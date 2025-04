Najväčšie žrúti elektriny. Stačí pár zmien a ušetríte desiatky eur

V súčasnosti sa stále viac hovorí o neustálom zdražovaní elektriny. Rozhodnutia veľkých energetických spoločností síce nevieme ovplyvniť, no môžeme mať pod kontrolou vlastné zvyklosti a šetriť tam, kde je to možné. Ak sa budete dôkladne venovať domácim spotrebičom a spôsobe, akým ich používate, dokážete ročne ušetriť aj niekoľko stoviek eur. Ktoré zariadenia si pýtajú najviac elektrickej energie a čo urobiť, aby ste znížili zbytočné náklady?

Energia „tečie“ každý deň

Neustále sa stretávame s novými informáciami o tom, ako rastú ceny za plyn, elektrinu či vodu. Spotreba elektriny v bežnej domácnosti navyše stúpa, keďže mnoho činností, ktoré boli kedysi manuálne, dnes prebieha automatizovane a často sa nezaobídeme bez najrôznejších elektronických pomôcok. Napriek tomu, že situáciu na trhu zmeniť nevieme, môžeme rozhodne zmeniť aspoň naše správanie. Preto sa vyplatí poznať spotrebu jednotlivých spotrebičov, zamyslieť sa nad ich energetickou efektivitou a nastaviť si jednoduché pravidlá pri každodennom používaní.

Notebook – skrytý žrút energie?

Na prvý pohľad sa zdá, že notebook je úsporný, pretože je spravidla menší než stolný počítač a väčšinu energie čerpá z batérie. Z praxe v Belgicku však vzišli zaujímavé čísla: ak je notebook neustále zapojený do elektrickej siete, za deň si vezme okolo 70 Wh. Ak ho budete takto používať osem hodín denne, ročne tým spotrebujete približne 220 kWh.

Preto sa oplatí dávať pozor na to, aby ste notebook vypli vždy, keď s ním nepracujete. Šetriaci „sleep“ režim síce čiastočne zníži odber, ale iba o približne tretinu v porovnaní s bežnou prevádzkou. To znamená, že z hľadiska finančných nákladov je rozumnejšie zariadenie vypnúť úplne – napríklad cez noc alebo aj počas dlhšej pracovnej pauzy na obed.

Chladnička a mraznička – 24-hodinoví „požierači“

Chladnička a mraznička patria k najdôležitejším, no zároveň najnáročnejším spotrebičom v domácnosti. Pracujú nepretržite, 24 hodín denne. Bežný model s priemernou energetickou triedou môže denne „zhltnúť“ okolo 2 kWh. Ak máte chladničku s triedou C, tak si ročne vyžiada asi 149 kWh, no pri horšej údržbe môže byť spotreba aj vyššia. Tu sa oplatí preplatiť za kvalitnejší a úspornejší model v triede A++ alebo dokonca A+++, ktorý je síce pri kúpe drahší, ale z dlhodobého hľadiska vám môže ušetriť stovky eur.

Okrem samotnej triedy je dôležitá pravidelná údržba. Ak sa vo vnútri chladničky alebo mrazničky vytvorí námraza, zariadenie musí pracovať s vyšším výkonom, čo zvyšuje spotrebu energie. Preto aspoň raz do mesiaca skontrolujte, či sa netvorí silná vrstva ľadu. Pravidelné odmrazovanie je jedným z jednoduchých krokov, ako udržiavať náklady na energiu na nižšej úrovni.

Klasický stolný počítač

Ak porovnáme notebook s bežným stolným počítačom, rozdiel v spotrebe je pomerne výrazný. Tradičná zostava s oddeleným monitorom môže pri každodennej osemhodinovej prevádzke „spapať“ až okolo 200 Wh za hodinu, čo za rok môže predstavovať asi 600 kWh. Ak do toho pripočítate ešte rôzne výkonové posilňovače či externé zariadenia, môže spotreba stúpnuť ešte vyššie.

Podobne ako pri notebooku je dôležité počítač vypnúť, keď sa nepoužíva. Aj v prípade, že beží v režime spánku, stále spotrebúva určitú časť elektriny. Okrem toho nie je na škodu nastaviť si monitor tak, aby sa pri nečinnosti rýchlejšie vypínal alebo prešiel do úsporného režimu.

Úspora vo vašich rukách

Zhrnuté a podčiarknuté: ak sa budete pravidelne zamýšľať nad tým, ktoré prístroje naozaj potrebujete mať neustále zapojené v sieti, a budete priebežne kontrolovať stav tých, ktoré bežia nonstop (napríklad chladnička), dokážete držať spotrebu elektrickej energie na uzde.

Neváhajte urobiť jednoduchý audit:

Skontrolujte energetickú triedu spotrebičov – staré a neefektívne modely môžu „žrať“ niekoľkonásobne viac ako moderné úsporné prístroje. Vypínajte zariadenia po práci – či ide o počítač, notebook, televízor alebo aj nabíjačku v zásuvke, všetko má určitú minimálnu spotrebu, ktorá sa pri dlhšom čase môže nahromadiť. Pravidelne odmrazujte a čistite chladničku s mrazničkou – námraza zvyšuje spotrebu, a ak ju zanedbáte, náklady môžu stúpnuť oveľa rýchlejšie, než si myslíte. Zvážte upgrade spotrebičov – ak ste plánovali kúpu novej chladničky alebo počítača, vyberte si také, ktoré majú lepšiu energetickú triedu a patria medzi úspornejšie modely.

Každá drobná zmena vo vašich návykoch sa môže premietnuť do nižších účtov za elektrinu. Je to cesta, ako uľaviť rodinnému rozpočtu a pritom si zachovať štandardné pohodlie. Preto je dobré priebežne monitorovať, akým spôsobom spotrebiče využívate, a hľadať možnosti, ako ich prevádzku zefektívniť. Aj malé kroky, napríklad skrátenie času, keď je zariadenie zbytočne zapnuté, môžu v súčte priniesť prekvapivo veľké úspory.

Ak sa budete držať týchto rád, vaša domácnosť môže každý rok odovzdať do rúk energetickej spoločnosti o niekoľko stoviek eur menej – čo je určite príjemná motivácia k dlhodobej zmene návykov.