Najväčší omyl pri pestovaní rajčín, ktorý záhradkárom kazí úrodu. V septembri môže byť ešte kritickejší

Rajčiny patria k najpestovanejšej zelenine na Slovensku – sú súčasťou skoro každej záhradky, balkóna či terasy. Ich pestovanie je pre väčšinu ľudí príjemnou tradíciou a zároveň spôsobom, ako si dopriať vlastné, čerstvé a chutné plody. Vďaka tomu, že sa dajú pestovať nielen v pôde, ale aj v nádobách, stali sa obľúbenou voľbou aj pre mestských záhradkárov.

S pestovaním rajčín sa však spája aj množstvo poloprávd, mýtov a „babských rád“, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Niektoré fungujú, iné sú úplne zbytočné a nájdu sa aj také, ktoré môžu rastlinám vyslovene uškodiť. V septembri, keď rajčiny dozrievajú a úroda vrcholí, je dôležité vyvarovať sa najväčšieho omylu, ktorý dokáže zničiť aj to, čo ste celé leto poctivo pestovali.

Doplnková výsadba s bylinkami – trik, ktorý funguje od jari až po jeseň

Ak sa chcete spoľahnúť na praktické rady, jednou z najlepších techník je sprievodná výsadba byliniek spolu s rajčinami. Vďaka aromatickým rastlinám sa zlepší nielen mikroklíma v pôde, ale aj samotná chuť plodov.

Bazalka, oregano či tymian tvoria so slovenskými rajčinami dokonalú dvojicu – presne tak, ako v kuchyni. V lete je ideálne vysadiť ich k rastlinám, aby sa navzájom podporovali. Aj v septembri, keď už väčšina rastlín prináša posledné plody, dokážu bylinky odohnať niektorých škodcov a zlepšiť arómu rajčín. Zaujímavou voľbou je aj mäta, ktorá odpudzuje škodlivý hmyz a pritom pôsobí dekoratívne.

Najväčší omyl: cukor v zálievke

Mnoho záhradkárov stále verí mýtu, že keď do zálievky pridajú cukor, rajčiny budú sladšie. Tento „trik“ sa opakuje najmä medzi staršími generáciami a občas ho skúšajú aj mladší pestovatelia, ktorí túžia po intenzívnej chuti. Pravda je však iná – cukor nedokáže preniknúť do plodov.

Prečo cukor nepomôže, ale uškodí?

  • Koreňový systém rastlín prijíma len vodu a jednoduché minerály. Cukor ako zložitá molekula sa do plodov nedostane.
  • V pôde však slúži ako ideálne živné prostredie pre plesne a huby.
  • Rajčiny sú pritom už v septembri veľmi citlivé na plesne, najmä pri chladných nociach a vlhkom počasí.

Ak teda v tomto období nalejete cukrovú zálievku k rastlinám, môžete si urýchliť rozvoj chorôb a prísť o zvyšok úrody.

Ako si naozaj vypestovať sladké rajčiny

Sladkosť plodov nezabezpečí cukor, ale kombinácia správnej odrody a vhodných pestovateľských podmienok.

  • Odroda rozhoduje – ak chcete sladké plody, siahnite po cherry rajčinách. Odrody ako Sungold, Sakura, Apero alebo Sugar Snack sú známe svojou výraznou sladkou chuťou.
  • Slnko je kľúčom – rajčiny potrebujú denne minimálne 6–8 hodín priameho slnečného svetla. V septembri, keď sa dni skracujú, sa oplatí odstraňovať spodné listy, aby mali plody viac svetla.
  • Vyvážená zálievka – ani priveľa, ani primálo. Nerovnomerné polievanie spôsobuje praskanie plodov. Najlepšie je zalievať ráno, aby listy cez deň preschli a zabránilo sa vzniku plesní.
  • Správna výživa – hnojenie so zameraním na draslík a fosfor podporí dozrievanie a chuť plodov. Dusík už v septembri pridávať netreba, pretože podporuje rast listov, nie dozrievanie.

September v záhrade: posledná starostlivosť o rajčiny

Ak pestujete rajčiny aj teraz, v septembri sa sústreďte na:

  • odstránenie nových kvetov – rastlina už nestihne vytvoriť ďalšie plody, preto jej energiu presmerujte do tých existujúcich,
  • odstraňovanie spodných listov – zlepšíte cirkuláciu vzduchu a znížite riziko plesní,
  • zber polozrelých plodov – rajčiny môžete nechať dozrieť v interiéri na slnečnom parapete alebo v papierovom vrecku spolu s jablkom, ktoré uvoľňuje etylén a urýchľuje dozrievanie,
  • ochranu pred chladom – pri poklese nočných teplôt pod 10 °C zakryte rastliny netkanou textíliou.

Záver

Rajčiny sú v septembri stále zdrojom bohatej úrody, no zároveň sú vystavené riziku plesní a chladného počasia. Najväčší omyl, ktorému by ste sa mali vyhnúť, je zalievanie cukrovou vodou. Namiesto toho stavte na zdravé pestovateľské zásady – správnu odrodu, slnko, vyváženú zálievku a vhodné hnojenie. Len tak získate rajčiny, ktoré budú prirodzene sladké a plné chuti.

