Najväčšia záhada 2. svetovej vojny na dosah. Mamerki v Poľsku a príbeh strateného pokladu, ktorý láka davy

Len niekoľko hodín cesty autom zo Slovenska leží región, ktorý spája dramatické dejiny s krásou prírody. V severovýchodnom Poľsku, pri Mazurských jazerách, sa nachádza Mamerki – rozsiahly komplex bunkrov, ktoré počas druhej svetovej vojny slúžili ako jedno z hlavných veliteľstiev nemeckej armády (Wehrmachtu).
Betónové mesto v lesoch
Areál v Mamerki vznikol medzi rokmi 1940 – 1944 a tvorí ho viac než 200 betónových stavieb ukrytých v hustých lesoch. Vojaci tu mali k dispozícii nielen bunkre a úkryty, ale aj kancelárie, sklady, kasárne či technické zázemie. Strategická poloha pri Mazurských jazerách robila z Mamerki dôležité miesto velenia na východnom fronte.
Dnes je lokalita prístupná verejnosti. Návštevníci si môžu prezrieť autentické bunkre, podzemné priestory i výstavy, ktoré približujú každodenný život vo vojenskom komplexe.
Jantárová komnata – legenda, ktorá priťahuje pozornosť
Jednou z vecí, ktorá robí Mamerki zvlášť zaujímavými, je spojenie s legendou o Jantárovej komnate. Tento jedinečný barokový skvost vznikol v 18. storočí v Rusku a bol považovaný za „ôsmy div sveta“. Počas druhej svetovej vojny bola komnata nacistami demontovaná a prevezená do vtedajšieho Kráľovca (dnešný Kaliningrad).
Po roku 1945 sa jej stopa stratila a odvtedy patrí medzi najväčšie záhady 20. storočia. Faktom je, že nikde na svete sa originál nenašiel a jeho osud je neznámy. Jednou z hypotéz je, že mohla byť ukrytá v Mamerki – avšak dôkazy pre toto tvrdenie neexistujú.
Aby si návštevníci vedeli lepšie predstaviť jej krásu, v Mamerki sa nachádza verná replika Jantárovej komnaty, ktorá umožní nahliadnuť do atmosféry originálu.
Oddych pri Mazurských jazerách
Ak vás ťaživá atmosféra vojenských stavieb unaví, len pár kilometrov od Mamerki leží mesto Giżycko, považované za centrum Mazurských jazier. Región ponúka možnosť plavby na loďkách, jazdu na kajaku aj pokojné prechádzky popri vode. Miestne reštaurácie sú známe rybími špecialitami – medzi najobľúbenejšie patrí candát.
Vlčie brlohy– ďalší kúsok vojenskej histórie
Neďaleko Mamerki sa nachádza aj Wolfsschanze, ktoré bolo počas vojny hlavným Hitlerovým veliteľstvom na východnom fronte. Rozsiahly komplex bunkrov a podzemných chodieb pri meste Kętrzyn patrí k najnavštevovanejším pamiatkam druhej svetovej vojny v Poľsku.
Miesto, kde sa spája história a príroda
Výlet do Mamerki je jedinečným zážitkom pre tých, ktorí sa zaujímajú o dejiny druhej svetovej vojny. Areál ponúka autentický pohľad na vojenskú architektúru, pripomína dramatické udalosti 20. storočia a zároveň je obklopený krásnou mazurskou prírodou.
Legenda o Jantárovej komnate dodáva miestu nádych tajomstva, no pravda je taká, že jej osud zostáva stále neznámy. Ak však chcete vidieť miesto, kde sa spája história, mýty a pokojná príroda, Mamerki je ideálnou voľbou na jesenný výlet.