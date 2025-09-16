Najväčší omyl pri pestovaní rajčín, ktorý záhradkárom kazí úrodu. V septembri môže byť ešte kritickejší

Rajčiny patria k najpestovanejšej zelenine na Slovensku – sú súčasťou skoro každej záhradky, balkóna či terasy. Ich pestovanie je pre väčšinu ľudí príjemnou tradíciou a zároveň spôsobom, ako si dopriať vlastné, čerstvé a chutné plody. Vďaka tomu, že sa dajú pestovať nielen v pôde, ale aj v nádobách, stali sa obľúbenou voľbou aj pre mestských záhradkárov.
S pestovaním rajčín sa však spája aj množstvo poloprávd, mýtov a „babských rád“, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Niektoré fungujú, iné sú úplne zbytočné a nájdu sa aj také, ktoré môžu rastlinám vyslovene uškodiť. V septembri, keď rajčiny dozrievajú a úroda vrcholí, je dôležité vyvarovať sa najväčšieho omylu, ktorý dokáže zničiť aj to, čo ste celé leto poctivo pestovali.
Doplnková výsadba s bylinkami – trik, ktorý funguje od jari až po jeseň
Ak sa chcete spoľahnúť na praktické rady, jednou z najlepších techník je sprievodná výsadba byliniek spolu s rajčinami. Vďaka aromatickým rastlinám sa zlepší nielen mikroklíma v pôde, ale aj samotná chuť plodov.
Bazalka, oregano či tymian tvoria so slovenskými rajčinami dokonalú dvojicu – presne tak, ako v kuchyni. V lete je ideálne vysadiť ich k rastlinám, aby sa navzájom podporovali. Aj v septembri, keď už väčšina rastlín prináša posledné plody, dokážu bylinky odohnať niektorých škodcov a zlepšiť arómu rajčín. Zaujímavou voľbou je aj mäta, ktorá odpudzuje škodlivý hmyz a pritom pôsobí dekoratívne.
Najväčší omyl: cukor v zálievke
Mnoho záhradkárov stále verí mýtu, že keď do zálievky pridajú cukor, rajčiny budú sladšie. Tento „trik“ sa opakuje najmä medzi staršími generáciami a občas ho skúšajú aj mladší pestovatelia, ktorí túžia po intenzívnej chuti. Pravda je však iná – cukor nedokáže preniknúť do plodov.
Prečo cukor nepomôže, ale uškodí?
- Koreňový systém rastlín prijíma len vodu a jednoduché minerály. Cukor ako zložitá molekula sa do plodov nedostane.
- V pôde však slúži ako ideálne živné prostredie pre plesne a huby.
- Rajčiny sú pritom už v septembri veľmi citlivé na plesne, najmä pri chladných nociach a vlhkom počasí.
Ak teda v tomto období nalejete cukrovú zálievku k rastlinám, môžete si urýchliť rozvoj chorôb a prísť o zvyšok úrody.
Ako si naozaj vypestovať sladké rajčiny
Sladkosť plodov nezabezpečí cukor, ale kombinácia správnej odrody a vhodných pestovateľských podmienok.
- Odroda rozhoduje – ak chcete sladké plody, siahnite po cherry rajčinách. Odrody ako Sungold, Sakura, Apero alebo Sugar Snack sú známe svojou výraznou sladkou chuťou.
- Slnko je kľúčom – rajčiny potrebujú denne minimálne 6–8 hodín priameho slnečného svetla. V septembri, keď sa dni skracujú, sa oplatí odstraňovať spodné listy, aby mali plody viac svetla.
- Vyvážená zálievka – ani priveľa, ani primálo. Nerovnomerné polievanie spôsobuje praskanie plodov. Najlepšie je zalievať ráno, aby listy cez deň preschli a zabránilo sa vzniku plesní.
- Správna výživa – hnojenie so zameraním na draslík a fosfor podporí dozrievanie a chuť plodov. Dusík už v septembri pridávať netreba, pretože podporuje rast listov, nie dozrievanie.
September v záhrade: posledná starostlivosť o rajčiny
Ak pestujete rajčiny aj teraz, v septembri sa sústreďte na:
- odstránenie nových kvetov – rastlina už nestihne vytvoriť ďalšie plody, preto jej energiu presmerujte do tých existujúcich,
- odstraňovanie spodných listov – zlepšíte cirkuláciu vzduchu a znížite riziko plesní,
- zber polozrelých plodov – rajčiny môžete nechať dozrieť v interiéri na slnečnom parapete alebo v papierovom vrecku spolu s jablkom, ktoré uvoľňuje etylén a urýchľuje dozrievanie,
- ochranu pred chladom – pri poklese nočných teplôt pod 10 °C zakryte rastliny netkanou textíliou.
Záver
Rajčiny sú v septembri stále zdrojom bohatej úrody, no zároveň sú vystavené riziku plesní a chladného počasia. Najväčší omyl, ktorému by ste sa mali vyhnúť, je zalievanie cukrovou vodou. Namiesto toho stavte na zdravé pestovateľské zásady – správnu odrodu, slnko, vyváženú zálievku a vhodné hnojenie. Len tak získate rajčiny, ktoré budú prirodzene sladké a plné chuti.