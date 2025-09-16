Najzdravší šalát sveta? Stačí vám pár paradajok a bylinky zo záhradky

Na mnohých záhradkách sa stále červenajú posledné paradajky tohtoročnej úrody. A to je ideálna príležitosť využiť ich v kuchyni naplno. Paradajky totiž nie sú len chutné, ale aj veľmi prospešné – sú zdrojom antioxidantov, vlákniny aj cenných vitamínov. Skvelým spôsobom, ako si ich vychutnať, je pripraviť si svieži šalát tabouleh, ktorý patrí k tradičným pokladom kuchyne Blízkeho východu.
Pôvod a tradícia taboulehu
Tabouleh má svoje korene v Libanone a Sýrii, kde sa pripravuje už stáročia. Do Európy sa dostal vďaka libanonským komunitám, ktoré si so sebou priniesli svoje typické jedlá. V tradičných libanonských reštauráciách býva súčasťou takzvaných mezze – malých predjedál, ktoré sa servírujú ako ochutnávka rôznych špecialít. Tabouleh je svieži, ľahký a pritom sýty, takže ho možno jesť samostatne alebo ako prílohu k mäsu.
Ideálny spoločník ku grilovaniu
Najčastejšie sa podáva k špízom, grilovaným jedlám alebo ako zdravý obed. Výhodou je, že šalát nemusíte skonzumovať hneď – v chladničke vydrží pokojne aj dva až tri dni. A nielenže sa nepokazí, ale chuť sa ešte viac rozvinie, keď sa bylinky, zelenina a bulgur prepoja.
Čerstvosť je kľúčom k úspechu
Pri taboulehu platí jednoduché pravidlo: čím čerstvejšie suroviny, tým lepší výsledok. Paradajky, uhorky aj cibuľa by mali byť ideálne zo záhradky, nie zo skleníka. Podstatnú úlohu však zohrávajú bylinky – bez nich by tabouleh nebol taboulehom. Hlavnú rolu hrá petržlen, ktorý môže byť hladkolistý aj kučeravý, a svieža mäta, ktorá dodá nezameniteľnú vôňu a chladivý nádych.
Práve bylinky tvoria základ tohto šalátu – ich množstvo má byť dominantné, aby bol na prvý pohľad jasný jeho charakter. Mimochodom, slovo tabouleh v arabčine znamená „korenený šalát“.
Ako pripraviť zeleninu a bylinky
Aby mal šalát jemnú štruktúru, zeleninu treba krájať na čo najmenšie kúsky. Najlepšie poslúži ostrý nôž a trochu trpezlivosti. Uhorku nechajte so šupkou, pretože práve pod ňou sa skrýva najviac živín. Paradajkám pred krájaním odstráňte tvrdú stopku. Bylinky dôkladne opláchnite, odstráňte stonky a nechajte ich uschnúť – napríklad v odstredivke na šalát.
Bulgur, kuskus alebo quinoa?
Tradične sa tabouleh pripravuje s bulgurom, čo je nalámaná pšenica s vysokým obsahom vlákniny. Niekedy sa stretávame aj s kuskusom, ten však nie je až taký výživný, pretože ide o cestovinový výrobok z pšeničnej krupice. Ak chcete šalát povýšiť na ešte zdravšiu verziu, skúste namiesto bulguru pridať quinou – bezlepkovú pseudoobilninu plnú minerálov a bielkovín.
Dochutenie: menej je viac
Na ochutenie vám postačia len dve ingrediencie – olivový olej a citrónová šťava. Olej pridávajte postupne, aby šalát nebol príliš mastný, a citrón dolievajte opatrne, aby ste ho neprekyslili. Najlepšie je priebežne ochutnávať, kým nenájdete ideálnu rovnováhu.
Čo budete potrebovať na tabouleh:
- 120 g bulguru
- 4 zrelé paradajky
- 1 uhorku
- zväzok čerstvej petržlenovej vňate
- zopár lístkov mäty
- 1 cibuľu
- 1 citrón
- kvalitný olivový olej
Postup prípravy:
- Cibuľu, paradajky aj uhorku nakrájajte na čo najmenšie kocky. Uhorku nechajte so šupkou, paradajkám vyrežte stopku.
- Petržlen a mätu oberte zo stoniek, dôkladne opláchnite a nasekajte nadrobno.
- Bulgur zalejte horúcou vodou a nechajte napučať. Potom ho sceďte a nechajte vychladnúť.
- V mise zmiešajte nakrájanú zeleninu a bylinky.
- Pridajte bulgur, premiešajte a pokvapkajte olivovým olejom a citrónovou šťavou.
- Premiešajte a nechajte aspoň chvíľu odstáť, aby sa chute spojili. Servírujte s plátkami citróna.
Tipy na ďalšie paradajkové dobroty
Ak máte doma paradajok na rozdávanie a chcete skúsiť niečo nové, siahnite aj po ďalších receptoch. Výborná je napríklad šakšuka – izraelské jedlo s paradajkami, paprikou a vajíčkami, alebo talianske rizoto s paradajkami a bylinkami. Milovníci domácich zásob ocenia recept na domáci kečup či paradajkový pretlak bez cukru a soli.
Tabouleh je nielen chutný, ale aj mimoriadne zdravý spôsob, ako spracovať jesenné paradajky. Vďaka kombinácii zeleniny, byliniek a obilniny zasýti, osvieži a podporí trávenie.