, preto je dobré po vypití nálevu vypláchnuť ústa čistou vodou a počkať s čistením zubov aspoň pol hodiny.
Probiotiká? Záleží na spôsobe výroby
Často sa hovorí, že nálev z uhoriek podporuje trávenie vďaka probiotikám. Pravda je taká, že to platí iba pri prirodzene fermentovaných, nepasterizovaných uhorkách, ktoré sa zvyčajne predávajú chladené. Klasické zavárané uhorky v octe, ktoré prejdú pasterizáciou, už živé baktérie neobsahujú.
Koľko je tak akurát
Ak chcete využiť účinky uhorkového nálevu, stačí malé množstvo – jeden malý pohárik, prípadne zriedený vo vode. Pri kŕčoch sa osvedčilo vypiť asi 50 mililitrov, čo je približne „panák“. Pre bežnú hydratáciu však zostaňte pri vode, minerálke či iontovom nápoji.
Nálev z uhoriek rozhodne nie je zázračným liekom, ktorý vyrieši všetky problémy. Má však svoje miesto: dokáže rýchlo uľaviť od kŕčov, doplniť sodík a v malých množstvách priniesť aj ďalšie drobné benefity. Ak ho používate s rozumom, môže sa stať praktickým a lacným pomocníkom vo vašom jedálničku.